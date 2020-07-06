У Європі зникли безвісти понад 18 тисяч дітей-біженців у 2018-2020 роках - розслідування

У Європі з 2018 по 2020 роки зникли 18 292 дітей-біженців без супроводу дорослих, які перебували під державною опікою. Про це повідомляється у спільному розслідуванні німецької медіакомпанії rbb разом із британським виданням Guardian та нідерландською телерадіокомпанією VPRO, опублікованому у неділю, 18 квітня.

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Більшість зниклих неповнолітніх прибули з Марокко, Алжиру та Еритреї. Розслідування також вказує на недоліки ведення статистичних даних у декількох європейських країнах. Зокрема, Франція, Данія та Румунія взагалі не збирають відповідних даних. А уряд Болгарії не розрізняє неповнолітніх, які прибувають до країни у супроводі дорослих або без них. Крім того, у розслідуванні також вказується на наявність неділіків в обміні відповідними даними між європейськими країнами.

У Німеччині у період між 2018 та 2020 роками повідомлялося про зникнення 7806 неповнолітніх без супроводу, 7082 з них згодом знайшли. Водночас 724 неповнолітні особи без супроводу досі вважаються зниклими безвісти, вказує Федеральне управління кримінальної поліції Німеччини. При цьому відомство зауважує, що через прогалини у власній системі ведення статистики наведені дані є лише приблизними.

У розслідуванні вказується, що подібні недоліки у веденні статистики щодо дітей-біженців у європейських країнах створюють ризики щодо експлуатації неповнолітніх.

За даними ЮНІСЕФ, тільки в 2016 році і тільки Італії дістались майже 26 тисяч дітей-біженців без супроводу дорослих. Роком раніше в Італії опинились близько 12 тисяч таких біженців.

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