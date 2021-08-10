 Єврокомісія виділила Литві 36 мільйонів євро на подолання міграційної кизи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.08.2021

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Новини

Єврокомісія виділила Литві 36 мільйонів євро на подолання міграційної кизи

Кошти будуть направлені на допомогу у прийомі мігрантів, які незаконно перетинають білорусько-литовський кордон, а також для виявлення жертв контрабандистів.

Мігранти в Литві

Мігранти в Литві

Європейська Комісія (ЄК) у середу, 11 серпня, ухвалила виділення Литві 36,7 мільйона євро для подолання міграційної кризи. Кошти будуть направлені на допомогу в прийомі мігрантів, які незаконно перетинають білорусько-литовський кордон. Зокрема, на первинну допомогу, медичне обслуговування, можливості для ізоляції у разі інфікування коронавірусом, вакцинацію, їжу, одяг та предмети гігієни. Окрім того, кошти будуть використані для посилення оперативних груп з  виявлення потенційних жертв торгівлі людьми і наданням допомоги особам, що потребують міжнародного захисту.

Напередодні литовський парламент проголосував за будівництво паркану на кордоні з Білоруссю. Однак гроші Єврокомісії не будуть використані на цей проєкт, повідомив представник комісії інформагенції dpa.

З початку року було зареєстровано 4110 мігрантів, які нелегально потрапили в Литву з території Білорусі. Майже 2800 з них прибули з Іраку. Протягом усього 2020 року на білорусько-литовському кордоні був зареєстрований лише 81 нелегальний мігрант.

Криза мігрантів в Литві

Наприкінці травня правитель Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країни Заходу повинні самі контролювати незаконну міграцію й наркотрафік на кордоні з Білоруссю. "Ми зупиняли наркотики і мігрантів - тепер самі будете їх їсти й ловити", - заявив він.

Заяві Лукашенка передувала гостра міжнародна реакція на вимушену посадку літака Ryanair у Мінську й затримання білоруського блогера Романа Протасевича та його подруги Софії Сапеги. Після гучного затримання щодо Білорусі запровадили нові санкції.

Посадові особи Литви вважають, що потоки мігрантів, які зростають, є організованою мінським режимом акцією проти Литви, і називають її "гібридною війною" з боку Мінська. Основна частина мігрантів прагне потрапити через Литву в країни Західної Європи.

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