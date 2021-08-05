Литва і Польща закликали ЄС до розширення санкцій щодо Білорусі

Прем'єр-міністри Литви та Польщі Інгріда Шимоніте та Матеуш Моравецький закликали Євросоюз до рішучих дій включно з розширенням санкцій щодо Білорусі на тлі кризи з мігрантами на білорусько-литовському кордоні.

Вільнюс і Варшава засудили перетворення режимом правителя Білорусі Олександра Лукашенка нелегальної міграції на "зброю з метою політичного тиску на ЄС і його окремі держави", йдеться в спільній заяві глав урядів двох країн, оприлюдненій у п'ятницю, 6 серпня.

Необхідно дати швидку і рішучу відповідь всім причетним до організації переправлення нелегальних мігрантів, в тому числі за допомогою розширення обмежувальних заходів щодо білоруського режиму, зазначено в документі.

Литва і Польща разом з іншими країнами - учасницями Євросоюзу борються з цією гібридною загрозою і роблять все для збереження цілісності східного кордону ЄС, підкреслюється в документі.

Вільнюс і Варшава закликали Брюссель вдатися до будь-яких засобів для закрититя нового маршруту нелегальної міграції. Подібна поведінка офіційного Мінська знову демонструє "цинізм білоруського режиму", зазначено далі.

Латвія: 28 затриманих нелегалів на кордоні з Білоруссю

Тим часом Латвія слідом за Литвою зіткнулася зі зростанням кількості нелегальних мігрантів з території Білорусі. З 2 серпня латвійські прикордонники затримали 28 осіб за незаконне перетинання кордону з білоруського боку, повідомило інформагентство BNS з посиланням на державну прикордонну охорону. Мігранти перебувають у центрах розміщення.

Євросоюз готує надзвичайне засідання міністрів внутрішніх справ країн-членів спільноти через ситуацію біля своїх кордонів з Білоруссю, пише агентство dpa з посиланням на неназваного співрозмовника з дипломатичних кіл.

Зустріч у відеоформаті з обговоренням конкретних заходів щодо захисту кордону очікується 18 серпня, в ній візьмуть участь представники поліцейської служби Європейського Союзу (Європол) та європейської прикордонної служби Frontex.

Міграційна криза на кордоні Білорусі та Литви

В кінці травня Лукашенко заявив, що Мінськ більше не буде затримувати нелегалів, які намагаються через Білорусь потрапити на територію Євросоюзу, членом якого є Литва. На початку липня Вільнюс оголосив в республіці режим загальнонаціональної надзвичайної ситуації.

За даними МВС Литви, з початку 2021 року близько чотирьох тисяч мігрантів нелегально перетнули білорусько-литовський кордон. Це в кілька разів більше, ніж за весь 2020 рік. Серед таких мігрантів особливо багато громадян Іраку, Ірану і Сирії. На початку серпня польоти з Іраку до Мінська були припинені.

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