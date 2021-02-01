The Lancet оприлюднив результати випробувань російської вакцини "Спутник V"

Впливовий британський медичний журнал The Lancet у вівторок, 2 лютого, опублікував проміжні результати третьої фази клінічних випробувань російської вакцини від коронавірусу "Спутник V". Як повідомляється, ефективність вакцини склала 91,6 відсотка.

Згідно з повідомленням, проаналізовані дані 19 866 добровольців (з них 14 964 отримали вакцину і 4 902 плацебо), на момент досягнення фінальної контрольної точки - 78 підтверджених випадків захворювання коронавірусом (з них 62 - серед тих, хто отримав плацебо).

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Як відомо, Росія допустила до використання вакцину "Спутник V" власного виробництва ще в серпні 2020 року, ставши, таким чином, першою країною світу, де зареєстрували антикоронавірусну вакцину. Тоді це наразилося на критику міжнародної спільноти, адже ще не було завершено третю фазу дослідження препарату.

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На даний час, за даними РФ, вакцина "Спутник V" зареєстрована в 16 країнах: Росії, Білорусі, Сербії, Аргентині, Болівії, Алжирі, Палестині, Венесуелі, Парагваї, Туркменістані, Угорщині, ОАЕ, Ірані, Республіці Гвінея, Тунісі та Вірменії.

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