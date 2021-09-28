Активісти попередили про гуманітарну катастрофу на кордоні Польщі та Білорусі

Активісти попередили про загрозу гуманітарної катастрофи на кордоні Польщі з Білоруссю через дії польської влади у відповідь на збільшення числа спроб мігрантів нелегально потрапити в ЄС. Умови для мігрантів стають все критичнішими у зв'язку з початком нічних заморозків, заявила у вівторок, 28 вересня, представниця спільноти активістів Grupa Granica.

Організація закликала польську владу дозволити лікарям доступ в прилеглі до кордону райони. В іншому разі багатьом мігрантам загрожує загибель, а їхні тіла вдасться виявити лише з настанням весни, підкреслила активістка. Подібна доля спіткала вже кількох людей.

Надзвичайний стан на кордоні Польщі з Білоруссю

Варшава занепокоєна зростанням потоку нелегалів з боку Білорусі. Польський міністр оборони Маріуш Блащак 27 серпня повідомив про початок будівництва паркану заввишки 2,5 метра на кордоні для вирішення проблеми нелегальної міграції.

Варшава 2 вересня ввела режим надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю на 30 днів. На території дії режиму тимчасово заборонено проведення масових заходів, люди мають носити з собою посвідчення особи, а ті, хто не проживає в цих населених пунктах, не може в'їхати в них. Польська влада має намір найближчим часом продовжити дію режиму НС ще на 60 днів. Президент Польщі Анджей Дуда 28 вересня виступив за такий крок, зазначивши, що "тиск на кордоні зростає", цитує інформагенція dpa.

Міграційна криза на кордоні Білорусі та країн ЄС

Наприкінці травня правитель Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ більше не стримувати нелегалів, які намагаються через Білорусь потрапити на територію Європейського Союзу. Литва після сплеску спроб перетнути її кордон оголосила режим загальнонаціональної надзвичайної ситуації. Пізніше аналогічний режим на кордоні з Білоруссю ввела Латвія.

Наприкінці серпня Польща, Литва, Латвія і Естонія звинуватили Білорусь у використанні нелегальних мігрантів як зброї в так званій гібридній війні проти ЄС. Прем'єр-міністри цих країн у спільній заяві закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва за заохочення іноземців до незаконного перетину кордонів Євросоюзу.