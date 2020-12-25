 Угорщина отримала 6 тисяч доз російської вакцини ″Спутник V″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.12.2020

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Новини

Угорщина отримала 6 тисяч доз російської вакцини "Спутник V"

У той час, як в ЄС стартувала кампанія з вакцинації від коронавірусу препаратом BioNTech/Pfizer, Угорщина отримала 6000 доз "Спутник V" з РФ.

Партія російської вакцини Спутник V (архівне фото)

Партія російської вакцини "Спутник V" (архівне фото)

Угорщина отримала шість тисяч доз російської вакцини від COVID-19, повідомив у понеділок, 28 грудня, угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що угорські фахівці продовжать проводити оцінку можливості застосування російської вакцини в країні. "Вантаж буде з поліцейським ескортом відправлений до Національного центру громадської охорони здоров'я, де угорські експерти отримають ще одну нагоду для ухвалення рішення, як використовувати вакцину", - зазначив міністр.

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Як відомо, 27 грудня в ЄС, тобто і в Угорщині також, стартувала кампанія з вакцинації населення від коронавірусу препаратом від BioNTech/Pfizer.

Нагадаємо, Угорщина ще на початку грудня заявила про намір використовувати вакцину російського виробництва "Спутник V", яку на той час критикували за те, що вона не пройшла всіх необхідних фаз клінічних досліджень.

У листопаді Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) повідомила, що веде переговори з російським інститутом-виробником вакцини "Спутник V" щодо її можливого включення в перелік засобів екстреного використання. Якщо буде встановлено, що цей продукт відповідає критеріям для включення в список, ВООЗ опублікує результати, що фактично означатиме, що вона рекомендована для використання всіма країнами-членами ВООЗ.

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Між тим ставку на цю вакцину роблять у деяких країнах Латинської Америки, зокрема в Бразилії та Аргентині. Перша велика партія російської вакцини "Спутник V" була доставлена в Аргентину 24 грудня, напередодні препарат був зареєстрований в цій країні. Вакцинація повинна початися 29 грудня.

 

Дивитись відео 04:53

"Супутник V": чи можна довіряти російській вакцині від коронавірусу (15.10.2020)


  • Центр вакцинації у Франкфурті-на-Майні

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Більше 400 центрів вакцинації по всій Німеччині

    Упродовж останніх місяців по всій території Німеччини почалося створення центрів вакцинації населення від коронавірусної інфекції. Загалом їх буде 442. У цих центрах щодня вакцинуватимуть тисячі людей. На фото: центр вакцинації у Франкфурті-на-Майні.

  • Студент-медик у ролі людини, якій роблять щеплення, під час підготовки до масової вакцинації у Фрайбурзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Щеплення рекомендоване людям від 16 років

    Допущена до застосування у Євросоюзі вакцина від коронавірусу BioNTech/Pfizer рекомендована особам від 16 років. На фото: студент-медик у ролі людини, якій роблять щеплення, під час підготовки до масової вакцинації у Фрайбурзі.

  • Мобільна станція вакцинації в Нюрнберзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Мобільні станція вакцинації

    У таких автобусах робитимуть щеплення на місці, наприклад, у будинках для літніх людей. Саме мешканці будинків для людей похилого віку першими отримають вакцину в Німеччині, заявив міністр охорони здоров'я країни Єнс Шпан (Jens Spahn).

  • Логістичне відділення центру вакцинації в Бремергафені

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Логістичний виклик

    Допущена до застосування в ЄС вакцина BioNTech/Pfizer має зберігатися при температурі близько мінус 70 градусів Цельсія. Однак складнощі логістичної організації масового щеплення зумовлені не тільки цим. У перспективі паралельно доведеться проводити щеплення різними типами вакцин від різних виробників.

  • Інформаційні таблички на вході до центру вакцинації у Бамберзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    У масці та з дотриманням дистанції

    Попри старт вакцинації в Німеччині 27 грудня обов'язок носити маски й дотримуватися соціальної дистанції ніхто не скасовуватиме. Як зазначають в німецькому Інститут імені Роберта Коха, дотримання гігієнічних вимог буде необхідним ще упродовж місяців. Адже масова вакцинація - процес тривалий. До того ж щеплення не гарантуватиме 100-відсоткового захисту від коронавірусу.

  • Члени пожежної команди в ролі статистів під час підготовки до роботи центру вакцинації в Трірі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Вакцина BioNTech/Pfizer має діяти і проти мутованого штаму коронавірусу

    Виявлення у Великобританії мутованого коронавірусу призвело до припинення сполучення між цією країною та низкою інших держав. Однак поки що немає підстав вважати, що вакцина BioNTech/Pfizer не буде ефективною проти нового штаму коронавірусу. За словами директора BioNTech Угура Шахіна, компанії потрібно два тижні, щоб проаналізувати нову мутацію та визначити, чи може їхня вакцина їй протидіяти.

  • Студенти в ролі статистів беруть участь у тестуванні центру вакцинації в південнонімецькому Фрайбурзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Важливо не забувати і про інші щеплення

    Під час активної підготовки до масової вакцинації від коронавірусу фахівці в Німеччині радять не забувати і про інші щеплення, не менш важливі для суспільного здоров'я.

    Автор: Інна Завгородня


DW.COM

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