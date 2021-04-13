Європою прокотилася хвиля пропалестинських демонстрацій

На тлі ескалації конфлікту на Близькому Сході у багатьох містах Європи у суботу, 15 травня, пройшли акції на підтримку палестинців, які подекуди переростали у заворушення та сутички з поліцією.

У Берліні правоохоронці змушені була припинити пропалестинську акцію протесту. За словами представника поліції, в районі Нойкельн зібралися близько 3500 учасників. Після невиконання вимог щодо дотримання протиепідемічних норм поліція вирішила розігнати мітинг. Утім, частина учасників відмовилася розходитися та чинила опір правоохоронцям, повідомляє інформагенція AFP.

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Згодом у іншому районі Берліна - Кройцберг - пройшла ще одна акція, яка, за підрахунками поліції, зібрала до тисячі учасників. Акції на підтримку палестинців пройшли і в інших німецьких містах. Зокрема, поліція розігнала пропалестинський мітинг у Франкфурті-на-Майні.

Поліція застосовала водомети проти пропалестинських демонстрантів у Парижі

У Парижі цього дня поліція застосувала сльозогінний газ та водомети проти мітингарів, які вийшли на вулиці міста попри заборону демонстрацій. Деякі з них кидали каміння у бік поліцейських і намагалися перекрити вулиці. Поліція затримала 44 особи, повідомляється про одного пораненого поліцейського. В акції у столиці Франції взяли участь, за даними поліції, від 2,5 тисяч до 3,5 тисяч демонстрантів, у всій країні - близько 22 тисяч.

Заборону на акції у Парижі запровадили через побоювання серйозних заворушень, які мали місце в 2014 році, коли мішенями для нападів стали синагоги та інші єврейські установи. При цьому в інших містах Франції проводити пропалестинські демонстрації 15 травня було дозволено, у Страсбурзі участь у такій взяли до чотирьох тисяч людей.

Пропалестинські демонстранти у Лондоні

У Лондоні тисячі демонстрантів закликали британський уряд вимагати припинення ізраїльських авіаударів по Сектору Гази. Перед посольством Ізраїлю вони, зокрема, розмахували палестинськими прапорами та тримали транспаранти з вимогою "звільнення" Палестинських територій. Організатори протесту в Лондоні стверджують про 150 тисяч учасників, поліція оцінки кількості учасників не надала.

Тим часом у Мадриді на пропалестинську акцію вийшли приблизно 2500 людей. Демонстранти закликали ЄС припинити співпрацю з Ізраїлем.

В Афінах у пропалестинській акції взяли участь близько 500 людей. Біля посольства Ізраїлю деякі учасники протесту вступили в сутичку з поліцейськими, які застосували проти демонстрантів водомети.

Нові обміни ударами

Нагадаємо, 15 травня військово-повітряні сили (ВПС) Ізраїлю зруйнували багатоповерхівку в місті Газа, в якій розташовувалися офіси міжнародних медіакомпаній. Людей закликали залишити будівлю приблизно за годину до авіаудару. В ізраїльській армії заявили, що у цій будівлі розміщувалися підрозділи радикального ісламістського руху ХАМАС.

До авіаударів по багатоповерхівці армія Ізраїлю вранці 15 травня атакувала густонаселений палестинський табір біженців, в результаті чого загинули щонайменше 10 палестинців, переважно діти.

Раніше цього ж дня палестинці вже тричі атакували ракетами Тель-Авів. Внаслідок обстрілів загинула одна людина у передмісті.

Нагадаємо, протистояння між палестинцями та ізраїльськими силовиками загострилося наприкінці минулого тижня, приводом стало примусове виселення кількох палестинських сімей з одного з районів Східного Єрусалима. Після заворушень у Єрусалимі з початку цього тижня сторони обмінюються ударами.

Загинули, за даними міністерства охорони здоров'я палестинської адміністрації, близько 140 палестинців. Рятувальні служби Ізраїлю кажуть про загибель внаслідок ракетних обстрілів десятьох ізраїльтян.