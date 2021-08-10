Латвія оголосила надзвичайну ситуацію на кордоні з Білоруссю

Уряд Латвії оголосив надзвичайну ситуацію (НС) на латвійсько-білоруському кордоні та надав Державній прикордонній охороні право застосовувати фізичну силу для повернення нелегальних іммігрантів у країну, звідки вони незаконно перетнули кордон. Режим НС діє з середи, 11 серпня, до 10 листопада в Лудзенському, Краславському, Аугшдаугавському краях та в Даугавпілсі.

Режим НС запроваджено на кордоні з Білоруссю через "стрімке зростання кількості випадків незаконного перетину латвійсько-білоруського кордону, а також великої кількості випадків незаконного перетину литовсько-білоруського кордону", повідомляє агентство BNS. За даними латвійського МВС, прикордонники за три дні затримали 160 нелегальних мігрантів на кордоні з Білоруссю. Вночі на латвійсько-білоруському кордоні затримали ще 65 нелегальних іммігрантів, загалом за останню добу - майже 200.

Зазначається, що прикордонна охорона Латвії отримуватиме допомогу з боку збройних сил та поліції для забезпечення прикордонного контролю на латвійсько-білоруському кордоні з метою запобігання його незаконному перетину. У разі констатації факту нелегального перетину кордону прикордонники мають право з застосуванням фізичної сили та спецзасобів повертати порушника в країну, звідки він перетнув кордон.

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Клопотання про притулок не прийматимуться

Крім того, заяви від осіб про надання статусу біженця або альтернативного статусу не прийматимуться в підрозділах прикордонної охорони та інших установах, розташованих на території, де оголошено надзвичайну ситуацію.

Водночас латвійським збройним силам у співпраці з прикордонною охороною та Управлінням у справах громадянства і міграції доручено забезпечити можливості розміщення незаконних іммігрантів, а також осіб, які подали заявки на статус біженця або альтернативний статус.

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Нагадаємо, наприкінці травня білоруський правитель Олександр Лукашенко після гострої міжнародної реакції на інцидент із літаком Ryanair заявив, що тепер західні країни самостійно здійснюватимуть контроль за наркотрафіком і нелегальною міграцією на кордоні з Білоруссю. "Ми зупиняли наркотики та мігрантів - тепер будете самі їх ловити", - сказав Лукашенко.

Раніше до обмежувальних заходів на кордоні з Білоруссю через ситуацію з нелегальною міграцією вдалась Литва.