ООН: У світі понад 82 мільйони людей є біженцями

Дедалі більше людей у світі мають втікати від утисків, порушень прав людини, насильства та війни. У 2020 році число таких людей, які були змушені залишити свої домівки, сягнуло 82,4 мільйона, повідомили в п'ятницю, 18 червня, в Управлінні верховного комісара ООН у справах біженців. Наприкінці 2019 року число таких людей становило близько 79,5 мільйона.

За даними ООН, зараз 48 мільйонів дітей, жінок та чоловіків є біженцями у власних країнах, наприклад, в Ефіопії, Судані, Ємені, Мозамбіку та Колумбії. Ще 20,7 мільйона вважаються біженцями за мандатом ООН - ці люди втекли зі своїх країн через насильство та репресії, наприклад із Сирії чи Афганістану до ЄС. Кількість шукачів притулку залишилася на рівні попереднього року - 4,1 мільйона осіб.

За цими цифрами завжди стоять люди та їхні страждання, наголосив Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді. Він закликав уряди усунути причини втечі та заспокоїти численні збройні конфлікти.

В ООН наголошують, що число біженців в усьому світі зростає, попри пандемію COVID-19 та запроваджені через неї обмеження. Водночас задля стримання поширення коронавірусу багато країн закрили свої кордони, зробивши їх непроникними для тих, хто шукає захисту.

Гранді також згадав про долю багатьох хлопчиків та дівчаток у віці до 18 років, які втратили свої домівки. Зараз близько 42 відсотків усіх біженців належать до цієї вікової групи. Крім того, підраховано, що між 2018 і 2020 роками майже мільйон дітей народилися як біженці.

Дивитись відео 03:57 Поділитись Прихисток у монастирі: як живуть біженці у Святогірській лаврі (12.06.2019) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3KDqb Прихисток у монастирі: як живуть біженці у Святогірській лаврі (12.06.2019)