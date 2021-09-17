Польський прем'єр застерігає щодо "гібридної атаки" з Білорусі

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що в Білорусі перебувають понад 10 тисяч мігрантів, які можуть заполонити Польщу та Литву. Про це він сказав у п'ятницю, 17 вересня, під час спільної пресконференції у Варшаві з прем'єр-міністеркою Литви Інгрідою Шимоніте.

"Згідно з нашими даними, у Білорусі понад 10 тисяч, можливо, й більше осіб, які переміщені з Близького Сходу, переважно з Іраку, а також із Сирії, щоб проводити гібридну атаку", - зазначив Моравецький, цитує інформагенція BNS. За його словами, мінський режим здійснює проти Литви та Польщі "провокацію, яка була інспірована в Москві".

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Дивитись відео 13:59 Поділитись Потенційна загроза з Білорусі: як охороняють кордон на воді та біля Чорнобильської зони (29.06.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3vkYx Потенційна загроза з Білорусі: як охороняють кордон на воді та біля Чорнобильської зони (29.06.2021)

При цьому польські прикордонники з початку вересня зафіксували понад 3200 нелегальних спроб потрапити до Польщі з Білорусі. При цьому лише в четвер таких спроб було 238, повідомила 17 вересня речниця прикордонної служби.

За її словами, група мігрантів, які застрягли на польсько-білоруському кордоні і перебувають там протягом п'яти тижнів, досі живе у таборі в лісі поблизу села Уснаж Горний. Мовляв, білоруська сторона забезпечує цих мігрантів їжею, напоями та дровами. Ці дані, однак, немає можливості перевірити, оскільки Польща не допускає до кордону журналістів та представників благодійних організацій, зазначає інформагенція dpa.

Закиди на адресу Білорусі

Нагадаємо, уряди Литви, Польщі та Латвії звинувачують білоруського правителя Олександра Лукашенка в організації на їхніх кордонах потоків мігрантів з кризових регіонів. Наприкінці травня цього року Лукашенко у відповідь на посилення санкцій ЄС щодо Білорусі оголосив, що Мінськ більше не стримуватиме потоки мігрантів на кордонах з країнами ЄС.

У прикордонних з Білоруссю регіонах Польщі запроваджено надзвичайний стан, немісцевим жителям в'їзд туди заборонений.

У серпні влада Польщі заявила, що зведе паркан на кордоні з Білоруссю довжиною близько 418 кілометрів, щоб стримати потік мігрантів. Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив нещодавно, що 60 кілометрів цього паркану вже готові. За словами міністра, у першу чергу мають бути захищені ті ділянки кордону, які проходять суходолом - загалом близько 190 кілометрів. Там же, де дві країни розділяє річка Буг, огорожу зведуть пізніше.