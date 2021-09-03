Серед евакуйованих до ФРН афганців виявилися потенційні злочинці

Після захоплення влади в Афганістані радикальним ісламістським рухом "Талібан" літаки Бундесверу повинні були евакуювати з країни співробітників організацій ЄС та НАТО, журналістів, правозахисників та інших осіб, які потребують захисту. Однак, як повідомили в п'ятницю, 3 вересня, в федеральному міністерстві внутрішніх справ, цілком імовірно, тим же шляхом у ФРН прибули й люди, яких німецька влада охарактеризували як таких, що "становлять потенційну загрозу безпеці".

Поки відомо про 20 ймовірних правопорушників, які "через те, що їх не перевіряли в Кабулі, опинилися в Німеччині", вказав глава німецького МВС Горст Зеегофер (Horst Seehofer). За його словами, серед прибулих в Німеччину є люди, раніше засуджені за насильство, а також викриті в підробці документів.

Чотирьох евакуйованих з Кабула раніше депортували з ФРН - у деяких випадках ще кілька років тому. Крім того, за даними агентства новин dpa, імена кількох прибулих афганців фігурували в списках німецького центру боротьби з тероризмом. Двоє правопорушників були доставлені до пенітенціарної установи на підставі виданих ордерів на арешт, повідомив представник МВС Німеччини Стів Альтер (Steve Alter). Ще двоє афганців перебувають під наглядом влади.

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Скористалися хаосом в аеропорту Кабула

Потенційні злочинці змогли скористатися повітряним мостом в Німеччину через "надзвичайну ситуацію", зазначив Зеегофер. "Деякі з них повністю підробили документи від а до я. І ні в кого вже не було повного контролю над ситуацією", - підкреслив політик, маючи на увазі хаос в аеропорту Кабула.

Загалом, за даними німецького МВС, після виведення військ НАТО з Афганістану до Німеччини були евакуйовані 4587 осіб, зокрема 3849 афганців і 403 громадянина ФРН. Серед тих, хто потребував захисту, були і громадяни інших держав. Німців також вивозили союзники по НАТО.

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NBC: США підозрюють 100 евакуйованих афганців в зв'язках з "Талібаном"

Про підозри щодо евакуйованих з Кабула повідомляють і в США. За даними телеканалу NBC, щодо приблизно 10 000 з 30 000 евакуйованих в США афганців потрібна додаткова перевірка. Як стверджують джерела телеканалу, Вашингтон підозрює близько 100 осіб у можливих зв'язках з "Талібаном" або терористичними угрупованнями. Двоє підозрюваних викликали занепокоєння американських спецслужб і були вислані в Косово.

Евакуація людей і теракти в Кабулі

Після оголошення про виведення військ США та їхніх союзників по НАТО з Афганістану таліби почали швидко захоплювати провінції країни, а в середині серпня увійшли в Кабул. Президент Ашраф Гані втік за кордон. США, Німеччина та інші держави відкрили повітряний міст для евакуації з Афганістану своїх громадян, а також афганців, які співпрацювали з ЄС, НАТО, міжнародними правозахисними і гуманітарними організаціями. Евакуація тривала до кінця серпня і супроводжувалася хаосом, загибеллю людей, а також терактами в районі аеропорту Кабула, в результаті яких загинули до 200 афганців і 13 американських військових.

Загалом, за даними Вашингтона, після захоплення влади в Афганістані талібами США і їхні союзники вивезли з країни понад 122 тисячі цивільних осіб.