Держтурфірма з Мінська допомагала іракцям проникати в Литву - ЗМІ

Білоруська державна туристична компанія "Центркурорт" координувала потоки мігрантів, які намагалися нелегально потрапити на територію Євросоюзу через Білорусь. Такими є результати розслідування аналітичного центру "Досьє" і німецького видання Der Spiegel, оприлюднені у п'ятницю, 13 серпня.

"Центркурорт" входить в структуру управління справами президента Білорусі, ідеться у матеріалах. До цієї держкомпанії зверталися відразу кілька турфірм, які в рамках договору про співпрацю "задля розвитку міжнародного туризму між країнами арабського світу і Республікою Білорусь" просили допомогти з оформленням білоруських віз для громадян Іраку. Одна з таких фірм - "Оскартур" - зареєстрована в Мінську.

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Загалом, за даними розслідування, через "Центркурорт" пройшло більше 200 заявок на видачу білоруських віз іракцям. Всі вони, включаючи неповнолітніх, метою візиту до Білорусі називали "проведення мисливського туру" під Мінськом. "Центркурорт", судячи з усього, забезпечував і трансфер для мігрантів.

"Досьє" та Der Spiegel отримали доступ до його договорів з компанією "Стройтур", що займається орендою автобусів з водіями. Як з'ясувалося, "Центркурорт" оплачував рахунки за надання транспортних послуг на маршруті Мінськ - аеропорт Мінска - Мінськ.

Різке зростання припливу нелегальних мігрантів в Литву

Достовірність документів, на підставі яких центр "Досьє" та Der Spiegel дійшли таких висновків, підтвердив колишній співробітник компанії "Центркурорт". У самій держкомпанії заперечують, що координували нелегальну міграцію.

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З початку поточного року литовські прикордонники затримали близько 4 тисяч нелегальних мігрантів - у понад 40 разів більше, ніж за весь 2020 рік. На територію ЄС вони проникали через Білорусь. Вільнюс назвав те, що відбувається, "гібридною агресією" з боку білоруського правителя Олександра Лукашенка.

Європейське агентство Frontex зафіксувало, що деякі групи нелегалів до литовського кордону супроводжував автомобіль, що нагадує відомчий транспорт білоруських військових.