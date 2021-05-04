Глава МВС Німеччини пообіцяв жорстко реагувати на прояви антисемітизму

Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) заявив, що особи, які нападають на єврейські установи у Німеччині, будуть покарані.

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"Ми не потерпимо, щоб на німецькій землі горіли ізраїльські прапори та вчинялися напади на єврейські установи", - сказав Зеегофер у інтерв'ю виданню Bild am Sonntag, яке було опубліковане у неділю, 16 травня. "Той, хто поширює антисемітську ненависть, відчує всю суворість верховенства права", - додав міністр.

Інші політики та представники єврейських громад також висловили своє занепокоєння та вимагали посилити покарання за прояви антисемітизму.

Зокрема, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) ще раз закликав до спільної боротьби з антисемітизмом. "Ми також бачимо антисемітську ненависть на наших вулицях. Ніщо не виправдовує загрози євреям у Німеччині чи нападу на синагоги в наших містах", - сказав Штайнмаєр, цитує інформагенція dpa.

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Маніфестації на тлі ескалації в Секторі Гази

15 травня у декількох містах Німеччини пройшли пропалестинські мітинги. Під час деяких з них виникли заворушення. У Берліні демонстранти кидали у поліцейських каміння та пляшки. Правоохоронці розігнали одну з акцій через те, що її учасники не дотримувалися протиепідемічних правил. Напередодні у Берліні затримали 59 учасників пропалестинських акцій, ушкоджень у сутичках зазнали 93 правоохоронці.

У місті Маннгайм демонстранти спалили прапор Ізраїлю. Одну особу, яка це зробила, вже затримали, висунувши обвинувачення у пропаганді ненависті. Подібні акції на підтримку палестинців пройшли і в інших країнах Європи.

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