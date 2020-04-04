 Німеччина прийме 50 дітей-біженців з таборів у Греції | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.04.2020

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Новини

Німеччина прийме 50 дітей-біженців з таборів у Греції

На першому етапі Німеччина візьме 50 неповнолітніх біженців без супроводу з таборів на грецьких островах. Влада ФРН хоче привезти дітей та підлітків вже наступного тижня.

Griechenland Flüchtlingslager Moria | Coronavirus (Getty Images/AFP/M. Lagoutaris)

Німеччина погодилась прийняти 50 неповнолітніх біженців, які проживають у таборах для шукачів притулку в Греції без супроводу дорослих. Про це вівторок, 7 квітня, повідомила пресслужба міністерства внутрішніх справ Німеччини.

Очікується, що уряд Німеччини ухвалить відповідне рішення у середу, 8 квітня. Про це глава МВС Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) домовився з представниками фракцій правлячих християнських демократів та Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) у Бундестазію

За можливості, дітей мають привезти вже наступного тижня, зазначили у МВС. "Після приїзду до Німеччини діти та підлітки спочатку відбудуть двотижневий карантин, потім їх розподілять по регіонам у країні", - уточнили в міністерстві.

Раніше про прийом 12 неповнолітніх шукачів притулку з грецьких таборів оголосила влада Люксембургу.

Загалом, за даними МВС Німеччини, десять країн-членів ЄС погодилися прийняти неповнолітніх шукачів притулку з грецьких островів. Серед них - Німеччина, Франція, Люксембург, Португалія, Ірландія, Фінляндія, Хорватія, Литва, Бельгія та Болгарія. Утім, пізніше деякі країни повідомили, що через коронавірусну кризу прийом дітей може відбутися дещо пізніше.

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