 Польща має намір подовжити режим надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.09.2021

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Новини

Польща має намір подовжити режим надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю

Міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський повідомив, що запропонує подовжити на 60 днів режим надзвичайного стану в прикордонній з Білоруссю зоні через ситуацію з мігрантами.

На польсько-білоруському кордоні

На польсько-білоруському кордоні

Польща має намір подовжити надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю ще на 60 днів черезприплив нелегальних мігрантів з сусідньої країни. Глава МВС Польщі Маріуш Камінський повідомив у понеділок, 27 вересня, що запропонує кабінету міністрів звернутися до президента з проханням про продовження режиму надзвичайного стану.

За словами Камінського, нині на польсько-білоруському кордоні склалася "серйозна ситуація". "Мала місце низка провокаційних інцидентів за участю білоруських військовослужбовців і спроби порушити цілісність нашого кордону", - пояснив він.

Через міграційну кризу польська влада 2 вересня запровадили на віддалі трьох кілометрів від кордону з Білоруссю режим надзвичайного стану. Спершу передбачалося, що він триватиме 30 днів. На цей період була запроваджена заборона на будь-які акції в зоні дії НС, а також фото- та відеозйомки прикордонних об'єктів, військовослужбовців, поліцейських і прикордонників. Будь-які поїздки журналістів в регіони надзвичайного стану заборонені.

Для продовження режиму надзвичайного стану необхідна згода парламенту.

Уряд у Варшаві звинувачує білоруського правителя Олександра Лукашенка в організованій доставці біженців із кризових регіонів до зовнішнього кордону Євросоюзу. Наприкінці травня Лукашенко оголосив, що його країна більше не перешкоджатиме проїзду мігрантів в ЄС - так офіційний Мінськ відреагував на посилення західних санкцій проти Білорусі.

Камінський повідомив, що з початку серпня було зафіксовано понад 9400 спроб незаконного проникнення до Польщі. Приблизно 8200 з них були попереджені. Близько 1200 біженців були доставлені в охоронювані табори для прийому мігрантів.

За словами глави МВС, в одній групі з приблизно 200 мігрантів у 50-х знайшли підтвердження того, що вони мали зв'язки з ісламістськими або злочинними організаціями. "Це молоді чоловіки, які мають бойову підготовку, які брали участь у збройних формуваннях на Близькому Сході", - сказав Камінський.

Дивитись відео 25:49

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