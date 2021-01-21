Угорщина першою в ЄС дозволила китайську вакцину від коронавірусу

Національний інститут фармакології і харчування Угорщини дав згоду на застосування в країні вакцини від коронавірусу, розробленої китайською компанією Sinopharm. Про це в п'ятницю, 29 січня, повідомили в міністерстві охорони здоров'я Угорщини. Таким чином Угорщина стала першою країною в ЄС, котра офіційно дозволила застосувати на своїй території китайську вакцину від коронавірусу.

Тим часом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що сам буде вакцинований цим китайським препаратом. За словами Орбана, він "найбільше довіряє" саме препарату від Sinopharm. "Я чекатиму своєї черги, і коли настане час, оберу китайську вакцину", - запевнив керівник угорського уряду, цитує інформагенція AFP. Пояснюючи своє рішення, Орбан заявив, що китайці мають "найтриваліший досвід роботи з вірусом, тож вони, ймовірно, краще за всіх поінформовані". Угорщина планує підписати контракт з китайським виробником в п'ятницю або суботу, 30 січня, додав Орбан.

Напередодні в адміністрації Орбана повідомили, що Угорщина ще до отримання офіційного дозволу замовила у компанії Sinopharm 500 тисяч доз вакцини. Угорський уряд прагне прискорити кампанію з вакцинації. В майбутньому кожна вакцина, якою вже провакцинували понад мільйон разів, повинна отримати дозвіл на застосування в Угорщині.

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Нагадаємо, минулого тижня Угорщина так само стала першою країною ЄС, котра за прискореною процедурою надала попередній дозвіл на застосування російської вакцини "Спутник V" і замовила два мільйони доз цього препарату.