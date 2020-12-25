Угорщина отримала 6 тисяч доз російської вакцини "Спутник V"

У той час, як в ЄС стартувала кампанія з вакцинації від коронавірусу препаратом BioNTech/Pfizer, Угорщина отримала 6000 доз "Спутник V" з РФ.
Угорщина отримала шість тисяч доз російської вакцини від COVID-19, повідомив у понеділок, 28 грудня, угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто на своїй сторінці у Facebook.
Він зазначив, що угорські фахівці продовжать проводити оцінку можливості застосування російської вакцини в країні. "Вантаж буде з поліцейським ескортом відправлений до Національного центру громадської охорони здоров'я, де угорські експерти отримають ще одну нагоду для ухвалення рішення, як використовувати вакцину", - зазначив міністр.
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Як відомо, 27 грудня в ЄС, тобто і в Угорщині також, стартувала кампанія з вакцинації населення від коронавірусу препаратом від BioNTech/Pfizer.
Нагадаємо, Угорщина ще на початку грудня заявила про намір використовувати вакцину російського виробництва "Спутник V", яку на той час критикували за те, що вона не пройшла всіх необхідних фаз клінічних досліджень.
У листопаді Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) повідомила, що веде переговори з російським інститутом-виробником вакцини "Спутник V" щодо її можливого включення в перелік засобів екстреного використання. Якщо буде встановлено, що цей продукт відповідає критеріям для включення в список, ВООЗ опублікує результати, що фактично означатиме, що вона рекомендована для використання всіма країнами-членами ВООЗ.
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Між тим ставку на цю вакцину роблять у деяких країнах Латинської Америки, зокрема в Бразилії та Аргентині. Перша велика партія російської вакцини "Спутник V" була доставлена в Аргентину 24 грудня, напередодні препарат був зареєстрований в цій країні. Вакцинація повинна початися 29 грудня.
За даними Європолу, шахраї вже почали пропонувати "вакцину від коронавірусу" онлайн. Фальшиві препарати при цьому можуть бути небезпечними для здоров'я.
Ще до відкриття стаціонарного центру вакцинації у столичному районі Трептов о 14-ій годині десятки людей вишикувались у чергу на щеплення від коронавірусу
Близько 32 відсотків опитаних жителів Німеччини сказали, що хочуть отримати вакцину якомога швидше. Ще 33 відсотки заявили, що бажають зробити щеплення, але хочуть почекати і подивитися, як це вплине на людей.
Вакцину проти коронавірусу BioNTech/Pfizer першою дозволили використовувати в ЄС. Співзасновник BioNTech розповів DW, коли можна буде отримати контроль над пандемією і чи захищає щеплення від мутованого варіанту вірусу.