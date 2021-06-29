Потенційна загроза? Як охороняють кордон України з Білоруссю

Ліси, болота і річки Полісся ще в часи Другої світової війни були ідеальним плацдармом для диверсійно-розвідувальних груп. У цій непростій для контролю за кордоном місцині несуть службу прикордонники Житомирського загону. "Я жодного разу не зустрічав якихось військових угрупувань за весь час мого патрулювання українсько-білоруського кордону, тільки прикордонні катери білоруські", - каже командир прикордонного катера Роман Василькевич.

Він з екіпажем готується до патрулювання акваторії Київського водосховища, річок Прип'ять та Дніпро, по яких проходить лінія українсько-білоруського кордону. Екіпаж служить на катері морської охорони, які Держприкордонслужба вже деякий час використовує для охорони водних ділянок. На питання, що це означає, екіпаж іронічно відповідає, мовляв, це підґрунтя для роздумів усім, хто перебуває на тому боці. Та додає, що катери морської охорони пристосовані під умови річок.

Полісся як ідеальний плацдарм для диверсантів?

DW разом із прикордонниками вирушає у майже п'яти годинне патрулювання. Прикордонники заявляють, що охорона українсько-білоруського кордону посилена через розвиток політичної ситуації у Білорусі. Частіше застосовуються мобільні контрольні пункти на понтонах, які встановлюються в різних місцях річок, збільшується кількість екіпажів, які патрулюють Київське море, Прип'ять та Дніпро. Мічман Василькевич розповідає, що наразі у нього подекуди удвічі більше патрулювань, ніж раніше - до п'яти-восьми виходів на день.

Роман Василькевич за штурвалом патрульного катера

Прикордонники часто бачать своїх білоруських колег, які, як каже мічман, "дотримуються нейтралітету": "Ми до них не підходимо, вони теж. Вітатися можемо, але не всі патрулі ввічливі та чемні і можуть не відреагувати на наші жести".

Потенційну приховану загрозу нелегального переправлення через кордон за нинішніх обставин прикордонники вбачають у всьому - і в рибацьких човнах, і прогулянкових катерах. Сховатися легко і на березі численних дрібних островів, які є і на Київському морі, і в заплавах Прип'яті. Катер морської охорони не завжди може підійти до таких місць. Для моніторингу прикордонники використовують дрони, які запускають з борту катера. "Виявляємо судна і спостерігаємо за ними, і це суттєво спрощує роботу", - каже оператор дрона Андрій Гаркуша.

Рибалки у Київському морі поблизу кордону

Прикордонники Житомирського загону кажуть, що кордон на Поліссі загалом можна назвати "спокійним". "Ми на сьогодні не спостерігаємо ні на воді, ні на суші руху будь-яких військових, військової техніки поблизу державного кордону", - розповідає DW пресофіцер Житомирського загону Юрій Шахрайчук. Однак при цьому прикордонники додають, що і "на спокійному кордоні з РФ у 2014 році теж ніхто не очікував військової агресії".

Білоруський кордон контролює не Лукашенко?

Експосол України в Білорусі Роман Безсмертний вважає, що білоруський кордон "скоріше існує наразі формально, оскільки Олександр Лукашенко може і не знати, що саме Кремль тут робить". "Це не предмет діяльності Лукашенка. Це предмет діяльності ФСБ РФ", - заявив він DW. За даними Безсмертного, на кордоні з боку Білорусі "сконцентровано не менше 15 тисяч російських військових на двох військових базах, будується ще й третя".

Українсько-білоруський політичний оглядач Ігор Тишкевич переконаний, що агресія, принаймні з боку білоруських прикордонників, відповідно до їхнього оснащення, маловірогідна. "Це біля 10 прикордонних катерів, які є не бойовими, а патрульними. Чим? На плотах з прапорами?" - каже він DW. Експерт переконаний, що і ймовірність агресії з боку російських військових з території Білорусі на цьому напрямку теж дещо перебільшена: "Там є дві військові бази. На початок 2021 року у Білорусі було 890 російських військових. І не усі вони мають стрілецьку зброю". Тишкевич переконаний, що "крізь непрохідне Полісся танки йти не будуть". На його думку, з військової точки зору, для цього є не такий складний чернігівській напрямок.

На кордоні України і Білорусі чимало природних перешкод

Потенційні загрози на Дніпрі і в зоні ЧАЕС

Ділянка кордону в Поліссі на воді й суходолі лише ззовні виглядає спокійною, вважає експосол України в Білорусі Роман Безсмертний. "Скоро на цій ділянці можна буде ногою копнути мурашник, і там ви знайдете зброю або закладку якусь", - заявив Безсмертний DW. Він акцентує на ризиках від ЧАЕС зі сховищами відпрацьованого ядерного палива, які знаходяться безпосередньо біля кордону. Цей об'єкт вже давно посилено охороняється не лише прикордонниками, а й Нацполіцією, СБУ і Нацгвардією. Торік прикордонники прозвітували, що знайшли схрон з легкою зброєю біля українського кордону. Цього року Служба безпеки України прозвітувала, що у прикордонних населених пунктах "було викрито двох агентів ФСБ РФ і КДБ Білорусі".

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Водночас за офіційними даними, у зоні відчуження та в лісах навколо затримують здебільшого не диверсантів, а сталкерів чи грибників. Не було зафіксовано і якихось провокацій на білоруських суднах, які проходять Прип'яттю безпосередньо біля ЧАЕС. Після аварії на ЧАЕС, відповідно до міжнародних угод, Білорусь може використовувати цей шлях задля проходу суден територією України до своїх портів на Дніпрі. Весь час їх супроводжують українські прикордонники, аби до них ніхто не підходив і вони не зупинялися біля узбережжя. "Виходячи з місцевості, загрози є, тому що кораблі - вони великі, заховати можна будь-що", - розповів DW начальник відділу прикордонної служби "Іванків" Віталій Яворський.

У Держприкордонслужбі DW заявили, що в цьому році завершили демаркацію українсько-білоруського кордону. Тепер уздовж визначеної ліні кордону мають з'явитися усі необхідні інженерні споруди.