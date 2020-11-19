Європол застерігає від шахрайства з вакциною від коронавірусу
За даними Європолу, шахраї вже почали пропонувати "вакцину від коронавірусу" онлайн. Фальшиві препарати при цьому можуть бути небезпечними для здоров'я.
У Європолі попереджають - оголошення про продаж вакцини в інтернеті можуть бути шахрайством
З нагоди початку масової вакцинації у країнах ЄС, у Європолі попередили про ризик шахрайства довкола нової вакцини від коронавірусу SARS-CoV-2. Про це директорка Європейського поліцейського управління Катрін де Болль заявила в оприлюдненому у неділю, 27 грудня, інтерв'ю виданням німецької медіагрупи Funke.
За її словами, на можливе шахрайство вказують пропозиції продажу вакцини, які почали з'являтися у соціальних мережах. Ті, хто вирішать купити вакцину у шахраїв, ризикують втратити свої гроші чи, у гіршому випадку, отримати за них фальшивку, каже директорка Європолу.
"Якщо людина стане жертвою подібного шахрайства, це, авжеж, може мати серйозну шкоду для здоров'я", - попередила де Болль. Вона додала, що Європол вже повідомив про ці підозри державам-членам Євросоюзу та закликав їхніх правоохоронців бути пильними.
Де Болль також зазначила, що державні відомства, які займаються зберіганням та транспортуванням вакцини, мають бути готові до спроб викрадення нової вакцини від коронавірусу. "Під час першого локдауну банди полювали на транспорт із захисними масками", - нагадала вона.
Директорка Єврполу зазначила, що її відомство вже визначило можливі "гарячі точки", в яких подібні злочини мають особливо високий ризик бути здійсненими. "Окрім цього у ЄС здійснюється спеціальне співробітництво, аби захистити такий транспорт", - додала де Болль.
Напередодні у Німеччині вперше застосували затверджену нещодавно у Євросоюзі вакцину компаній BioNTech та Pfizer. Щеплення цієї вакциною зробили мешканцям та персоналу одного з будинків для престарілих у місті Гальберштадт, що в землі Саксонія-Ангальт. Першою з вакцинованих мешканців цього будинку була 101-річна Едіт Квойцалла (Edith Kwoizalla).
Цього ж дня перші щеплення новою вакциною зробили в Угорщині та Словаччині. У більшості країн-членів ЄС офіційний старт вакцинації заплановано на 27 грудня.
Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу
Більше 400 центрів вакцинації по всій Німеччині
Упродовж останніх місяців по всій території Німеччини почалося створення центрів вакцинації населення від коронавірусної інфекції. Загалом їх буде 442. У цих центрах щодня вакцинуватимуть тисячі людей. На фото: центр вакцинації у Франкфурті-на-Майні.
Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу
Щеплення рекомендоване людям від 16 років
Допущена до застосування у Євросоюзі вакцина від коронавірусу BioNTech/Pfizer рекомендована особам від 16 років. На фото: студент-медик у ролі людини, якій роблять щеплення, під час підготовки до масової вакцинації у Фрайбурзі.
Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу
Мобільні станція вакцинації
У таких автобусах робитимуть щеплення на місці, наприклад, у будинках для літніх людей. Саме мешканці будинків для людей похилого віку першими отримають вакцину в Німеччині, заявив міністр охорони здоров'я країни Єнс Шпан (Jens Spahn).
Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу
Логістичний виклик
Допущена до застосування в ЄС вакцина BioNTech/Pfizer має зберігатися при температурі близько мінус 70 градусів Цельсія. Однак складнощі логістичної організації масового щеплення зумовлені не тільки цим. У перспективі паралельно доведеться проводити щеплення різними типами вакцин від різних виробників.
Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу
У масці та з дотриманням дистанції
Попри старт вакцинації в Німеччині 27 грудня обов'язок носити маски й дотримуватися соціальної дистанції ніхто не скасовуватиме. Як зазначають в німецькому Інститут імені Роберта Коха, дотримання гігієнічних вимог буде необхідним ще упродовж місяців. Адже масова вакцинація - процес тривалий. До того ж щеплення не гарантуватиме 100-відсоткового захисту від коронавірусу.
Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу
Вакцина BioNTech/Pfizer має діяти і проти мутованого штаму коронавірусу
Виявлення у Великобританії мутованого коронавірусу призвело до припинення сполучення між цією країною та низкою інших держав. Однак поки що немає підстав вважати, що вакцина BioNTech/Pfizer не буде ефективною проти нового штаму коронавірусу. За словами директора BioNTech Угура Шахіна, компанії потрібно два тижні, щоб проаналізувати нову мутацію та визначити, чи може їхня вакцина їй протидіяти.
Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу
Важливо не забувати і про інші щеплення
Під час активної підготовки до масової вакцинації від коронавірусу фахівці в Німеччині радять не забувати і про інші щеплення, не менш важливі для суспільного здоров'я.