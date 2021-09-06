Чехія виділить Литві гроші для будівництва паркану на кордоні з Білоруссю

Влада Чехії виділить Литві 13,5 мільйона чеських крон (близько 530 тисяч євро) для захисту її кордону з Білоруссю. Відповідний документ підписали у вівторок, 7 вересня, глави МЗС Чехії Якуб Кулганек і МВС Литви Агне Білотайте.

"Литва захищає зовнішній кордон ЄС і заслуговує на всебічну підтримку", - написав у Twitter Кулганек, який перебуває у Вільнюсі з офіційним візитом. Білотайте подякувала чеському уряду за "солідарність і допомогу". За повідомленням МВС Литви, Чехія - перша країна, що запропонувала Литві фінансову допомогу в боротьбі з нелегальною міграцією.

Паркан між Литвою і Білоруссю

Кошти, які надасть Чехія, призначені, зокрема, для зведення паркану на литовсько-білоруському кордоні. У серпні уряд Литви схвалив проєкт спорудження паркану довжиною 508 кілометрів на кордоні з Білоруссю. Вартість проєкту оцінюється в 152 мільйони євро.

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За даними МВС Литви, з початку 2021 року на литовсько-білоруському кордоні завдовжки близько 680 кілометрів затримано понад чотири тисячі нелегальних мігрантів. Це в кілька разів більше, ніж за весь 2020 рік. Серед таких мігрантів особливо багато громадян Іраку, Ірану і Сирії. Вільнюс звинуватив Мінськ у "гібридній агресії".

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Наприкінці травня поточного року правитель Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ більше не затримуватиме нелегалів, які намагаються потрапити через Білорусь на територію Євросоюзу, членом якого є Литва. На початку липня Вільнюс оголосив в республіці режим загальнонаціонального надзвичайного стану. Згодом аналогічний режим на кордоні з Білоруссю запровадили сусіди Литви - Латвія, а також Польща.

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