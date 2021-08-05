 У Литві поменшало нелегальних мігрантів, які прибувають з Білорусі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.08.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Литві поменшало нелегальних мігрантів, які прибувають з Білорусі

Після призупинення Іраком авіарейсів до Білорусі потік нелегальних мігрантів через цю країну до Литви скоротився вчетверо. Тим часом в прикордонних районах Латвії оголошений надзвичайний стан.

Мігранти на кордоні між Білоруссю та Литвою

Мігранти на кордоні між Білоруссю та Литвою

Число нелегальних мігрантів, які намагаються потрапити до Литви з Білорусі, значно зменшилося після того, як Ірак призупинив авіарейси до Білорусі. За останній тиждень до Литви прибув 271 мігрант з Білорусі, тоді як тижнем раніше їхнє число становило 1106, повідомили у вівторок, 10 серпня, в ЄС.

З початку року було зареєстровано 4110 мігрантів, які нелегально потрапили в Литву з території Білорусі. Майже 2800 з них прибули з Іраку. Протягом усього 2020 року на білорусько-литовському кордоні був зареєстрований лише 81 нелегальний мігрант.

Надзвичайни стан в Латвії

Тим часом через сотні нелегальних мігрантів оголошено надзвичайний стан і в чотирьох адміністративних територіях Латвії, які розташовані біля кордону з Білоруссю. Відповідне рішення латвійський уряд ухвалив 10 серпня. Надзвичайний стан почне діяти з 11 серпня і триватиме до 10 листопада, повідомив портал латвійського суспільних ЗМІ. Режим надзвичайного стану вводиться в Лудзенському, Краславському, Аугшдаугавському краях і місті Даугавпілс.

Прикордонники, збройні сили і поліція матимуть право віддавати наказ особам, які незаконно перетинають кордон, повернутися в країну, з якої вони прибули в Латвію. При цьому прикордонники матимуть право застосовувати фізичну силу і спецзасоби.

Міграційна криза в Литві

Наприкінці травня правитель Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країни Заходу повинні самі контролювати незаконну міграцію й наркотрафік на кордоні з Білоруссю. "Ми зупиняли наркотики і мігрантів - тепер самі будете їх їсти й ловити", - заявив він.

Заяві Лукашенка передувала гостра міжнародна реакція на вимушену посадку літака Ryanair у Мінську й затримання білоруського блогера Романа Протасевича та його подруги Софії Сапеги. Після гучного затримання щодо Білорусі запровадили нові санкції.

Посадові особи Литви вважають, що потоки мігрантів, які зростають, є організованою мінським режимом акцією проти Литви, і називають її "гібридною війною" з боку Мінська. Основна частина мігрантів прагне потрапити через Литву в країни Західної Європи.

Дивитись відео 13:59

Потенційна загроза з Білорусі: як охороняють кордон на воді та біля Чорнобильської зони (29.06.2021)

Також за темою

26.05.2021, Belarus, Minsk: Alexander Lukaschenko, Präsident von Belarus, spricht vor dem Parlament in Minsk. Die EU-Staaten haben sich auf ein umfangreiches neues Sanktionspaket gegen Unterstützer des belarussischen Machthabers Alexander Lukaschenko verständigt. Foto: Sergei Shelega/POOL BelTA/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Лукашенко доручив закрити "кожен метр" білоруського кордону 05.08.2021

Олександр Лукашенко наказав силовикам повністю закрити державний кордон, щоб Литва не могла повертати нелегальних мігрантів, які прибули з Білорусі.

09.07.2021 Lithuanian army soldiers install razor wire on border with Belarus in Druskininkai, Lithuania July 9, 2021. REUTERS/Janis Laizans

Вільнюс відреагував на рішення Лукашенка закрити кордон 05.08.2021

Режим у Мінську прикривається нелегальними мігрантами як заручниками, заявляють в Офісі президента Литви.

DW-Reporterin von Nahmen mit litauischen Grenzschützer Vitautas und Justas

Мігранти Лукашенка. Як патрулюють кордон Литви з Білоруссю 28.07.2021

Дедалі більше людей з Африки і Близького Сходу нелегально перетинають кордон Литви з Білоруссю. Для маленької країни ЄС це поступово стає справжнім випробуванням.

Реклама

Докладно

Таліби продовжують наступ

Військові успіхи "Талібану" і відповідальність ФРН

Німеччина тепер зобов'язана допомогти місцевому персоналу, пише Сандра Петерсманн.  

Опріснення води в Австралії

Опріснення морської води - рішення для Криму? (відео)

Багато хто вважає найкращим вирішенням водної кризи - опріснення морської води. Зокрема і для Криму. Що з ним не так?  