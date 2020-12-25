Угорщина отримала 6 тисяч доз російської вакцини "Спутник V"

Угорщина отримала шість тисяч доз російської вакцини від COVID-19, повідомив у понеділок, 28 грудня, угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що угорські фахівці продовжать проводити оцінку можливості застосування російської вакцини в країні. "Вантаж буде з поліцейським ескортом відправлений до Національного центру громадської охорони здоров'я, де угорські експерти отримають ще одну нагоду для ухвалення рішення, як використовувати вакцину", - зазначив міністр.

Читайте також: Російська вакцина "Спутник V": як кореспонденту DW робили друге щеплення від коронавірусу

Як відомо, 27 грудня в ЄС, тобто і в Угорщині також, стартувала кампанія з вакцинації населення від коронавірусу препаратом від BioNTech/Pfizer.

Нагадаємо, Угорщина ще на початку грудня заявила про намір використовувати вакцину російського виробництва "Спутник V", яку на той час критикували за те, що вона не пройшла всіх необхідних фаз клінічних досліджень.

У листопаді Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) повідомила, що веде переговори з російським інститутом-виробником вакцини "Спутник V" щодо її можливого включення в перелік засобів екстреного використання. Якщо буде встановлено, що цей продукт відповідає критеріям для включення в список, ВООЗ опублікує результати, що фактично означатиме, що вона рекомендована для використання всіма країнами-членами ВООЗ.

Читайте також: COVID-19: в ЄС почалася масова вакцинація

Між тим ставку на цю вакцину роблять у деяких країнах Латинської Америки, зокрема в Бразилії та Аргентині. Перша велика партія російської вакцини "Спутник V" була доставлена в Аргентину 24 грудня, напередодні препарат був зареєстрований в цій країні. Вакцинація повинна початися 29 грудня.

Дивитись відео 04:53 Поділитись "Супутник V": чи можна довіряти російській вакцині від коронавірусу (15.10.2020) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3jxbb "Супутник V": чи можна довіряти російській вакцині від коронавірусу (15.10.2020)



