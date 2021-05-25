Лукашенко погрожує країнам Заходу "наркотиками і мігрантами"

Білоруський президент Олександр Лукашенко заявив, що після запровадження нових санкцій ЄС проти його режиму країни Заходу будуть змушені самостійно контролювати контрабанду наркотиків і нелегальну міграцію на західному кордоні Білорусі. Про це він сказав під час виступу у білоруському парламенті у середу, 26 травня.

"Ми зупиняли наркотики і мігрантів - тепер будете самі їх їсти й ловити", - сказав Лукашенко, виступаючи перед депутатами.

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Лукашенко вважає польоти над Білоруссю безпечними

Білоруський президент також прокоментував заклик Євросоюзу оминати повітряний простір Білорусі та заборону авіакомпаніям країни літати у небі ЄС.

"Не подобається літати через безпечну Білорусь - літайте там, де угробили 300 людей", - зазначив Лукашенко, натякаючи на Україну, у небі якої проросійські сепаратисти збили з російської установки "Бук" літак рейсу МH-17.

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Санкції ЄС проти Білорусі

Ввечері 24 травня глави держав і урядів країн ЄС домовилися про заходи щодо Білорусі у відповідь на примусову посадку літака і арешт білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича.

Окрім персональних та економічних санкцій, лідери Євросоюзу закликали всіх авіаперевізників, зареєстрованих у країнах ЄС, уникати польотів у білоруському повітряному просторі. Також Європейська Рада дала завдання Раді ЄС вжити необхідних заходів, аби заборонити проліт літаків білоруських компаній повітряним простором ЄС і запобігти їхньому доступу до аеропортів у Євросоюзі.

Авіакомпанії вже оминають повітряний простір Білорусі, а Україна припинила авіасполучення з цією країною.