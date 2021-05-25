 Лукашенко погрожує країнам Заходу ″наркотиками і мігрантами″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.05.2021

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Новини

Лукашенко погрожує країнам Заходу "наркотиками і мігрантами"

Під час промови в парламенті Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що західні країни тепер самостійно мають боротися з контрабандою наркотиків і нелегальною міграцією.

Правитель Білорусі Олександр Лукашенко

Правитель Білорусі Олександр Лукашенко

Білоруський президент Олександр Лукашенко заявив, що після запровадження нових санкцій ЄС проти його режиму країни Заходу будуть змушені самостійно контролювати контрабанду наркотиків і нелегальну міграцію на західному кордоні Білорусі. Про це він сказав під час виступу у білоруському парламенті у середу, 26 травня.

"Ми зупиняли наркотики і мігрантів - тепер будете самі їх їсти й ловити", - сказав Лукашенко, виступаючи перед депутатами.

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Лукашенко вважає польоти над Білоруссю безпечними

Білоруський президент також прокоментував заклик Євросоюзу оминати повітряний простір Білорусі та заборону авіакомпаніям країни літати у небі ЄС.

"Не подобається літати через безпечну Білорусь - літайте там, де угробили 300 людей", - зазначив Лукашенко, натякаючи на Україну, у небі якої проросійські сепаратисти збили з російської установки "Бук" літак рейсу МH-17.

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Санкції ЄС проти Білорусі

Ввечері 24 травня глави держав і урядів країн ЄС домовилися про заходи щодо Білорусі у відповідь на примусову посадку літака і арешт білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича.

Окрім персональних та економічних санкцій, лідери Євросоюзу закликали всіх авіаперевізників, зареєстрованих у країнах ЄС, уникати польотів у білоруському повітряному просторі. Також Європейська Рада дала завдання Раді ЄС вжити необхідних заходів, аби заборонити проліт літаків білоруських компаній повітряним простором ЄС і запобігти їхньому доступу до аеропортів у Євросоюзі.

Авіакомпанії вже оминають повітряний простір Білорусі, а Україна припинила авіасполучення з цією країною.

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