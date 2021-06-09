У Литві просять оголосити екстремальну ситуацію через потік мігрантів

Служба охорони державного кордону Литви просить оголосити екстремальну ситуацію через зростання потоку нелегальних мігрантів, які проникають до країни через Білорусь. Про це у п'ятницю, 2 липня, повідомив заступник командувача служби Відас Мачайтіс.

"Наш Центр екстремальних операцій представив пропозицію Центру екстремальних ситуацій міністерства внутрішніх справ оголосити екстремальну ситуацію на державному рівні", - цитує Мачайтіса інформагенція "Інтерфакс".

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За його словами, це дозволить задіяти додаткові сили і знайти приміщення для розселення затриманих. Представник прикордонної служби додав, що потік мігрантів зростає щодня і щотижня. За його даними, нині Литва має 835 місць для розміщення утікачів. 500 із них зайняті.

Напередодні в Литві зареєстрували рекордну кількість нелегальних мігрантів, які проникли до країни через литовсько-білоруський кордон. За минулу добу литовські прикордонники затримали 150 утікачів, більшість - із Сирії та Іраку. Кількість нелегальних мігрантів, яким вдалося проникнути на територію Литви цього року, перевищила 800. Це - вдесятеро більше, ніж у 2020-му.

2 липня кордон Литви з Білоруссю, окрім литовських прикордонників, патрулюватимуть також шестеро працівників Агентства з охорони зовнішніх кордонів ЄС Frontex. Поступово їхня кількість зросте до 30. Вони прибудуть до Литви з власним екіпіруванням, зброєю та транспортом. Серед завдань Frontex - допомога країнам-членам ЄС, коли на зовнішніх кордонах ЄС потрібна оперативно-технічна підтримка.

МЗС Литви звинувачує Лукашенка

Глава МЗС Литви Габріеліус Ландсбергіс заявив, що ситуація напружена і прямує до погіршення. "Мета МЗС зрозуміла: економічні мігранти, які незаконно перетнули кордон Євросоюзу, повинні бути повернуті туди, звідки вони прибули", - йдеться в коментарі міністра, який цитує інформагенція BNS.

Ландсбергіс вважає, що прибуттю втікачів до Литви сприяє Білорусь, із якою в Литви є спільний кордон завдовжки 680 кілометрів. "Лукашенко повинен бути позбавлений можливості обманним шляхом приваблювати нових тих, хто має намір утікати і вважає, що потрапити в ЄС буде легко. До кордону за допомогою режиму (Лукашенка. - Ред.) дістатися, може, й можливо, однак прямувати далі можливостей немає", - зауважив міністр.

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Міністр додав, що обговорював тему нелегальної міграції на двосторонніх зустрічах із главами МЗС Греції, Іраку, Туреччини та інших країн. Ландсбергіс планує найближчим часом візити до Іраку й Туреччини.

Наприкінці травня правитель Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країни Заходу повинні самі контролювати незаконну міграцію й наркотрафік на кордоні з Білоруссю. "Ми зупиняли наркотики і мігрантів - тепер самі будете їх їсти й ловити", - заявив Лукашенко. Цьому передувала гостра міжнародна реакція на вимушену посадку літака Ryanair у Мінську й затримання блогера Романа Протасевича та його подруги Софії Сапеги.