Лукашенко наказав "повністю перекрити" кордон Білорусі з Україною

Правитель Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що доручив прикордонним військам "повністю перекрити" кордон із Україною.

"Велика кількість зброї надходить із України в Білорусь, тому я доручив прикордонним військам повністю перекрити кордон з Україною", - сказав Лукашенко у п'ятницю, 2 липня, під час виступу на зібранні до Дня незалежності Білорусі, цитує державна білоруська інформагенція БЕЛТА.

Уточнень щодо того, які заходи означає "повне перекриття кордону", поки немає.

Відносини Києва та Мінська охололи після рішення Лукашенка влітку минулого року повернути Росії затриманих у Білорусі найманців приватної військової компанії "Вагнер" попри прохання українських правоохоронців про екстрадицію тих з них, які воювали на Донбасі.

Україна не визнала Лукашенка президентом Білорусі після виборів у серпні 2020 року.

Після інциденту з примусовою посадкою літака авіакомпанії Ryanair у Мінську наприкінці травня Україна припинила повітряне сполучення з Білоруссю та закрила свій авіапростір для білоруських авіаперевізників. Верховна Рада ухвалила заяву, в якій дії Мінська названо загрозою міжнародній безпеці, та закликала білоруську владу негайно звільнити блогера Романа Протасевича і всіх політичних в'язнів, зупинити безлад і тортури білоруських громадян.

"Антитерористична операція" в Білорусі

Лукашенко заявив 2 липня також про проведення в Білорусі "масштабної антитерористичної операції". Він стверджує, що у країні нібито викрили "сплячі" терористичні осередки - так звані загони самооборони, повідомила пресслужба Лукашенка.

"Мета цих осередків - насильницька зміна влади в день "ікс". Вони самі поки не знають, що це за день "ікс": до нього треба підвести наш народ", - стверджує білоруський правитель.

За його словами, до цього причетні Німеччина, Україна, США, Польща та Литва.

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