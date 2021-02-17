У Росії зареєстрували третю вакцину від коронавірусу
Уряд РФ повідомив про реєстрацію третьої російської вакцини від коронавірусу "КовіВак". Перші партії цього препарату надійдуть уже в березні, обіцяють російські урядовці.
Російська вакцина від коронавірусу "КовиВак" уже третій російський препарат проти цього патогену
Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін повідомив про реєстрацію третьої російської вакцини від коронавірусу. Відповідну заяву російський прем'єр зробив у суботу, 20 лютого, під час наради щодо питання про вакцинацію населення.
"Зареєстрована третя вакцина "КовіВак", її розробив центр імені Чумакова. Вже в середині березня перші 120 тисяч доз будуть запущені в цивільний обіг", - сказав Мішустін, цитує інформагенція "Інтерфакс".
Ще не було третьої фази клінічних випробувань
Як зазначає "Інтерфакс", після отримання реєстрації запланована третя фаза клінічних випробувань на трьох тисячах добровольців, паралельно вакцина буде надходити для застосування. Ця вакцина центру імені Чумакова Російської академії наук (РАН) є цільновіріонною вакциною, тобто містить в собі цілісний, але мертвий вірус Sars-Cov-2, а не його частини.
У Росії масова вакцинація розпочалася 18 січня. Нині росіян прищеплюють переважно першою зареєстрованою в РФ вакциною - "Спутник V". За даними на 10 лютого, в Росії щеплені 1,7 мільйона осіб двома компонентами вакцини, одну дозу отримали 2,2 мільйона осіб, також в РФ зареєстрована і випущена в обіг вакцина "ЕпиВакКорона" центру "Вектор" Росспоживнагляду, однак її масштабне виробництво передбачається запустити тільки з лютого.
Раніше в уряді РФ повідомляли, що до березня поточного року вакцинацію будуть проводити "Спутником V", а починаючи з березня - "Спутником" і "ЕпиВакКороною", з кінця березня до них додасться й "КовіВак".
У самому центрі імені Чумакова РАН обіцяють довести до кінця року випуск вакцини "КовіВак" до 20 мільйонів доз.
Як повідомлялося, днями голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) висловила подив через російську стратегію пропонувати одночасно для різних країн постачання мільйонів доз російських вакцин від коронавірусу, в той час, коли в самій РФ ще не досягнуто достатніх темпів вакцинації власного населення.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
BioNTech та Pfizer: початок мРНК-революції
Першою вакциною від COVID-19, дозволеною до застосування в США і ЄС, стала розробка німецьких вчених Угура Шахіна і його дружини Езлем Тюречі. Їхня фірма BioNTech з Майнца уклала альянс з американським гігантом Pfizer. У 2021 році будуть випущені два мільярди доз. Завдяки цій вакцині ЗМІ заговорили про "революцію" у фармацевтиці - вона стала першою вакциною, що базується на матричній РНК.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Moderna: родом з університету Гарварда
На РНК-технологіях, що вважаються новим словом у медицині, спеціалізується і американська біотехнологічна компанія Moderna. Її штаб-квартира розташована в Кембриджі, у штаті Массачусетс, поблизу Гарвардського університету, вчені якого і заснували цю фірму в 2010 році. Вакцина Moderna, створена за фінансової підтримки влади, стала другою, зареєстрованою в США і ЄС на рубежі 2020-21 років.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
У AstraZeneca - "оксфордська вакцина"
Учені Оксфордського університету уклали для клінічних випробувань і виробництва своєї вакцини альянс з британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вона значною мірою забезпечує вакцинацію жителів Великобританії, виконує замовлення ЄС і активно працює з країнами, що розвиваються, адже у "оксфордської вакцини" дуже низька ціна. Так, в Індії її випускають для місцевого ринку і на експорт.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
"Спутник V": найперша реєстрація
У серпні 2020 року Росія оголосила, що першою в світі зареєструвала вакцину від коронавірусу під назвою "Спутник V". Масова вакцинація російського населення офіційно почалася в січні 2021 року. На закордонні ринки цю векторну вакцину, розроблену вченими московського Центру Гамалії, просуває Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ). На фото - прибуття першої партії в Болівію.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Sinovac: тихий конкурент з Китаю
Без зайвого шуму і докладних звітів про результати клінічних досліджень Китай розробив щонайменше три вакцини. Одну з них, створену на основі інактивованого коронавірусу, компанія Sinovac Biotech тестувала в декількох країнах Азії, зокрема в Індонезії, яка її потім закупила. Аби подати приклад співвітчизникам, президент країни Джоко Відодо прищепився першим.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
CureVac: принтер для вакцин від Tesla
Другу німецьку мРНК-вакцину, реєстрація якої очікується до літа, компанія CureVac з Тюбінгена вироблятиме й експортуватиме на світовий ринок в союзі з концерном Bayer. Але її можна буде виготовляти й прямо в клініках всюди і світі. Зразок мобільного принтера, створеного німецькою дочірньою фірмою Tesla Grohmann, Ілон Маск (в центрі) демонстрував у вересні 2020 року депутатам Бундестагу.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу
Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Johnson&Johnson: достатньо однієї дози
Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen.