Мігранти Лукашенка. Як патрулюють кордон Литви з Білоруссю

Юстас обережно пробирається через підлісок. На голові у нього коричнева лижна шапочка; він освітлює свій шлях за допомогою кишенькового ліхтаря. Вже декілька годин минуло відтоді, як 22-річний прикордонник вийшов у патруль разом з колегами.

"Три дні тому тут перерізали огорожу, - каже Юстас, - аби таким чином легше перетинати кордон". Спочатку прикордонники хотіли лише ненадовго затриматися на цьому відрізку. Але потім вони почули гучне шарудіння у підліску. Тепер Вітаутас чекає у машині, поки Юстас пішки обстежує територію. Але більше нічого не чутно.

Читайте також: Естонія посилює охорону кордону через потік нелегальних мігрантів до Литви

На кордоні панує режим тиші

Кордон Литви з Білоруссю простягнувся на майже 680 кілометрів. У деяких місцях обидві країни розділяє лише низький дерев'яний паркан, чи взагалі тільки невеликий рів. Подолати його виглядає дитячою забавкою.

Раніше це не становило для Литви великої проблеми. Так, лише 79 людей, згідно з офіційними даними, нелегально перетнули кордон у 2020 році - це були передусім білоруси, які тікали від режиму Лукашенка. Цього року йдеться вже про більш ніж 2,5 тисячі людей - і вони походять з Афганістану, Сирії, Іраку чи африканських країн. Більшість з них прибули у останні два місяці.

Якщо раніше кордон Литви з Білоруссю майже не захищали, то нині там доводиться будувати посилену огорожу

Лише вчора литовські прикордонники спіймали на цьому відрізку шістьох осіб. Відео з камери спостереження демонструє, як порушники кордону допомагають одне одному подолати огорожу і швидко тікають після цього. Видно також особу по інший бік, з високою вірогідністю - білоруського прикордонника, який починає подавати групі сигнали руками, коли литовський патруль наближається до цього місця.

"Раніше ми добре співробітничали з білоруськими прикордонниками, - розповідає Юстас. - Тепер вони нас просто ігнорують. Раніше ми ділилися інформацією, зібраною під час наших патрулів. Тепер у нас часто панує режим тиші".

Помста Лукашенка ЄС?

Уряд Литви покладає відповідальність за стрімке зростання нелегальної міграції на кордоні на Білорусь та її авторитарного правителя Олександра Лукашенка. Мовляв, таким чином він хоче помститися за санкції ЄС проти його режиму.

У розмові з DW заступник міністра закордонних справ Литви Мантас Адоменас каже про повідомлення свідків щодо людей в уніформі без знаків відмінності, які перед перетином кордону забирають у людей їхні паспорти, видаляють дані з їхніх мобільних телефонів та ведуть їх потім до місця, з якого вони долатимуть кордон між Білоруссю та Литвою.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель під час візиту на кордон Литви з Білоруссю

При цьому, за словами дипломата, його країна може прийняти щонайбільше п'ять тисяч людей. "Авжеж, ми не хочемо дозволяти їм подорожувати далі на Захід. Здебільшого їхньої ціллю є Німеччина. Але, якщо їхня кількість й далі зростатиме, у нас не буде достатньо ресурсів. Ми будемо змушені відпускати їх", - каже Адоменас. Це дивовижне чітке попередження для інших країн ЄС.

Читайте також: Євросоюз спрямує до Литви вертольоти для контролю кордону з Білоруссю

Настрої стають агресивнішими

При цьому настрої литовського населення щодо іноземців стають все більш критичними та навіть ворожими. Це бачить і Лева Чічеліте. Як керівниця проєктів благодійної організації Caritas вона вже п'ять років працює з біженцями і мігрантами у цьому прикордонному регіоні. "Місцеві думають, що до них приїжджають терористи", - каже вона.

Навіщо людям з Іраку, Афганістану чи Конго потрібно в Литву, прикордонники Юстас і Вітаутас не розуміють. Передусім вони не можуть пояснити собі, як можна піти на таку небезпечну подорож разом з дітьми. Литовські прикордонники припаркували свою машину на пагорбі. Звідти вони оглядають територію за допомогою приладів нічного бачення.

"Люди кажуть, що вони хочуть кращого життя. Але насправді вони хочуть лише грошей", - каже Вітаутас, який вже шість років працює прикордонником. Це його особиста думка, додає 29-річний чоловік. При цьому багато біженців самі заплатили чимало грошей, аби контрабандисти привезли їх на литовсько-білоруський кордон.

У все більш ксенофобних настроях у країні винні також і політики - не приховує емоцій Чічеліте: "Вони представляють всю історію лише у негативному світлі, замість того, аби підбадьорити нас". Лише на минулих вихідних мешканці одного з прикордонних містечок протестували проти спорудження нового притулку для біженців.

Надія на краще життя

У Руклі, невеличкому литовському містечку на березі річки Неріс, уже давно стоїть притулок для біженців - місце збору для тих, хто зміг перетнути кордон. Зовні будівля виглядає досить похмуро. Декілька маленьких дітей граються за воротами. Батько сімейства з Іраку, який разом із своїм сином наважився на подорож, розповідає, що він заплатив 1200 доларів за політ до мінська та готель. З Мінська він продовжив свій шлях до литовського кордону. І тепер застряг тут.

Інший чоловік - він каже, що походить з Багдада, - розповідає, як разом з великою групою перетнув кордон вночі. В якийсь момент білоруси, що їх супроводжували, сказали: "Це литва. Біжіть!". Чи були ці люди одягнені в уніформи? "Ні, - каже іракець. - вони мали на собі цивільний одяг. Їхніх облич я не пам'ятаю", - додає він.

Дванадцятигодинна зміна обох прикордонників Юстаса і Вітаутаса поступово наближається до свого завершення. У ранкових сутінках туман стелиться вздовж їхнього маршруту. "Ми тут, аби захищати зовнішній кордон ЄС", - каже Юстас рішучим тоном і зітхає. Завтра на нього чекає ще одна нічна зміна.