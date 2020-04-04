Німеччина прийме 50 дітей-біженців з таборів у Греції

Німеччина погодилась прийняти 50 неповнолітніх біженців, які проживають у таборах для шукачів притулку в Греції без супроводу дорослих. Про це вівторок, 7 квітня, повідомила пресслужба міністерства внутрішніх справ Німеччини.

Очікується, що уряд Німеччини ухвалить відповідне рішення у середу, 8 квітня. Про це глава МВС Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) домовився з представниками фракцій правлячих християнських демократів та Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) у Бундестазію

За можливості, дітей мають привезти вже наступного тижня, зазначили у МВС. "Після приїзду до Німеччини діти та підлітки спочатку відбудуть двотижневий карантин, потім їх розподілять по регіонам у країні", - уточнили в міністерстві.

Раніше про прийом 12 неповнолітніх шукачів притулку з грецьких таборів оголосила влада Люксембургу.

Загалом, за даними МВС Німеччини, десять країн-членів ЄС погодилися прийняти неповнолітніх шукачів притулку з грецьких островів. Серед них - Німеччина, Франція, Люксембург, Португалія, Ірландія, Фінляндія, Хорватія, Литва, Бельгія та Болгарія. Утім, пізніше деякі країни повідомили, що через коронавірусну кризу прийом дітей може відбутися дещо пізніше.

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