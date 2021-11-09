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Горст Зеегофер

Горст Зеегофер - німецький політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Горст Зеегофер".

Німецький політик Горст Зеегофер є федеральним міністром внутрішніх справ, будівництва та батьківщини в четвертому уряді Анґели Меркель. Цю посаду Горст Зеегофер обійняв у березні 2018 року. Раніше - з жовтня 2008 року до березня 2018 року - Горст Зеегофер був прем'єр-міністром Баварії. Горст Зеегофер є членом баварського Християнсько-соціального союзу і очолював цю партію з 2008 до 2019 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

ФРН просить ЄС допомогти Польщі через мігрантів з Білорусі

ФРН просить ЄС допомогти Польщі через мігрантів з Білорусі 09.11.2021

Глава МВС ФРН наголосив, що Польща та Німеччина не впораються самотужки з напливом мігрантів з Білорусі. Зеегофер звинуватив Лукашенка у маніпулюванні долями людей для дестабілізації Заходу.

Німеччина посилила контроль на кордоні з Польщею через проблему з біженцями

Німеччина посилила контроль на кордоні з Польщею через проблему з біженцями 24.10.2021

Вісім додаткових поліцейських підрозділів посилили контроль на кордоні між ФРН та Польщею через збільшення числа мігрантів і біженців з території Білорусі. МВС у Берліні не виключає регулярні перевірки на кордоні.
МВС Німеччини: Ключ до вирішення ситуації з біженцями з Білорусі - у Москві

МВС Німеччини: Ключ до вирішення ситуації з біженцями з Білорусі - у Москві 20.10.2021

Дедалі більше біженців потрапляє до Німеччини з території Білорусі. Голова МВС країни закидає Мінську підтримку контрабанди людей і закликає Москву тиснути на білоруського правителя Лукашенка.
Німеччина хоче посилено охороняти кордон з Польщею через біженців із Білорусі

Німеччина хоче посилено охороняти кордон з Польщею через біженців із Білорусі 19.10.2021

Берлін пропонує Польщі посилено патрулювати спільний кордон на тлі дедалі більшого числа біженців, які їдуть із Білорусі до Польщі, а потім до Німеччини. Ідеться переважно про людей із Близького Сходу.
Глава МВС Німеччини: З 2000 року в країні запобігли 23 терактам

Глава МВС Німеччини: З 2000 року в країні запобігли 23 терактам 11.09.2021

Загроза атак терористів існує і зараз, заявив Горст Зеегофер у 20-ті роковини терактів 11 вересня в США. Міністр внутрішніх справ Німеччини закликав розширити повноваження Відомства з охорони конституції ФРН.
Серед евакуйованих до ФРН афганців виявилися потенційні злочинці

Серед евакуйованих до ФРН афганців виявилися потенційні злочинці 04.09.2021

Літаками з Кабула до Німеччини прибули не тільки особи, які потребують допомоги, але і ймовірні злочинці. Про це повідомили в міністерстві внутрішніх справ ФРН.
ЄС поки не бере зобов'язань щодо прийому афганських біженців

ЄС поки не бере зобов'язань щодо прийому афганських біженців 31.08.2021

ЄС хоче посилити підтримку країн поблизу Афганістану з метою створення безпечних умов для тих афганців, чиї життя - під загрозою.
COVID-19: Меркель виступає натепер проти нових в'їзних обмежень

COVID-19: Меркель виступає натепер проти нових в'їзних обмежень 28.06.2021

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель відкидає на даний час ідею повернення до контролю на кордонах через пандемію COVID-19.
У Німеччині за допомогу Хезболлі заборонили три організації

У Німеччині за допомогу "Хезболлі" заборонили три організації 19.05.2021

Міністерство внутрішніх справ ФРН заборонило три об'єднання, що збирали пожертви для допомоги терористичному угрупованню "Хезболла". По всій країні проводяться обшуки.
Глава МВС Німеччини пообіцяв жорстко реагувати на прояви антисемітизму

Глава МВС Німеччини пообіцяв жорстко реагувати на прояви антисемітизму 16.05.2021

Горст Зеегофер наголосив, що не потерпить нападів на єврейські установи у Німеччині та підкреслив, що люди, які робитимуть це, "відчують всю суворість верховенства права".
Фінансування тероризму: у ФРН заборонили організацію Ansaar International

Фінансування тероризму: у ФРН заборонили організацію Ansaar International 05.05.2021

Глава МВС Німеччини оголосив про заборону об'єднання салафітів Ansaar International, що позиціонувалося як гуманітарна організація, але перераховувало пожертви терористам.
У Німеччині побільшало політично мотивованих злочинів

У Німеччині побільшало політично мотивованих злочинів 04.05.2021

Очільник МВС Німеччини Горст Зеегофер назвав правий екстремізм найбільшою загрозою для внутрішньої безпеки країни.

Поліція ФРН: У 2020 році знизилась кількість квартирних крадіжок

Поліція ФРН: У 2020 році знизилась кількість квартирних крадіжок 15.04.2021

Водночас минулого року у Німеччині зросла кількість зареєстрованих випадків домашнього насильства і сексуальних злочинів щодо дітей, свідчать дані поліційної статистики за 2020 рік.
Уряд ФРН готує заборону на в'їзд з країн, де шириться мутований коронавірус

Уряд ФРН готує заборону на в'їзд з країн, де шириться мутований коронавірус 28.01.2021

Уряд Німеччини планує заборонити в'їзд з країн, де стрімко поширюється мутований коронавірус, як-от Великобританії, Португалїі, ПАР та Бразилії. Поки тривають консультації щодо можливих винятків.
Коронавірус: чи дозволять вакцинованим те, чого не можна іншим

Коронавірус: чи дозволять вакцинованим те, чого не можна іншим 29.12.2020

До ресторану чи на літак лише зі щепленням проти коронавірусу? У Німеччині та в інших країнах дискутують про те, чи варто вакцинованним від COVID-19 надавати якісь привілеї.
Глава МВС: У ФРН зберігається високий ступінь загроз терактів ісламістів

Глава МВС: У ФРН зберігається високий ступінь загроз терактів ісламістів 05.11.2020

У Німеччині доводиться рахуватися з імовірним скоєнням терактів будь-якої миті, наголосив глава МВС ФРН Горст Зеегофер. Він вказав на необхідність співпраці в Європі та на міжнародному рівні в боротьбі з тероризмом.
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