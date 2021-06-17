Коронавірус у Москві: у 90 відсотків заражених виявили "дельта"-варіант

Майже у 90 відсотків заражених останнім часом коронавірусом жителів Москви виявили "дельта"-варіант вірусу, заявив мер Москви Сергій Собянін у п'ятницю, 18 червня.

"Останні дані, які ми отримали, це 89,3 відсотка захворіли коронавірусом мутованим, так званий "дельта"-варіант (який вперше виявили в Індії. - Ред.)", - сказав Собянін, цитує інформагенція "Інтерфакс".

Він додав, що цей варіант швидше поширюється, ще він виявився агресивнішим у порівнянні з іншими. За словами мера Москви, для того, щоб протистояти цій хворобі, рівень антитіл у людини повинен бути в два рази вищим, ніж необхідно для варіанту коронавірусу, який вперше виявили у китайському Ухані.

"По суті, ми заново починаємо проходити цю історію (пандемію коронавірусу - Ред.), причому з важчими наслідками", - зазначив Собянін.

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У Москві закрили фан-зону Євро-2020

Мер Москви також повідомив, що з огляду на стрімке збільшення кількості заражень коронавірусом у російській столиці У Москві закрили фан-зону для перегляду матчів Євро-2020.

Це - один із декількох заходів для уповільнення поширення вірусу. Серед інших обмежень - участь максимум тисячі людей у публічних заходах. При цьому раніше у фан-зону неподалік стадіону "Лужники" дозволяли пропустити п'ять тисяч глядачів за умови перевірки температури, носіння захисних масок та попередньої реєстрації.

За останню добу у Москві підтвердили 9056 нових випадків зараження коронавірусом - максимум з початку пандемії. Всього ж у Росії минулої доби виявили 17262 нові інфікування.