 Україна надасть Литві гуманітарну допомогу через кризу мігрантів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.08.2021

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Новини

Україна надасть Литві гуманітарну допомогу через кризу мігрантів

Київ надасть Вільнюсу колючий дріт для зміцнення держкордону Литви з Білоруссю. Тим часом Литва завила, що нелегальних мігрантів з Білорусі відправлятиме назад.

Україна надасть Литві гумдопомогу у вигляді колючого дроту

Україна надасть Литві гумдопомогу у вигляді колючого дроту

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 3 серпня, підписав указ про надання гуманітарної допомоги Литовській Республіці. Він передбачає сприяння Литві в подоланні наслідків надзвичайної ситуації, що склалася через стрімке збільшення кількості нелегальних мігрантів з території Білорусі.

Український уряд має забезпечити надання гуманітарної допомоги Литві для облаштування її державного кордону. Раніше Україна вирішила надати Литві як гуманітарну допомогу колючий дріт. Відповідний проєкт указу президента було схвалено на засіданні українського уряду 28 липня.

Тим часом МВС Литви повідомило про те, що мігрантів, які нелегально перебираються в Литву з боку Білорусі, розвертатимуть і відправлятимуть назад на міжнародні пункти перетину кордону. Відповідно до розпорядження міністра внутрішніх справ Литви Агне Білотайте, "щоб захистити державний кордон і запобігти в'їзду в Литву осіб, які хочуть потрапити туди нелегально, їх будуть зобов'язувати перетнути кордон в призначених для цього пунктах або подати прохання про притулок".

"Іноземців запрошують до Білорусі - безпечної країни, де немає жодних військових конфліктів. Це означає, що іноземний громадянин, який прибув до Білорусі з метою туризму і скористався послугами, заради яких він приїхав в цю країну, повинен покинути її точно таким же легальним способом. Однак людей, що прибувають до Білорусі, використовують, щоб організувати гібридну агресію на кордоні з Литвою", - зазначено в заяві МВС Литви.

Зростання потоку мігрантів до Литви

Тільки з опівночі до ранку 2 серпня білорусько-литовський кордон нелегально перетнули 109 мігрантів, а 1 серпня їх кількість стала рекордною - 289 осіб. У Литві досягнуто межу можливостей з розміщення мігрантів на прикордонних заставах, заявив 2 серпня очільник Служби охорони кордону Литви Рустамас Любаєвас.

За даними спецслужб Литви, станом на кінець липня на кордоні з Білоруссю цього року затримали 3145 мігрантів, що у 39 разів більше, ніж за весь 2020 рік. Більшість із них - з країн Близького Сходу і Африки. Минулого року на литовському кордоні затримали 81 нелегала, а у 2019-му - 46 людей.

Через потік мігрантів з Білорусі уряд Литви оголосив режим національної надзвичайної ситуації. Посадові особи країни вважають, що потоки мігрантів, які зростають, є організованою мінським режимом акцією проти Литви, і називають її "гібридною війною" з боку Мінська. Основна частина мігрантів прагне потрапити через Литву в країни Західної Європи.

Наприкінці травня правитель Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країни Заходу повинні самі контролювати незаконну міграцію й наркотрафік на кордоні з Білоруссю. "Ми зупиняли наркотики і мігрантів - тепер самі будете їх їсти й ловити", - заявив він.

Заяві Лукашенка передувала гостра міжнародна реакція на вимушену посадку літака Ryanair у Мінську й затримання білоруського блогера Романа Протасевича та його подруги Софії Сапеги. Після гучного затримання щодо Білорусі запровадили нові санкції.

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