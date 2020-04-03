ЄС розподілить неповнолітніх з таборів для біженців у Греції

Країни Євросоюзу наступного тижня розпочнуть акцію з розподілу до 1600 неповнолітніх мігрантів без супроводу, які перебувають у таборах для біженців у Греції. Про це повідомила глава Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) в інтерв'ю медіакомпанії ARD ввечері у п'ятницю, 3 квітня.

"Ми можемо тепер взятись за це, і я дуже вдячна за те, що ми це тепер робимо", - сказала вона і зазначила, що першою країною ЄС, яка забере неповнолітніх біженців, стане Люксембург. Загалом в акції беруть участь вісім держав-членів ЄС, у тому числі, Німеччина.

Німеччина - в числі країн, які приймають

МВС ФРН тиждень тому повідомляло, що дане питання опрацьовується. Представники церков у Німеччині неодноразово закликали якомога швидше приступити до розподілу по країнах Євросоюзу неповнолітніх мігрантів без супроводу.

Через пандемію коронавірусу SARS-CoV-2 Євросоюз 19 березня оголосив про припинення розміщення нових біженців із кризових регіонів. Міжнародна організація з міграції та Управління верховного комісара ООН у справах біженців оголосили про тимчасове припинення прийому біженців двома днями раніше. Німеччина 18 березня повідомила, що припиняє прийом біженців з гуманітарних причин.

Як повідомлялось, 2 квітня Греція на два тижні закрила на карантин табір для біженців поблизу Афін після того, як тест на коронавірус у 21 біженця показав позитивний результат. У цьому таборі, розташованому за близько 75 кілометрів від Афін, мешкає близько 2500 людей.