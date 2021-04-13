Європою прокотилася хвиля пропалестинських демонстрацій

На тлі ескалації конфлікту на Близькому Сході у багатьох містах Європи у суботу, 15 травня, пройшли акції на підтримку палестинців, які подекуди переростали у заворушення та сутички з поліцією.
У Берліні правоохоронці змушені була припинити пропалестинську акцію протесту. За словами представника поліції, в районі Нойкельн зібралися близько 3500 учасників. Після невиконання вимог щодо дотримання протиепідемічних норм поліція вирішила розігнати мітинг. Утім, частина учасників відмовилася розходитися та чинила опір правоохоронцям, повідомляє інформагенція AFP.
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Згодом у іншому районі Берліна - Кройцберг - пройшла ще одна акція, яка, за підрахунками поліції, зібрала до тисячі учасників. Акції на підтримку палестинців пройшли і в інших німецьких містах. Зокрема, поліція розігнала пропалестинський мітинг у Франкфурті-на-Майні.
Поліція застосовала водомети проти пропалестинських демонстрантів у Парижі
У Парижі цього дня поліція застосувала сльозогінний газ та водомети проти мітингарів, які вийшли на вулиці міста попри заборону демонстрацій. Деякі з них кидали каміння у бік поліцейських і намагалися перекрити вулиці. Поліція затримала 44 особи, повідомляється про одного пораненого поліцейського. В акції у столиці Франції взяли участь, за даними поліції, від 2,5 тисяч до 3,5 тисяч демонстрантів, у всій країні - близько 22 тисяч.
Заборону на акції у Парижі запровадили через побоювання серйозних заворушень, які мали місце в 2014 році, коли мішенями для нападів стали синагоги та інші єврейські установи. При цьому в інших містах Франції проводити пропалестинські демонстрації 15 травня було дозволено, у Страсбурзі участь у такій взяли до чотирьох тисяч людей.
Пропалестинські демонстранти у Лондоні
У Лондоні тисячі демонстрантів закликали британський уряд вимагати припинення ізраїльських авіаударів по Сектору Гази. Перед посольством Ізраїлю вони, зокрема, розмахували палестинськими прапорами та тримали транспаранти з вимогою "звільнення" Палестинських територій. Організатори протесту в Лондоні стверджують про 150 тисяч учасників, поліція оцінки кількості учасників не надала.
Тим часом у Мадриді на пропалестинську акцію вийшли приблизно 2500 людей. Демонстранти закликали ЄС припинити співпрацю з Ізраїлем.
В Афінах у пропалестинській акції взяли участь близько 500 людей. Біля посольства Ізраїлю деякі учасники протесту вступили в сутичку з поліцейськими, які застосували проти демонстрантів водомети.
Нові обміни ударами
Нагадаємо, 15 травня військово-повітряні сили (ВПС) Ізраїлю зруйнували багатоповерхівку в місті Газа, в якій розташовувалися офіси міжнародних медіакомпаній. Людей закликали залишити будівлю приблизно за годину до авіаудару. В ізраїльській армії заявили, що у цій будівлі розміщувалися підрозділи радикального ісламістського руху ХАМАС.
До авіаударів по багатоповерхівці армія Ізраїлю вранці 15 травня атакувала густонаселений палестинський табір біженців, в результаті чого загинули щонайменше 10 палестинців, переважно діти.
Раніше цього ж дня палестинці вже тричі атакували ракетами Тель-Авів. Внаслідок обстрілів загинула одна людина у передмісті.
Нагадаємо, протистояння між палестинцями та ізраїльськими силовиками загострилося наприкінці минулого тижня, приводом стало примусове виселення кількох палестинських сімей з одного з районів Східного Єрусалима. Після заворушень у Єрусалимі з початку цього тижня сторони обмінюються ударами.
Загинули, за даними міністерства охорони здоров'я палестинської адміністрації, близько 140 палестинців. Рятувальні служби Ізраїлю кажуть про загибель внаслідок ракетних обстрілів десятьох ізраїльтян.
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Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Операція "Вартовий мурів"
Ізраїльська армія продовжує операцію "Вартовий мурів" проти радикальних ісламістських угруповань ХАМАС та "Ісламський джихад" у Секторі Гази. На цьому етапі задіяна головно авіація, однак у армійському командуванні не виключають, що наступним етапом може стати наземна фаза операції.
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Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Мобілізація резервістів
Ізраїльська армія стягує до кордону зі Секторм Гази бойову техніку та війська. Міністр оборони Бені Ганц оголосив про мобілізацію 9 тисяч резервістів. Востаннє масштабні наземні операції у Газі ізраїльська армія проводила у 2008-2009 та 2014 роках.
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Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Кривавий схід сонця
Стовпи диму здіймаються над Хан-Юнісом у Секторі Гази. Насильство у близькосхідному конфлікті поновилося і набирає обертів вже кілька днів.
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Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Безпорадна втеча
У вівторок багато палестинців у Газі шукали прихистку від повітряних ударів ізраїльської авіації, які та завдавала у відповідь на масовані ракетні атаки. Сторони повідомляють про загиблих і поранених.
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Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Руйнування у Газі
В ізраїльському командуванні запевняють, що перед завданням кожного точкового удару по об'єктах у Газі попередньо сповіщають цивільних про евакуацію. Ударів було завдано по багатоповерхових комплексах, де розташовувалися робочі приміщення бойовиків або приватні помешкання ватажків радикального ісламістського руху ХАМАС.
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Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Ракетна атака по Тель-Авіву і передмістях
ХАМАС, який де-факто перебуває при владі у Секторі Гази з 2007 року, в ніч на середу випустив десятки ракет по Тель-Авіву та околицях. Для захисту міста була активована система протиповітряної оборони "Залізний купол", яка знищує ракети противника у польоті. Військові оцінюють її ефективність у 90 відсотків. Слабкостями системи скористалися бойовики у Газі, випробувавши нову тактику обстрілів.
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Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Лічені секунди, щоби укритися від смертоносних ракет
Експерти часто наголошують, що система ППО "Залізний купол" не здатна забезпечити "герметичного захисту". Тому щоразу, коли виє сирена, що сповіщає про ракетний обстріл, ізраїльтяни мерщій кидаються до захисного приміщення: домашнього захищеного простору (МАМАД), бомбосховища або, у крайньому разі, на сходовий проліт. Обстріли не припиняються і вночі.
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Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Небезпека з неба
Не меншу загрозу життю становлять шрапнель, уламки ракет та небезпека обвалення. На фото видно руйнування будинку у містечку Єгуд, розташованого недалеко від міжнародного аеропорту ім. Бен-Гуріона. Для захисту головних повітряних воріт країни також довелося задіяти системи ППО. Українському літаку, що у ці хвилини збирався заходити на посадку у Тель-Авіві, довелося екстрено сідати на Кіпрі.
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Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Якщо поруч немає, де сховатися
Нерідко сирена, що сповіщає про ракетну атаку, може заскочити зненацька: у дорозі чи посеред вулиці. У такому випадку люди намагаються захистити себе, сідаючи чи лягаючи на землю, поклавши руки на голову, як видно на цьому фото з Ашкелона, що у якихось 10 кілометрах від Сектора Гази. За останні дні місто зазнало десятків ракетних ударів.
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Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Кінець мирному співіснуванню у містах зі змішаним населенням?
Несподіванкою стали сутички між арабами та євреями, а також арабською молоддю і поліцією у містах зі змішаним населянням - Рамле, Лоді, Акко, Хайфі, звідки повідомляли про вандалізм, стрілянину, підпали та інші безчинства. Деякі з цих міст у минулому слугували моделлю мирного співіснування двох громад. У Лоді (на фото) оголошено надзвичайний стан, до міста ввели сили прикордонної поліції (МАГАВ).
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Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Каміння і сльозогінний газ у Хевроні
Неспокійно і на Західному березі Йордану, зокрема у Хевроні, де також не обходиться без сутичок між палестинською молоддю та ізраїльськими силами безпеки. Демонстранти атакують камінням, ізраїльські армійці найчастіше застосовують сльозогінний газ.
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Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Економічні збитки і шкода довкіллю
По обидва боки завдано значної економічної шкоди, унаслідок обстрілу зайнявся нафтовий резервуар поблизу Ашкелона. Приводом для нового спалаху насильства став конфлікт довкола прав на нерухомість і можливого силового виселення кількох арабських сімей у кварталі Шейх-Джарах у східному районі Єрусалима.
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Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Скільки це ще триватиме?
Наразі не видно жодних ознак можливої деескалації поточного раунду протистояння. Багато мешканців шукають прихисток поближче до будівель представництва ООН у Газі. В уряді Ізраїлю заявляють, що операція "Вартовий мурів" проти радикальних угруповань у Газі триватиме допоки не буде відновлено спокій.
Автор: Ута Штайнвер, Дмитро Каневський