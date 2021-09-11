 Меркель засудила ″гібридні атаки″ на ЄС з боку Білорусі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.09.2021

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Новини

Меркель засудила "гібридні атаки" на ЄС з боку Білорусі

Здійснення "гібридних атак" Мінськом із застосуванням біженців і мігрантів - "абсолютно неприйнятне", вважає Анґела Меркель.

Біженці на польсько-білоруському кордоні

Багато біженців перебувають у нестерпних умовах на польсько-білоруському кордоні

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) піддала різкій критиці владу Білорусі за її дії щодо концентрації біженців на кордоні з сусідніми країнами ЄС. Про це Меркель сказала в суботу, 11 вересня, під час її візиту до Польщі. "Я вважаю абсолютно неприйнятним проведення таких гібридних атак, використовуючи окремих людей, доля яких поставлена ​​на карту", - заявила Меркель, яку цитує інформагенція AFP.

Меркель також звернулася до польського уряду, й до авторитарного керівництва Білорусі із закликом дозволити міжнародним організаціям подбати про мігрантів. Однак, попри гуманітарні міркування, ЄС також повинен захищати свої зовнішні кордони, "так само як ми зробили це з Грецією", додала Меркель.

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Упродовж останніх місяців тисячі мігрантів з Близького Сходу потрапили в ЄС через Білорусь. ЄС підозрює білоруського правителя Олександра Лукашенко в незаконному ввезенні мігрантів в ЄС як помсту за санкції Заходу проти Білорусі. На тлі такої ситуації Польща запровадила надзвичайний стан у прикордонній зоні та розпочала спорудження паркану з колючого дроту. Деякі мігранти застрягли на польсько-білоруському кордоні, вже кілька тижнів перебуваючи нестерпних умовах.

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Наприкінці травня білоруський правитель Олександр Лукашенко заявив, що влада Білорусі не буде затримувати на кордоні біженців і мігрантів, котрі намагаються через Білорусь потрапити до ЄС.

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"Ігри" Лукашенка на кордоні Євросоюзу - "Європа у фокусі" (06.09.2021)

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Чехія виділить Литві гроші для будівництва паркану на кордоні з Білоруссю

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