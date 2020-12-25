Вакцинація проти коронавірусу: в Берліні черги

У Берліні в неділю, 27 грудня, о 14-ій годині для проведення масової вакцинації проти коронавірусу відкрилися двері концертного комплексу "Арена Берлін", що у районі Трептов. Як повідомляє агенція dpa, ще до початку роботи центру з вакцинації перед входом утворилися черги з людей, які відносяться до категорії осіб, котрі мають першими отримати щеплення від COVID-19. Це лікарі, медсестри та співробітники будинків для людей похилого віку.

Щеплення проводиться у комплексі, де встановлені 80 кабін для вакцинації. Як повідомляється, це найбільший центр з проведення вакцинації у Берліні. Загалом у німецькій столиці розташовано шість стаціонарних центрів з вакцинації, але коли розпочнуть роботу інші, наразі не відомо.

Кабіни для щеплення у комплексі "Арена Берлін"

Одна з перших, хто отримав щеплення, - 101-річна берлінка

Однією з перших у Берліні, хто отримав щеплення проти коронавірусу, стала 101-річна жінка з одного з будинків для людей похилого віку. Щеплення у таких установах проводиться спеціально утвореними мобільними групами.

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Столична влада повідомила мешканців Берліна про те, що запрошення на вакцинацію у стаціонарні центри з вакцинації громадяни отримуватимуть поштою. Поштові запрошення попередньо отримуватимуть і мешканці федеральних земель Мекленбург-Передня Померанія і Гамбург. В інших федеральних землях діятимуть інші правила запрошення на вакцинацію - від телефонних центрів до онлайн-платформ, на яких жителям земель можна буде узгодити дату і час вакцинації,

Як повідомлялось, 27 грудня у державах-членах ЄС почалась масова вакцинація проти коронавірусу. Втім, в Німеччині перші щеплення від коронавірусу зробили уже напередодні - мешканцям та персоналу одного з будинків для престарілих у місті Гальберштадт, що в землі Саксонія-Ангальт. Керівник цієї розташованої на сході Німеччини установи пояснив, що "кожен день очікування - це забагато".