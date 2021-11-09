Горст Зеегофер - німецький політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Горст Зеегофер".

Німецький політик Горст Зеегофер є федеральним міністром внутрішніх справ, будівництва та батьківщини в четвертому уряді Анґели Меркель. Цю посаду Горст Зеегофер обійняв у березні 2018 року. Раніше - з жовтня 2008 року до березня 2018 року - Горст Зеегофер був прем'єр-міністром Баварії. Горст Зеегофер є членом баварського Християнсько-соціального союзу і очолював цю партію з 2008 до 2019 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.