 ″Лікарі без кордонів″ б′ють на сполох через біженців у Греції | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.04.2020

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Новини

"Лікарі без кордонів" б'ють на сполох через біженців у Греції

Люди в таборах біженців на грецьких островах не мають доступу до води та мила. Екстреного переселення у безпечні місця в ЄС потребують 1600 дітей та хворих.

Біженці в таборі на острові Лесбос

Біженці в таборі на острові Лесбос

Міжнародна організація "Лікарі без кордонів" попереджає, що час для евакуації біженців з грецьких островів через ризики спалаху коронавірусу спливає. "Уже кілька тижнів ми спостерігаємо катастрофічну ситуацію у таборах для біженців і сумніваємось у розв'язанні питання, адже ніхто не бере на себе відповідальність за людей", - заявив у четвер, 2 квітня, керівник німецького відділення "Лікарів без кордонів" Флоріан Вестфаль (Florian Westphal). "Час спливає", - додав він.

За словами Вестфаля, Європейська Комісія повинна негайно ухвалити рішення щодо евакуації людей. Особливо потребують переселення у безпечні місця в ЄС 1600 біженців - діти та ослаблені люди. "До цього часу з таборів не забрали жодної дитини, жодної жінки, жодної особи", - пояснив він і нагадав, що низка країн, зокрема Німеччина, раніше висловили згоду на прийняття тих біженців, які особливо потребують допомоги.

За даними "Лікарів без кордонів", нині тільки на острові Лесбос представники організації надають термінову медичну допомогу сотні дітей. В деяких частинах табору Морія на Лесбосі близько 1300 людей не мають доступу до води та мила. Сім'ї з п'яти чи шести людей вимушені спати на трьох квадратних метрах.

На початку березня коаліційний комітет вирішив, що Німеччина прийме до 1500 дітей з переповнених таборів для мігрантів на турецько-грецькому кордоні, які потребують особливого захисту. Йдеться про дітей до 14 років, які знаходяться в таборах для біженців без супроводу дорослих, і тих, хто терміново потребує лікування через важке захворювання. В основному це дівчатка.

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