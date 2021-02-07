 Коронавірус: Угорщина єдина в ЄС робить ставку на вакцини з Росії й Китаю | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 19.02.2021

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Європа

Коронавірус: Угорщина єдина в ЄС робить ставку на вакцини з Росії й Китаю

В Угорщині - усупереч стратегії ЄС - роблять щеплення проти коронавірусу російською вакциною "Спутник V", на черзі - вакцинація препаратом китайської фармацевтичної компанії Sіnopharm. Але лікарі й населення скептичні.

Працівниця концерну Sinopharm із вакциною китайського виробництва

Працівниця концерну Sinopharm із вакциною китайського виробництва, грудень 2020

Усупереч загальній стратегії вакцинації ЄС, яка передбачає централізовані закупівлі та допуск препаратів для щеплень проти коронавірусу, уряд Угорщини вирішив піти власним шляхом. Цього тижня до Будапешта прибули 550 тисяч доз вакцини Vero китайського державного фармконцерну Sіnopharm. Наприкінці січня угорський уряд першим і поки що єдиним у ЄС дозволив використання цього препарату. Загалом до країни мають поставити близько п'яти мільйонів доз протягом наступних чотирьох місяців. Це дозволить зробити по два необхідних для захисту від вірусу щеплення 2,5 мільйона людей - близько чверті угорського населення.

До початку квітня щеплення китайською вакциною зможуть отримати всі, хто зареєструвався для цього онлайн, каже угорський прем'єр Віктор Орбан в інтерв'ю державному радіомовнику Kossuth Rádіó. Але спершу, за його словами, вакцину перевірять фахівці Національного центру громадського здоров'я Угорщини.

Недостатньо наукових даних щодо китайської вакцини

Допуск до використання Угорщина - так само, перша і єдина в ЄС - надала також і російській вакцині проти коронавірусу "Спутник V". Уже тиждень як нею роблять щеплення у чотирьох лікарнях Будапешта, каже головна лікарка країни Сесілія Мюллер. Загалом до Угорщини протягом найближчих трьох місяців мають поставити два мільйони доз вакцини. На початку лютого поважний фаховий журнал The Lancet опублікував попередні результати третьої фази дослідження препарату, згідно з якими ефективність російської вакцини становить 91,6 відсотка.

Перша партія китайської вакцини в аеропорту Будапешта, 16 лютого 2021

Перша партія китайської вакцини в аеропорту Будапешта, 16 лютого 2021

Китайська вакцина компанії Sіnopharm поки що не може похвалитися публікаціями такого рівня на Заході. У самому Китаї ефективність вакцини оцінили в 79,3 відсотка, в Об'єднаних Арабських Еміратах, де так само проводили дослідження, - назвали цифру 86 відсотків. Поки що препарат Sіnopharm отримав екстрений дозвіл на використання в 13 країнах світу, за даними угорського уряду, його вкололи вже 30 мільйонам людей. У Європі єдиною країною, де вже роблять щеплення цією китайською вакциною, є Сербія, яка не є членом ЄС. Угорщина стане другою.

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Критика стратегії ЄС із вакцинації

Дозвіл на використання китайської і російської вакцин Угорщина видала без координації із Європейським агентством із лікарських засобів (ЕМА), яке свого дозволу цим препаратам не видавало. Разом з тим, країни-члени ЄС у крайніх випадках мають право самостійно видавати дозволи на застосування вакцин. Угорські урядовці вже тривалий час критикують за млявість кампанію ЄС із вакцинації.

Угорський прем'єр Віктор Орбан після саміту у Брюсселі

Угорський прем'єр Віктор Орбан після саміту у Брюсселі, жовтень 2020

Під час виступу у парламенті у понеділок, 15 лютого, прем'єр Віктор Орбан заявив, що Угорщина задля захисту людських життів та робочих місць потребує усіх доступних вакцин. Кількома днями раніше він дав зрозуміти, що й у майбутньому не збирається чекати на бюрократичні процедури EMA. "Наші спеціалісти нічим не поступаються європейським експертам. Я не довіряю брюссельським органам охорони здоров'я більше, ніж нашим, а, навпаки, нашим довіряю більше", - сказав він.

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Політичний розрахунок?

Уряд Орбана критикують за те, що надання дозволу на застосування вакцин може бути пов'язано із політичними інтересами. Суперечка Будапешта з ЄС щодо дотримання демократії і верховенства права триває вже кілька років. За цей час угорська влада значно зблизила свої позиції з Росією та Китаєм. "Політика Орбана у цій історії - це радше геополітичний шпагат, ніж рішення, продиктовані справжніми міркуваннями охорони здоров'я", - сказав у розмові з DW депутат Європарламенту від фракції Зелених Райнгард Бютікофер (Reinhard Bütikofer). "Ці замовлення вакцини цілком відповідають курсові євроскептика Орбана. Водночас це і спроба догодити керівництву Росії та Китаю", - каже у розмові з DW будапештський політолог Андраш Біро-Нагі і додає, що головні зусилля Орбан спрямовує на завершення локдауну та запуск економіки, адже наступного року в Угорщині мають відбутися парламентські вибори.

Сам Орбан у своїй понеділковій промові поспішив спростувати такі припущення та закинув критикам спробу очорнити уряд. За його словами, не слід питання допуску вакцин переводити у політичну площину "у спробах довести свою лояльність Брюсселю чи Америці".

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Угорці більше довіряють західним препаратам 

Водночас угорське населення скептично ставиться до китайської вакцини. За даними опитування соціологічного інституту Medián, лише близько чверті усіх готових вакцинуватися готові зробити це вакциною від Sinopharm. Російським "Sputnik V" готові прищепитися 43 відсотки угорців, а 84 відсотки довіряють вакцинам, розробленим на Заході.

Експерти, тим часом, побоюються, що із допуском вакцини від Sinopharm в Угорщині скоротиться кількість бажаючих вакцинуватися. Угорська медична асоціація (MOK) попереджає, що допуск недостатньо перевіреного препарату для ін'єкції може поставити багатьох лікарів перед серйозною морально-етичною дилемою.

Опозиція теж критикує. У листі на адресу міністра охорони здоров'я Міклоша Каслера районний бургомістр Будапешта від опозиційної "Демократичної коаліції" звернувся з вимогою, аби у підпорядкованому йому районі щеплення вели тільки вакциною, що отримала схвалення ЕМА. Автори листа закидають урядовцям те, що на перший план ті ставлять політичні та економічні інтереси, а не турботу про здоров'я населення.

Сам же Віктор Орбан неодноразово говорив, що мати будь-яку вакцину - краще, ніж не мати жодної, щодня наражаючи себе на ризик. Вакцині від Sinopharm Орбан довіряє. "Дочекаюсь своєї черги. Коли цей час настане, то оберу китайську вакцину", - твердить він.

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  • Президент Індонезії Джоко Відодо робить щеплення вакциною Sinovac Biotech

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  • Завод компанії Sanofi у Франкфурті-на-Майні

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу

    Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.

  • Ампули з вакциною фірми Janssen, що належить Johnson&Johnson

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Johnson&Johnson: достатньо однієї дози

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    Автор: Андрій Гурков


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