 У ЄС звинуватили Мінськ у збільшенні потоку нелегальних мігрантів до Литви | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.07.2021

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Новини

У ЄС звинуватили Мінськ у збільшенні потоку нелегальних мігрантів до Литви

Глава Євроради Шарль Мішель пообіцяв Вільнюсу допомогу в охороні кордону. Тим часом нелегальних мігрантів з Білорусі затримали і в Польщі.

Табір біженців у Литві поблизу кордону з Білоруссю

Табір біженців у Литві поблизу кордону з Білоруссю

Глава Євроради Шарль Мішель поклав на режим Олександра Лукашенка відповідальність за зростання числа нелегальних мігрантів і біженців, які потрапляють до Литви через кордон із сусідньою Білоруссю. За словами глави Євроради, у Брюсселя "є підозра", що до подій причетний офіційний Мінськ. ЄС - "не наївний" і "не дозволить" себе залякати, наголосив Мішель у вівторок, 6 липня, у литовському селищі Мядінінкай на кордоні з Білоруссю.

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Контрольно- пропускний пункт (КПП) там він відвідав спільно з прем'єр-міністеркою Литви Інгрідою Шимон. Мішель пообіцяв Вільнюсу допомогу в охороні кордону і заявив, що той може розраховувати на солідарність ЄС. "Ми зробимо все можливе, щоб надати вам більш активну підтримку, - сказав глава Євроради. - Литовські кордони - це європейські кордони".

Нелегальні мігранти також на кордоні Білорусі з Польщею

Згідно з даними, опублікованими 6 липня Державною прикордонною службою Литви, тільки за останні 24 години затримали 131 мігранта, більшість з яких - вихідці з Близького Сходу і з країн Африки.

Тим часом 6 липня про затримання 40 нелегальних мігрантів, що прямували з території Білорусі, повідомили прикордонники Польщі. Співробітники Підляського управління прикордонної служби затримали спершу 19 іноземців, а згодом ще 21 особу, які не мали документів, що дозволяли б їм залишатися на території Польщі. Усі затримані - афганці: шестеро дітей, 13 жінок та 21 чоловік, повідомляється на сайті Прикордонної служби Польщі.

Нагадаємо, 28 червня офіційний Мінськ повідомив про вихід з ініціативи "Східне партнерство" через санкції ЄС.

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