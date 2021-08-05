У Литві поменшало нелегальних мігрантів, які прибувають з Білорусі

Число нелегальних мігрантів, які намагаються потрапити до Литви з Білорусі, значно зменшилося після того, як Ірак призупинив авіарейси до Білорусі. За останній тиждень до Литви прибув 271 мігрант з Білорусі, тоді як тижнем раніше їхнє число становило 1106, повідомили у вівторок, 10 серпня, в ЄС.

З початку року було зареєстровано 4110 мігрантів, які нелегально потрапили в Литву з території Білорусі. Майже 2800 з них прибули з Іраку. Протягом усього 2020 року на білорусько-литовському кордоні був зареєстрований лише 81 нелегальний мігрант.

Надзвичайни стан в Латвії

Тим часом через сотні нелегальних мігрантів оголошено надзвичайний стан і в чотирьох адміністративних територіях Латвії, які розташовані біля кордону з Білоруссю. Відповідне рішення латвійський уряд ухвалив 10 серпня. Надзвичайний стан почне діяти з 11 серпня і триватиме до 10 листопада, повідомив портал латвійського суспільних ЗМІ. Режим надзвичайного стану вводиться в Лудзенському, Краславському, Аугшдаугавському краях і місті Даугавпілс.

Прикордонники, збройні сили і поліція матимуть право віддавати наказ особам, які незаконно перетинають кордон, повернутися в країну, з якої вони прибули в Латвію. При цьому прикордонники матимуть право застосовувати фізичну силу і спецзасоби.

Міграційна криза в Литві

Наприкінці травня правитель Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країни Заходу повинні самі контролювати незаконну міграцію й наркотрафік на кордоні з Білоруссю. "Ми зупиняли наркотики і мігрантів - тепер самі будете їх їсти й ловити", - заявив він.

Заяві Лукашенка передувала гостра міжнародна реакція на вимушену посадку літака Ryanair у Мінську й затримання білоруського блогера Романа Протасевича та його подруги Софії Сапеги. Після гучного затримання щодо Білорусі запровадили нові санкції.

Посадові особи Литви вважають, що потоки мігрантів, які зростають, є організованою мінським режимом акцією проти Литви, і називають її "гібридною війною" з боку Мінська. Основна частина мігрантів прагне потрапити через Литву в країни Західної Європи.