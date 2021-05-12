Нові удари Ізраїлю по Сектору Гази: щонайменше 40 загиблих

Щонайменше 40 палестинців загинули в Секторі Гази у неділю, 16 травня, внаслідок ударів армії Ізраїлю, серед загиблих - восьмеро дітей, повідомило палестинське міністерство охорони здоров'я. За даними міністерства, це - найбільша добова кількість жертв від початку ескалації конфлікту, зазначає інформагентство AFP.

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Загалом з 10 травня у Секторі Гази загинули 188 людей, у тому числі 55 дітей. Ще 1230 палестинців отримали поранення.

Тим часом ізраїльська армія заявила, що за останні 24 години атакувала 90 цілей радикального ісламістського руху ХАМАС та палестинського воєнізованого угруповання "Ісламський джихад" в Секторі Гази. Таким чином країна відповіла на масований ракетний обстріл з боку палестинських бойовиків, які з початку тижня запустили близько 3000 ракет у бік Ізраїлю.

За словами ізраїльського генерала, це - найінтенсивніший обстріл в історії країни. Переважна більшість снарядів була перехоплена ізраїльською системою протиракетної оборони "Залізний купол". За даними рятувальної служби Ізраїлю, з 10 травня внаслідок обстрілів загинули десятеро ізраїльтян, серед яких солдат та дитина, поранення отримали 282 людини.

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Нове загострення конфлікту між Ізраїлем та Сектором Гази

Ракетні обстріли з боку Сектора Гази та авіаудари армії Ізраїлю не припиняються з 10 травня. Приводом для останнього загострення стало рішення виселити кілька палестинських сімей з орендованих ними багато років будинків у Східному Єрусалимі. Це викликало масові акції протесту і безлади в Єрусалимі, внаслідок яких постраждали сотні людей.

ХАМАС піддав Ізраїль масованому ракетному обстрілу з території Сектора Гази. Авіація і сухопутні сили Армії оборони Ізраїлю у відповідь завдали ударів по сотнях цілей бойовиків у Секторі Гази.

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