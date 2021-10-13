"Білоруський маршрут": як мігранти з Іраку через Мінськ потрапляють до ЄС

Насамперед - цифри: від початку жовтня польська прикордонна служба зафіксувала 11,3 тисячі спроб нелегального в'їзду до країни з Білорусі. Загалом цього року зареєстровано близько 23 тисяч таких намагань. Опинившись у Польщі, багато мігрантів прагнуть дістатися кордону з Німеччиною. За даними поліції ФРН, у жовтні через Білорусь та Польщу до Німеччини нелегально потрапили 4900 мігрантів - удвічі більше, ніж у вересні.

Цього року німецька поліція зареєструвала 7300 несанкціонованих спроб проникнення на територію країни "білоруським маршрутом". Він виник після того, як навесні правитель Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що більше не зупинятиме нелегалів, які прямують до ЄС. Як мігранти дістаються Мінська і звідки вони походять?

Звідки їдуть мігранти

Більшість нелегальних мігрантів, які намагаються через Білорусь потрапити до Євросоюзу, - громадяни Іраку. Набагато рідше серед нелегалів трапляються жителі Сирії, Конго та Камеруну. До столиці Білорусі вони прибувають здебільшого із трьох міст на території іракського Курдистану: Ербіля, Шиладзе та Сулейманії, адже під тиском ЄС Ірак із серпня скасував прямі рейси до Мінська з Багдада.

Читайте також: "Білоруський маршрут": до ФРН за два місяці потрапили чотири тисячі нелегалів

За даними місцевих туристичних агенцій, мігранти дістаються Білорусі і через Дубай в Об'єднаних Арабських Еміратах, а також через Туреччину, Ліван та Україну. Помітно збільшилася й кількість прямих рейсів до Мінська зі столиць Лівану, Сирії та Йорданії - Бейрута, Дамаска та Аммана.

Скільки коштує дістатися до ЄС

За різними оцінками, подорож до ЄС коштує від 12 тисяч до 15 тисяч євро - ця сума покриває сплату візи, перельоту до Мінська та гроші провідникам-контрабандистам за переправлення наземним транспортом до Європи. Співробітник одного з турбюро в Багдаді на умовах анонімності розповів DW, що консульство Білорусі в Ербілі "передало оформлення віз низці туристичних агенцій".

Читайте також: Коментар: Зневага Лукашенка до людей не знає меж

Його турбюро також донедавна оформлювало білоруські візи, але зараз більше не приймає заяви на них. "Я не хочу ставити під загрозу свій бізнес", - пояснює співрозмовник DW. За його словами, на те, щоб повністю оформити візу, зазвичай іде від п'яти днів до двох тижнів.

Як отримати білоруську візу

Ще кілька джерел підтвердили DW, що нині заяви на одержання білоруських віз приймає не посольство Білорусі в Іраку, а білоруські дипломатичні представництва в інших країнах. На Youtube можна знайти відеоролик російської компанії Made in Russia24, у якому йдеться про те, що громадяни Сирії та Іраку більше не можуть в'їхати до Білорусі як туристи на запрошення, якщо на ньому стоїть печатка, поставлена ​​в аеропорту вильоту.

Компанія, яка, серед іншого, пропонує послуги з отримання туристичних білоруських віз, пояснює, що тепер для цього потрібен так званий "візовий стікер", який можна отримати в посольствах Білорусі. Візи громадянам Іраку видає білоруське дипломатичне відомство в Анкарі.

Перевірка документів на німецько-польському кордоні у Франкфурті-на-Одері

Читайте також: Мігранти Лукашенка. Як патрулюють кордон Литви з Білоруссю

Телеканал Belsat, який мовить із Польщі на Білорусь, із посиланням на місцевий інтернет-портал KYKY.org повідомляє, що 12 туристичних агентств у країні отримали негласний дозвіл на оформлення віз іноземцям.

"Скористайтеся можливістю"

У Стамбулі свої послуги рекламує паспортно-візова служба VIP Grub: вона обіцяє доставити своїх клієнтів до Європи "традиційним способом" і додає, що "Європі потрібні іноземні робітники". "Тільки європейські авіалінії. Необхідні 1,2 мільйона біженців. Скористайтеся можливістю. Заплатіть нам після прибуття", - йдеться у рекламному оголошенні VIP Grub у Facebook.

Зареєстровані в ЄС компанії орендують літаки білоруської національної авіакомпанії "Белавиа". Міністри закордонних справ країн ЄС хочуть припинити цю практику та розглядають можливість запровадження штрафних санкцій.

"Авіакомпанія "Белавиа" пропонує прямі рейси до Мінська зі Стамбула, Дубая та інших міст. Вам просто потрібно туди дістатися. Це трохи дорожче, але все ж таки можливо", - каже DW багдадський туроператор.

Орендувати літак? Без проблем

Центром надання в оренду лайнерів є Ірландія - ірландські компанії управляють понад половиною всіх орендованих літаків у світі. Деякі фірми, як і раніше, здають в оренду літаки білоруському авіаперевізнику "Белавиа", який своєю чергою використовує їх для доставки мігрантів до кордонів ЄС.

Представники ірландських компаній заявляють, що вони зобов'язані надавати літаки в оренду згідно з раніше укладеними угодами. Міністр закордонних справ Ірландії Саймон Коувені заявив, що його країна підтримує санкції проти Білорусі, проте вони не поширюються на укладені раніше договори про оренду.

В інших авіакомпанях, як-от Qatar Airways та Turkish Airlines, набагато суворіший порядок контролю пасажирів. Однак, як зазначає багдадське туристичне агентство, нерідко важко визначити справжній характер подорожі. "Щодня до Туреччини та Дубаю літають сотні іракців. Визначити, хто з них має намір вирушити до Білорусі, неможливо", - пояснює представник агентства.