В Греції через коронавірус закрили ще один табір біженців

В Греції на карантин закрили ще один табір для біженців після того, як в одного з мешканців виявили коронавірус. Як повідомило у неділю, 5 квітня, міністерство міграції країни, SARS-CoV-2 лабораторно підтвердили у чоловіка з Афганістану у таборі Малакаса неподалік від Афін. Табір, в якому мешкає близько 1800 людей, закрили на карантин на два тижні.

53-річний афганець сам звернувся до медичного центру у таборі через погіршення стану здоров'я із симптомами коронавірусу. Його доправили в лікарню в Афінах, де тест на коронавірус дав позитивний результат. Родина цього чоловіка також перебуває на карантині, повідомило міністерство міграції.

Кілька днів тому на карантин був закритий також табір біженців в місті Рітсона, в якому мешкає 2,5 тисячі людей. Коронавірус був виявлений у 23-х мешканців табору.

Тим часом правозахисники продовжують закликати евакуювати людей із таборів біженців під час пандемії коронавірусу. Особливо погана ситуація в таборах на Егейських островах, де мешкають десятки тисяч людей.