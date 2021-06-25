COVID-19: Меркель виступає натепер проти нових в'їзних обмежень

Уряд Німеччини виступає на даний час проти посилення обмежень на в'їзд на тлі поширення нових мутацій коронавірусу у світі. Про це у понеділок, 28 червня, заявила канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) під час виступу перед німецько-французьким парламентським зібранням - асамблеї, у якій порівну представлені народні обранці Німеччини і Франції.

Меркель запевнила, що категорично виступає проти повернення до прикордонного контролю на кшталт заходів, які були запроваджені минулого року на початку пандемії COVID-19. За її словами, такий крок був би "чимось дуже жорстким" і бажано, аби його не довелося повторювати.

"Ми знаємо, яким випробуванням для нашої Європи без кордонів можуть стати протиепідемічні заходи", - зазначила Меркель під час спільного виступу разом з прем'єр-міністром Франції Жаном Кастексом, цитує інформагенція AFP.

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У МВС Німеччини також проти контролю на кордонах

Міністр внутрішніх справ ФРН Горст Зеегофер (Horst Seehofer) також заявив про відсутність "приводів для стаціонарних прикордонних перевірок". Слова міністра переказав речник відомства.

У міністерстві охорони здоров'я країни також заявили про відсутність планів посилити умови в'їзду до Німеччини. У відомстві зазначили, що у ФРН вже запроваджено "досить жорсткий режим в'їзду" в країну.

Німеччина відкрила в'їзд для вакцинованих українців

Німеччина з 25 червня дозволила в'їзд вакцинованим українцям з метою відвідання близьких та друзів, а також з туристичною метою. "Якщо ви повністю вакциновані, починаючи з 25 червня 2021 ви зможете знову в'їжджати до Німеччини", - повідомило раніше посольство Німеччини в Україні.

Повна вакцинація повинна бути завершена не пізніше ніж за 14 днів до дати в'їзду. Право в'їзду до Німеччини мають ті особи, які отримали щеплення однією з вакцин, визнаних Європейським агентством з лікарських засобів. Наразі це препарати від BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Johnson&Johnson.

Перелік вакцин планується також розширити і доповнити іншими вакцинами з аналогічними захисними стандартами, щойно будуть завершені необхідні тестування, додали в німецькому посольстві.