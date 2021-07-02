Литва споруджує загорожу на кордоні з Білоруссю через нелегальних мігрантів

Литовські військові встановлюють дротяну загорожу на кордоні Литви з Білоруссю. Мета - завадити потоку втікачів, які намагаються потрапити до Литви, а отже, на територію Євросоюзу. Останнім часом потік нелегальних мігрантів до Литви зріс.

Загорожу встановлюють на ділянці завдовжки у 30 кілометрів, повідомив у п'ятницю, 9 липня, інформагенції BNS представник Служби охорони державного кордону Литви Гедрюс Мішутіс.

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Цьогоріч литовські прикордонники затримали понад 1540 утікачів, головно з Іраку й Сирії. Потік нелегальних мігрантів зріс більш ніж у 10 разів у порівнянні з 2020 роком. Служба охорони держкордону Литви закликала оголосити екстремальну ситуацію через зростання потоку нелегальних мігрантів.

У таборі для мігрантів за 40 кілометрів від Вільнюса

Від 2 липня кордон Литви з Білоруссю, окрім литовських прикордонників, патрулюють шестеро працівників Агентства з охорони зовнішніх кордонів ЄС Frontex. Поступово їхня кількість зросте до 30. Серед завдань Frontex - допомога країнам-членам ЄС, коли на зовнішніх кордонах ЄС потрібна оперативно-технічна підтримка.

МЗС Литви звинувачує режим Олександра Лукашенка у зростанні потоку втікачів до Литви.

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Наприкінці травня Лукашенко заявив, що країни Заходу повинні самі контролювати незаконну міграцію й наркотрафік на кордоні з Білоруссю. "Ми зупиняли наркотики і мігрантів - тепер самі будете їх їсти й ловити", - заявив Лукашенко.

Заяві Лукашенка передувала гостра міжнародна реакція на вимушену посадку літака Ryanair у Мінську й затримання блогера Романа Протасевича та його подруги Софії Сапеги.