 Держтурфірма з Мінська допомагала іракцям проникати в Литву - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.08.2021

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Держтурфірма з Мінська допомагала іракцям проникати в Литву - ЗМІ

Компанія "Центркурорт" зі структури управління справами президента Білорусі координувала потік нелегальних мігрантів, які намагалися потрапити в ЄС через Білорусь, з'ясували "Досьє" і Der Spiegel.

Мігранти, які нелегально потрапили до Литви

Мігранти, які нелегально потрапили до Литви

Білоруська державна туристична компанія "Центркурорт" координувала потоки мігрантів, які намагалися нелегально потрапити на територію Євросоюзу через Білорусь. Такими є результати розслідування аналітичного центру "Досьє" і німецького видання Der Spiegel, оприлюднені у п'ятницю, 13 серпня.

"Центркурорт" входить в структуру управління справами президента Білорусі, ідеться у матеріалах. До цієї держкомпанії зверталися відразу кілька турфірм, які в рамках договору про співпрацю "задля розвитку міжнародного туризму між країнами арабського світу і Республікою Білорусь" просили допомогти з оформленням білоруських віз для громадян Іраку. Одна з таких фірм - "Оскартур" - зареєстрована в Мінську.

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Загалом, за даними розслідування, через "Центркурорт" пройшло більше 200 заявок на видачу білоруських віз іракцям. Всі вони, включаючи неповнолітніх, метою візиту до Білорусі називали "проведення мисливського туру" під Мінськом. "Центркурорт", судячи з усього, забезпечував і трансфер для мігрантів.

"Досьє" та Der Spiegel отримали доступ до його договорів з компанією "Стройтур", що займається орендою автобусів з водіями. Як з'ясувалося, "Центркурорт" оплачував рахунки за надання транспортних послуг на маршруті Мінськ - аеропорт Мінска - Мінськ.

Різке зростання припливу нелегальних мігрантів в Литву

Достовірність документів, на підставі яких центр "Досьє" та Der Spiegel дійшли таких висновків, підтвердив колишній співробітник компанії "Центркурорт". У самій держкомпанії заперечують, що координували нелегальну міграцію.

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З початку поточного року литовські прикордонники затримали близько 4 тисяч нелегальних мігрантів - у понад 40 разів більше, ніж за весь 2020 рік. На територію ЄС вони проникали через Білорусь. Вільнюс назвав те, що відбувається, "гібридною агресією" з боку білоруського правителя Олександра Лукашенка.

Європейське агентство Frontex зафіксувало, що деякі групи нелегалів до литовського кордону супроводжував автомобіль, що нагадує відомчий транспорт білоруських військових.

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