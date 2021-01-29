Угорщина остаточно затвердила російську вакцину "Спутник V"

Угорські регуляторні органи остаточно дозволили до застосування в країні російську вакцину від коронавірусу "Спутник V". Про це в неділю, 7 лютого, повідомив міністр соціальних ресурсів Угорщини Міклош Кашлер на своїй Facebook-сторінці. За даними угорського урядовця, національний центр охорони здоров'я країни дав остаточний дозвіл на застосування цього російського препарату після завершення необхідної перевірки.

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Раніше цього тижня прем'єр-міністр Віктор Орбан запевняв, що схвалення вакцини "Спутник V" неминуче. Дотепер російська вакцина пройшла лише процедуру попереднього допуску до застосування на території Угорщини.

Таким чином Угорщина стала першою країною в Євросоюзі, котра остаточно дозволила використання цієї російської вакцини. Крім того, нині угорські дозвільні органи розглядають можливість видачі остаточного дозволу на застосування вакцини від коронавірусу, розробленої китайською компанією Sinopharm.

Раніше Угорщина не раз критикувала Брюссель за незадовільні темпи сертифікації вакцин та надання дозволених препаратів у достатній кількості для проведення вакцинації.

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Нагадаємо, днями спеціалізоване видання The Lancet оприлюднило результати тестувань російської вакцини "Спутник V". Фахівцями засвідчено її ефективність на рівні 91,6 відсотка.

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Як повідомлялося, досі в ЄС дозволили проводити вакцинацію препаратом, розробленим німецькою компанією BioNTech та її американським партнером - компанією Pfizer, вакциною американської компанії Moderna, а також препаратом AstraZeneca. Цю вакцину фармацевтична компанія AstraZeneca розробила у співпраці з Оксфордським університетом.