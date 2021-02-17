У Росії зареєстрували третю вакцину від коронавірусу

Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін повідомив про реєстрацію третьої російської вакцини від коронавірусу. Відповідну заяву російський прем'єр зробив у суботу, 20 лютого, під час наради щодо питання про вакцинацію населення.

"Зареєстрована третя вакцина "КовіВак", її розробив центр імені Чумакова. Вже в середині березня перші 120 тисяч доз будуть запущені в цивільний обіг", - сказав Мішустін, цитує інформагенція "Інтерфакс".

Ще не було третьої фази клінічних випробувань

Як зазначає "Інтерфакс", після отримання реєстрації запланована третя фаза клінічних випробувань на трьох тисячах добровольців, паралельно вакцина буде надходити для застосування. Ця вакцина центру імені Чумакова Російської академії наук (РАН) є цільновіріонною вакциною, тобто містить в собі цілісний, але мертвий вірус Sars-Cov-2, а не його частини.

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У Росії масова вакцинація розпочалася 18 січня. Нині росіян прищеплюють переважно першою зареєстрованою в РФ вакциною - "Спутник V". За даними на 10 лютого, в Росії щеплені 1,7 мільйона осіб двома компонентами вакцини, одну дозу отримали 2,2 мільйона осіб, також в РФ зареєстрована і випущена в обіг вакцина "ЕпиВакКорона" центру "Вектор" Росспоживнагляду, однак її масштабне виробництво передбачається запустити тільки з лютого.

Раніше в уряді РФ повідомляли, що до березня поточного року вакцинацію будуть проводити "Спутником V", а починаючи з березня - "Спутником" і "ЕпиВакКороною", з кінця березня до них додасться й "КовіВак".

У самому центрі імені Чумакова РАН обіцяють довести до кінця року випуск вакцини "КовіВак" до 20 мільйонів доз.

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Як повідомлялося, днями голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) висловила подив через російську стратегію пропонувати одночасно для різних країн постачання мільйонів доз російських вакцин від коронавірусу, в той час, коли в самій РФ ще не досягнуто достатніх темпів вакцинації власного населення.