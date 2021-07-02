 ДПСУ повідомила про обсяги затриманої зброї на кордоні з Білоруссю | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.07.2021

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ДПСУ повідомила про обсяги затриманої зброї на кордоні з Білоруссю

Держприкордонслужба України повідомила, що цього року на кордоні з Білоруссю затримала лише 27 одиниць зброї. Напередодні Олександр Лукашенко стверджував, що в Білорусь з України надходить багато зброї.

Катер української прикордонної служби в районі кордону з Білоруссю

Катер української прикордонної служби в районі кордону з Білоруссю

Українські прикордонники за перше півріччя 2021 року затримали на кордоні з Білоруссю 27 одиниць зброї, при цьому - жодної вогнепальної, повідомила Держприкордонслужба (ДПСУ) у суботу, 3 липня. Зокрема, було затримано 12 одиниць мисливської, 13 - холодної та по одній - газової та пневматичної зброї. За аналогічний період минулого року на українсько-білоруському кордоні затримали на 6 одиниць зброї більше.

За даними ДПСУ, відповідні показники білоруської сторони на суміжній ділянці кордону ще нижчими. Згідно з даними, наданими білоруською стороною, за п'ять місяців цього року загалом на в'їзд та виїзд вони затримали на кордоні з Україною лише чотири одиниці зброї та 10 боєприпасів, усі у пунктах пропуску. А під час опрацювання спільних звітів за підсумками 2020 року прикордонники Білорусі відзначали зменшення в 6,9 раза кількості виявленої зброї на кордоні з Україною.

У Держприкордонслужбі зазначили, що всі заяви білоруських політиків про потоки контрабанди зброї з України є безпідставними.

Лукашенко каже про "зброю з України"

Напередодні правитель Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що розпорядився "повністю перекрити" кордон Білорусі з Україною. Він стверджував, що в Білорусь з України надходить велика кількість зброї. Лукашенко також звинуватив низку країн у причетності до створення "терористичних осередків", метою яких є насильницька зміна влади в Білорусі. За його словами, до цього причетні Німеччина, Україна, США, Польща та Литва. 

Міністерство закордонних справ України категорично заперечило слова Олександра Лукашенка про постачання зброї з України в Білорусь. Київ вважає, що ця заява спрямована на залякування білоруського народу, зазначив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Що стосується "перекриття" кордону, до ДПСУ раніше повідомила, що чергові Житомирського та Чернігівського прикордонних загонів отримали інформацію від чергових суміжних органів охорони кордону Республіки Білорусь про перехід на посилену охорону кордону. "Варто наголосити, що таке посилення - це звична практика під час святкування різних визначних дат, а сьогодні в Білорусі відзначають День республіки", - ззначили в ДПСУ.

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