Меркель засудила "гібридні атаки" на ЄС з боку Білорусі

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) піддала різкій критиці владу Білорусі за її дії щодо концентрації біженців на кордоні з сусідніми країнами ЄС. Про це Меркель сказала в суботу, 11 вересня, під час її візиту до Польщі. "Я вважаю абсолютно неприйнятним проведення таких гібридних атак, використовуючи окремих людей, доля яких поставлена ​​на карту", - заявила Меркель, яку цитує інформагенція AFP.

Меркель також звернулася до польського уряду, й до авторитарного керівництва Білорусі із закликом дозволити міжнародним організаціям подбати про мігрантів. Однак, попри гуманітарні міркування, ЄС також повинен захищати свої зовнішні кордони, "так само як ми зробили це з Грецією", додала Меркель.

Читайте також: Польща нарахувала в Білорусі 10 тисяч мігрантів, які прагнуть в ЄС

Упродовж останніх місяців тисячі мігрантів з Близького Сходу потрапили в ЄС через Білорусь. ЄС підозрює білоруського правителя Олександра Лукашенко в незаконному ввезенні мігрантів в ЄС як помсту за санкції Заходу проти Білорусі. На тлі такої ситуації Польща запровадила надзвичайний стан у прикордонній зоні та розпочала спорудження паркану з колючого дроту. Деякі мігранти застрягли на польсько-білоруському кордоні, вже кілька тижнів перебуваючи нестерпних умовах.

Читайте також: Криза на кордоні з Білоруссю підштовхує ЄС до нової міграційної політики

Наприкінці травня білоруський правитель Олександр Лукашенко заявив, що влада Білорусі не буде затримувати на кордоні біженців і мігрантів, котрі намагаються через Білорусь потрапити до ЄС.

Читайте також: ЄСПЛ просить Польщу і Латвію допомогти біженцям на кордоні з Білоруссю