 У Москві COVID-щеплення для певних груп стало обов′язковим | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.06.2021

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Новини

У Москві COVID-щеплення для певних груп стало обов'язковим

Вакцинувати проти коронавірусу в обов'язковому порядку, згідно з розпорядженням місцевої влади, будуть працівників торгівлі, кінотеатрів, салонів краси та таксистів.

Центр вакцинації в московському універмазі

Центр вакцинації в московському універмазі

У Москві та Московській області для окремих груп населення запровадили обов'язкову вакцинацію проти коронавірусу. Відповідну постанову підписав головна державна санітарна лікарка у Московській області Ольга Мікаілова.

Вакцинувати мають громадян, що працюють на підставі трудового договору або цивільно-правовогу договору в сфері торгівлі, побутових послуг, у салонах краси. Також щеплення отримають співробітники сфери ЖКГ та енергетики, громадського транспорту та таксі, соляріїв, лазень, саун, співробітники підприємств, що надають побутові послуги, працівники в сфері культурних, виставкових, рекламних заходів, дитячих ігрових кімнат, театрів, кінотеатрів, а також співробітники державної цивільної служби.

Губернатор Московської області Андрій Воробйов повідомив, що керівникам підприємств до 15 липня потрібно організувати вакцинацію не менше 60 відсотків співробітників.

Тим часом обов'язкову вакцинацію громадян РФ від коронавірусу в масштабах всієї країни проводити поки не планується. Рішення будуть ухвалюватися в залежності від ситуації в конкретних регіонах, повідомила агенція "Інтерфакс" з посиланням на джерело в уряді.

Минулого тижня в Москві значно погіршилася ситуація з поширенням коронавірусної інфекції, що змусило владу міста знову запроваджувати обмежувальні заходи. За даними мера російської столиці Сергія Собяніна, кількість виявлених нових випадків зараження підскочила до пікових значень минулого року.

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