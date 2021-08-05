Литва і Польща закликали ЄС до розширення санкцій щодо Білорусі

Режим Лукашенка перетворив нелегальну міграцію на інструмент політичного тиску на ЄС, заявили прем'єри Литви і Польщі. Вільнюс і Варшава називають розширення санкцій ЄС можливою відповіддю Мінську.
Прем'єр-міністри Литви та Польщі Інгріда Шимоніте та Матеуш Моравецький закликали Євросоюз до рішучих дій включно з розширенням санкцій щодо Білорусі на тлі кризи з мігрантами на білорусько-литовському кордоні.
Вільнюс і Варшава засудили перетворення режимом правителя Білорусі Олександра Лукашенка нелегальної міграції на "зброю з метою політичного тиску на ЄС і його окремі держави", йдеться в спільній заяві глав урядів двох країн, оприлюдненій у п'ятницю, 6 серпня.
Необхідно дати швидку і рішучу відповідь всім причетним до організації переправлення нелегальних мігрантів, в тому числі за допомогою розширення обмежувальних заходів щодо білоруського режиму, зазначено в документі.
Литва і Польща разом з іншими країнами - учасницями Євросоюзу борються з цією гібридною загрозою і роблять все для збереження цілісності східного кордону ЄС, підкреслюється в документі.
Вільнюс і Варшава закликали Брюссель вдатися до будь-яких засобів для закрититя нового маршруту нелегальної міграції. Подібна поведінка офіційного Мінська знову демонструє "цинізм білоруського режиму", зазначено далі.
Тим часом Латвія слідом за Литвою зіткнулася зі зростанням кількості нелегальних мігрантів з території Білорусі. З 2 серпня латвійські прикордонники затримали 28 осіб за незаконне перетинання кордону з білоруського боку, повідомило інформагентство BNS з посиланням на державну прикордонну охорону. Мігранти перебувають у центрах розміщення.
Євросоюз готує надзвичайне засідання міністрів внутрішніх справ країн-членів спільноти через ситуацію біля своїх кордонів з Білоруссю, пише агентство dpa з посиланням на неназваного співрозмовника з дипломатичних кіл.
Зустріч у відеоформаті з обговоренням конкретних заходів щодо захисту кордону очікується 18 серпня, в ній візьмуть участь представники поліцейської служби Європейського Союзу (Європол) та європейської прикордонної служби Frontex.
В кінці травня Лукашенко заявив, що Мінськ більше не буде затримувати нелегалів, які намагаються через Білорусь потрапити на територію Євросоюзу, членом якого є Литва. На початку липня Вільнюс оголосив в республіці режим загальнонаціональної надзвичайної ситуації.
За даними МВС Литви, з початку 2021 року близько чотирьох тисяч мігрантів нелегально перетнули білорусько-литовський кордон. Це в кілька разів більше, ніж за весь 2020 рік. Серед таких мігрантів особливо багато громадян Іраку, Ірану і Сирії. На початку серпня польоти з Іраку до Мінська були припинені.
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