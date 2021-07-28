Криза з мігрантами з Білорусі: ЄС виділить кошти на охорону кордону

Євросоюз має показати, що в ситуації з мігрантами, які намагаються потрапити до ЄС з Білорусі, вільного доступу на його територію немає. Про це у понеділок, 2 серпня, під час візиту до Литви заявила єврокомісарка з питань внутрішніх справ Ілва Йоханссон.

"Це провокація режиму Лукашенка, і ми повинні показати, що немає вільного доступу на територію ЄС. Литва, ЄС, країни Шенгену повинні перегородити нелегальний доступ до Шенгенського простору. Ось чому ми, весь ЄС, підтримуємо Литву у захисті нашого спільного кордону з Білоруссю", - наголосила вона і додала, що ця ситуація є не просто міграційною кризою, але агресивними діями з метою провокації.

У зв'язку з цим ЄК готова виділити додаткове фінансування на охорону кордону, зазначила Йоханссон. За її словами, система охорони кордону може включати систему спостереження, охорони та перешкоджання шляху нелегальним мігрантам. Відповідні питання має вирішити спеціальна делегація, яка може прибути до Литви вже в неділю.

Своєю чергою прем'єрка Литви Інграда Шимоніте зазначила, що не хотіла б "спекулювати цифрами" щодо того, скільки її країні може коштувати утримання мігрантів. Вона додала, що стіну з Білоруссю уряд налаштований обладнати незалежно від обсягу допомоги ЄС. "Тут ми говоримо про значні суми, якщо цей проєкт буде використаний у повному обсязі ми говоримо про суми, які перевищують 100 мільйонів євро", - зазначила прем'єрка.

Зростання потоку мігрантів до Литви

Тільки з опівночі до ранку 2 серпня білорусько-литовський кордон нелегально перетнули 109 мігрантів, а 1 серпня їх кількість стала реконрдною - 289 осіб. У Литві досягнуто межу можливостей з рощміщення мігрантів на прикордонних заставах, заявив 2 серпня очільник Служби охорони кордону Литви Рустамас Любаєвас.

За даними спецслужб Литви, станом на кінець липня на кордоні з Білоруссю цього року затримали 3145 мігрантів, що у 39 разів більше, ніж за весь 2020 рік. Більшість із них - з країн Близького Сходу і Африки. Минулого року на литовському кордоні затримали 81 нелегала, а у 2019-му - 46 людей.

Через потік мігрантів з Білорусі уряд Литви оголосив режим національної надзвичайної ситуації. Посадові особи країни вважають, що потоки мігрантів, які зростають, є організованою мінським режимом акцією проти Литви, і називають її "гібридною війною" з боку Мінська. Основна частина мігрантів прагне потрапити через Литву в країни Західної Європи.

Наприкінці травня правитель Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країни Заходу повинні самі контролювати незаконну міграцію й наркотрафік на кордоні з Білоруссю. "Ми зупиняли наркотики і мігрантів - тепер самі будете їх їсти й ловити", - заявив він.

Заяві Лукашенка передувала гостра міжнародна реакція на вимушену посадку літака Ryanair у Мінську й затримання білоруського блогера Романа Протасевича та його подруги Софії Сапеги. Після гучного затримання щодо Білорусі запровадили нові санкції.