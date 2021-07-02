 Литва споруджує загорожу на кордоні з Білоруссю через нелегальних мігрантів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.07.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Литва споруджує загорожу на кордоні з Білоруссю через нелегальних мігрантів

На ділянці литовсько-білоруського кордону завдовжки у 30 кілометрів споруджують дротяну загорожу. Литва намагається зупинити потік мігрантів із Сирії й Іраку, які прибувають через Білорусь.

Кордон Литви з Білоруссю

Кордон Литви з Білоруссю

Литовські військові встановлюють дротяну загорожу на кордоні Литви з Білоруссю. Мета - завадити потоку втікачів, які намагаються потрапити до Литви, а отже, на територію Євросоюзу. Останнім часом потік нелегальних мігрантів до Литви зріс.

Загорожу встановлюють на ділянці завдовжки у 30 кілометрів, повідомив у п'ятницю, 9 липня, інформагенції BNS представник Служби охорони державного кордону Литви Гедрюс Мішутіс.

Читайте також: Литва висилає більшість білоруських дипломатів

Цьогоріч литовські прикордонники затримали понад 1540 утікачів, головно з Іраку й Сирії. Потік нелегальних мігрантів зріс більш ніж у 10 разів у порівнянні з 2020 роком. Служба охорони держкордону Литви закликала оголосити екстремальну ситуацію через зростання потоку нелегальних мігрантів.

У таборі для мігрантів за 40 кілометрів від Вільнюса

У таборі для мігрантів за 40 кілометрів від Вільнюса

Від 2 липня кордон Литви з Білоруссю, окрім литовських прикордонників, патрулюють шестеро працівників Агентства з охорони зовнішніх кордонів ЄС Frontex. Поступово їхня кількість зросте до 30. Серед завдань Frontex - допомога країнам-членам ЄС, коли на зовнішніх кордонах ЄС потрібна оперативно-технічна підтримка.

МЗС Литви звинувачує режим Олександра Лукашенка у зростанні потоку втікачів до Литви.

Читайте також: У ЄС звинуватили Мінськ у збільшенні потоку нелегальних мігрантів до Литви

Наприкінці травня Лукашенко заявив, що країни Заходу повинні самі контролювати незаконну міграцію й наркотрафік на кордоні з Білоруссю. "Ми зупиняли наркотики і мігрантів - тепер самі будете їх їсти й ловити", - заявив Лукашенко.

Заяві Лукашенка передувала гостра міжнародна реакція на вимушену посадку літака Ryanair у Мінську й затримання блогера Романа Протасевича та його подруги Софії Сапеги.

Дивитись відео 13:59

Потенційна загроза з Білорусі: як охороняють кордон на воді та біля Чорнобильської зони (29.06.2021)

Також за темою

Grenze Belarus Litauen

У Литві просять оголосити екстремальну ситуацію через потік мігрантів 02.07.2021

Прикордонники Литви затримують дедалі більше нелегальних мігрантів, які проникають до країни через Білорусь. МЗС Литви звинувачує в цьому режим Олександра Лукашенка.

Ukriane Kiew Roman Bessmertnyj im DW-Interview

Роман Безсмертний: Без Білорусі Україна буде самотнім борцем проти агресії РФ 26.08.2020

Колишній посол України у Білорусі та ексчлен ТКГ у Мінську Роман Безсмертний - про перспективи протестів у Білорусі, вплив ситуації у сусідній державі на Україну, а також про мирне врегулювання на Донбасі. Інтерв'ю DW.

Реклама

Докладно

Опори мосту недобудованого за гроші Китаю шосе у Чорногорії в 2019 році

Дорога в нікуди. Як Чорногорія влізла в боргову кабалу Китаю

Чорногорія взяла у Китаю мільярд доларів на будівництво шосе і не має нині ані дороги, ані грошей на повернення кредиту.  

Автомобілі на кордоні України та Польщі

Зеленський проти далекобійників: посилення контролю фур

У жовтні запрацює закон про посилення габаритно-вагового контролю фур. Що він передбачає? І як нині карають порушників?  