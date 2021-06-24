У ЄС очікують масового поширення дельта-варіанту коронавірусу

"Дуже ймовірно, що дельта-варіант широко розійдеться протягом літа, особливо серед невакцинованих молодих людей", - прогнозує директорка Європейського центру з профілактики та контролю захворювань (ECDC) Андреа Аммон (Andrea Ammon). Це підвищує ризики зараження, тяжкого перебігу хвороби і летальності серед осіб, що не пройшли повну вакцинацію.

Спеціалісти Центру у Стокгольмі оцінюють варіант, вперше виявлений в Індії, як на 40-60 відсотків більш заразний, ніж альфа-варіант коронавірусу, вперше виявлений у Великобританії, і який наразі домінує в Європейському Союзі. З метою протидії поширенню високозаразного варіанту B.1.617.2, "дуже важливо динамічно проводити кампанію вакцинації", кажуть у ECDC. За наявними даними, у ЄС близько 30 відсотків осіб старше 80 років та близько 40 відсотків осіб старше 60 років досі не вакциновані від COVID-19 повністю.

Попередні дані вказують на те, що вакциновані лише першою дозою вакцини також можуть заразитися дельта-варіантом, сказала Аммон. Однак добра новина полягає в тому, що дві дози вакцини забезпечують високий рівень захисту від цього варіанту та його наслідків.

Читайте також: Наскільки небезпечений дельта-варіант коронавірусу?

Нарощувати темпи вакцинації

Враховуючи епідеміологічні прогнози, ще критичнішим стає нарощування темпів кампанії вакцинації та забезпечення вакцинованих другою дозою у найкоротші дозволені терміни, адже ризики зараження дельта-варіантом дуже високі.

Очільниця ECDC Андреа Аммон

У ECDC також закликають бути обережними при послабленні коронавірусних обмежень. Це може призвести до "швидкого та помітного зростання" рівня інфікування у всіх вікових групах. Унаслідок цього може збільшитися кількість госпіталізацій та смертей, "які можуть досягти того самого рівня, що й восени 2020 року, якщо не вживати додаткових заходів".

Читайте також: Через дельта-варіант коронавірусу Україна запроваджує тестування при перетині кордону

Меркель попереджає про продовження пандемії

З огляду на поширення більш заразного дельта-варіанту коронавірусу в деяких частинах Європи, канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) сказала, що спільні досягнення у боротьбі з пандемією не варто сприймати легковажно. "Навіть якщо "третю хвилю" вражаюче вдалося переломити - пандемія ще не закінчена. Ми все ще рухаємося тонким льодом", - сказала Меркель під час виступу у Бундестазі.

Низький рівень нових інфекцій у ФРН обнадіює і дозволяє певні послаблення протиепідеміологічних обмежень. Однак важливо знати міру, каже Меркель. Наприклад, у Португалії та у Росії кількість нових заражень дельта-варіантом різко зросла. "Це має стати як попередженням, так і мандатом для нас, оскільки частка дельта-мутації зростає і в нашій країні", - додала вона.

Канцлерка висловила жаль з приводу неуніфікованості у різних країнах ЄС правил в'їзду осіб, що повертаються з регіонів, де поширений дельта-варіант. Для подолання пандемії необхідно і надалі виявляти обережність, закликала Меркель.

Читайте також: Коронавірус: у ФРН знижується число заражень, але попереджають про індійський варіант

Темпи вакцинації у ФРН

Зараз майже кожен третій мешканець Німеччини повністю вакцинований - це 26,9 мільйона осіб. За даними Інституту Роберта Коха (RKI), 43 мільйони (51,6 відсотка населення) отримали принаймні одну дозу вакцини.

До особливої ​​пильності закликає також експертка з питань здоров'я від німецьких соціал-демократів Сабіне Діттмар Урлаубер (Sabine Dittmar Urlauber). "Зважаючи на літні канікули, надзвичайно важливо переконатись, що ті, хто повертається з подорожей, не привозять зі собою інфекцію. Ми всі заслуговуємо на відпустку, але я не раджу їздити в регіони з високим рівнем захворюваності", - застерегла вона.

Тим часом частка дельта-варіанту у Німеччині зростає. За тиждень вона майже подвоїлася до 15,1 відсотка, повідомляє Інститут Роберта Коха, спираючись на дані за 7-13 червня. Значення за попередній тиждень ретроактивно відкоригували приблизно з шести до восьми відсотків.

Дельта-варіант зміцнюється у статистиці вже третій тиждень поспіль: від 4 до 8, а тепер до 15 відсотків. Експерти раніше побоювались саме таких темпів. Варіант альфа (B.1.1.7), виявлений у Великобританії, як і раніше домінує у статистиці, але його частка зменшилася з 90 до 74 відсотків.

Послаблення карантину: куди в Європі повернулася культура Очікування в Мюнхені З 10 травня округи та міста Баварії зі стабільним семиденним рівнем захворюваності нижче ніж 100 або 50 осіб на 100 тисяч жителів зможуть дозволити так послаблення: роботу зовнішніх терас ресторанів до 22:00, а також відкриття театрів, концертних залів та кінотеатрів. А невдовзі справа може дійти і до виступів аматорських колективів.

Послаблення карантину: куди в Європі повернулася культура Культура з маскою в Римі Італія взяла курс на поступове послаблення обмежень. Там, де рівень захворюваності на COVID-19 помірний, ресторани та бари можуть обслуговувати клієнтів на зовнішніх терасах, зокрема й увечері. У менш постраждалих регіонах країни знову відкрилися музеї та кінотеатри. У Ватикані з 3 травня знову відчинили свої двері музеї (на фото), але вхід лише з маскою.

Послаблення карантину: куди в Європі повернулася культура Кінофестивалі в Кракові У Польщі з 4 травня знову працюють музеї. Починаючи з середини травня, просто неба можуть проводитися кінопокази та театральні вистави (але глядачі можуть займати лише половину місць), а з кінця травня фільми та вистави можна буде переглянути і в приміщеннях (але глядачі мають бути в масках). Деякі польські кінофестивалі також зможуть знову відбутися, зокрема в Кракові (архівне фото 2017 року).

Послаблення карантину: куди в Європі повернулася культура Насолода мистецтвом у Порту Португалія також поступово відкривається. На початку березня знову відчинилися бібліотеки. На початку квітня запрацювали ринки, художні галереї та музеї (на фото - Порту). Кінотеатри, театри та культурні центри відчиняться в середині травня. З початку травня працюють ресторани, кав'ярні та кондитерські. Також знову дозволено проводити події з обмеженою кількістю учасників.

Послаблення карантину: куди в Європі повернулася культура Ранній старт в Цюриху У Швейцарії на початку березня знову відкрилися музеї та бібліотеки - попри те, що на той час кількість заражень усе ще зростала. Зовнішні тераси ресторанів, кінотеатри та театри (на фото - Шаушпільгаус у Цюріху) працюють ще з 19 квітня. Також знову відбуваються концерти просто неба та футбольні матчі. При цьому чинні правила гігієни, як-от обмеження аудиторії або вимога носіння маски.

Послаблення карантину: куди в Європі повернулася культура Святковий настрій у Ліверпулі Завдяки тривалому послідовному локдауну та масштабній кампанії вакцинації ситуація з коронавірусом у Великобританії покращилася. В Англії та Уельсі паби та ресторани знову можуть приймати клієнтів на зовнішніх терасах, а в Шотландії і в приміщенні. На початку травня в Ліверпулі відбувся пробний музичний фестиваль, який відвідали кілька тисяч людей. На фото можна побачити радість глядачів. Автор: Філіпп Єдіке

