До Німеччини прибули 47 дітей-біженців із грецьких таборів

У суботу, 18 квітня, до німецького Ганновера з Греції прибув літак із 47 дітьми на борту. Усі діти перебували у Греції без супроводу дорослих як біженці.

Ще 11 неповнолітнім довелося залишитися у Греції. Ці діти захворіли. Вони прилетять, коли одужають.

Раніше цього тижня 12 неповнолітніх біженців із Греції прийняв Люксембург.

Посол Німеччини у Греції Ернст Райхель (Ernst Reichel) повідомив DW, що до Німеччини можуть прибути ще від 350 до 500 дітей. Коли саме, дипломат не уточнив.

Усього з грецьких таборів для біженців до інших країн ЄС планують забрати 1600 неповнолітніх. Міжнародна організація з міграції і дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ у спільній заяві назвали ці заходи "обнадійливим початком".

Загалом у Греції нині перебувають близько п'яти тисяч самотніх дітей-біженців. Країну неодноразово критикували за те, що вони не мають належних умов для проживання.

За різними оцінками, загалом у Греції перебувають близько 100 тисяч шукачів притулку. Табори для біженців на островах поблизу Туреччини - найбільш переповнені. Ситуація погіршилася через спалахи коронавірусу в таборах та той факт, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган нещодавно оголосив відкритим кордон із європейськими країнами для мігрантів.

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