Угорщина першою в ЄС дозволила російську вакцину "Спутник V"

Національний інститут фармакології і харчування Угорщини (OGYEI) зареєстрував російську вакцину від коронавірусу "Спутник V". Про це в четвер, 21 січня, повідомив керівник Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирило Дмитрієв.

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За словами Дмитрієва, російська вакцина схвалена в Угорщині в рамках прискореної процедури (emergency use authorization) на підставі даних клінічних досліджень "Спутник V" в Росії і всебічної оцінки препарату експертами в Угорщині.

У коментарі для телеканалу "Россия 24" Дмитрієв також розповів, що вже в лютому можна буде розпочати поставки цієї вакцини до Угорщини. "Ми зуміємо вже в лютому розпочати не дуже значні поставки", - сказав Дмитрієв, цитує агенція новин "Інтерфакс".

Реєстрацію вакцини підтвердили у OGYEI, повідомляє агенція dpa з посиланням на угорські ЗМІ.

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Потрібно ще одне схвалення

Утім, як наголосили в OGYEI, схвалення цієї російської вакцини має тимчасовий характер з тривалістю в пів року, після якого потрібно буде підтвердження її подального використання. Крім того, для поставок та розподілу цієї вакцини по угорських лікарнях потрібно ще дочекатися схвалення від ще одного відомства - Національного центру громадського здоров'я країни, повідомляє агенція новин dpa з посиланням на дані угорського державного телеканалу MTV.

Нещодавно прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан нарікав на те, що Євросоюз не надав його країні достатньої кількості вакцин від коронавірсу. Поки що в Євросоюзі допущено до застосування дві вакцини від коронавірусу - спільну розробку німецької компанії BioNTech та її американського партнера компанії Pfizer, а також препарат, розроблений компанією Moderna.

Станом на 21 січня Угорщина, чиє населення становить менше 10 мільйонів, отримала від ЄС близько 140 тисяч доз вакцини. Раніше в угорському уряді оголосили плани масово застосовувати також китайську вакцину від коронавірусу, розроблену компанією Sinopharm. Крім того, угорські експерти дали попередню згоду - аналогічну до тої, котру отримала вакцина "Спутник V" - на реєстрацію вакцини від AstraZeneca, котра вже застосовується в Великобританії, передає AFP.

Першою в ЄС

Угорщина стала першою країною Євросоюзу, що дозволила застосування розробленого в Росії препарату проти коронавірусу. Вакцина "Супутник V" раніше була зареєстрована в Росії, Білорусі, Аргентині, Болівії, Сербії, Алжирі, Палестині, Венесуелі, Парагваї і Туркменістані.

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Дії угорської влади щодо російської, китайської та британської вакцини не суперечать приписам Європейського агентства з лікарських засобів (EMA), адже воно дозволяє національним відомствам вдаватися до екстрених дозвільних процедур у разі гострої нестачі певних препаратів, нагадує AFP.