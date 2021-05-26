Коронавірус знову атакує Москву, змусивши владу зробити вихідним весь тиждень

У столиці Росії Москві за останній тиждень значно погіршилася ситуація з поширенням коронавірусної інфекції, що змусило владу міста знову запроваджувати обмежувальні заходи. Про це у суботу, 12 червня, заявив мер російської столиці Сергій Собянін.

За його словами, кількість виявлених нових випадків зараження підскочила до пікових значень минулого року. Як зазначив Собянін, у Москві стало більше "важких" хворих не лише серед пацієнтів традиційних груп ризику, а й серед людей середнього та молодшого віку.

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Віцемерка російської столиці Анастасія Ракова повідомила журналістам, що число нових заражень у місті зросло на 70 відсотків порівняно з тижнем раніше, а кількість госпіталізацій - на 30 відсотків. За її словами, таке зростання в Москві - вперше з початку поточного року. На апаратах штучної вентиляції легень у столиці РФ перебувають близько 500 людей, додала Ракова. Вона також констатувала суттєве зростання частки молодих людей (від 18-ти до 35 років) серед хворих на COVID-19, яка сягнула третини, повідомляє інформагенція "Інтерфакс".

Заходи влади

Сергій Собянін зазначив, що своїм указом зробив весь наступний тиждень (15-19 червня) у російський столиці неробочим із збереженням заробітної плати для працівників (14 червня у Росії - вихідний день, оскільки свято День Росії 12 червня припадає на суботу. - Ред.). Це рішення поширюється на підприємства і організації всіх форм власності, які не працюють у вихідні дні, однак не стосуватиметься об'єктів критичної інфраструктури. Таким чином, вихідні дні у Москві триватимуть з 12-го до 20 червня включно.

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Інший обмежувальний захід - заборона закладам харчування та розважальним закладам у період з 13-го по 20 червня обслуговувати клієнтів у нічний час - з 23-ї вечора до 6-ї ранку. Не проводитимуть у цей час і розважальні заходи. У парках закриють дитячі та спортивні майданчики, у торговельних центрах - дитячі куточки, мотивуючи таке рішення тим, що діти часто розносять коронавірус.

Водночас у мерії Москви запевнили, що запроваджувати пропускний режим чи підвищувати штрафи за порушення маскового режиму наміру не мають. Собянін вважає, що тривалі вихідні дозволять впоратися із зростанням захворюваності лише в тому разі, якщо жителі міста проявлятимуть "максимальну обережність". Він також закликав жителів російської столиці активно вакцинуватися проти COVID-19.

Різке зростання захворюваності

У російській столиці 12 червня повідомили про максимальне від початку року число нових випадків зараження коронавірусом за добу - 6701, померли 67 людей, у яких підтвердили інфікування. Загалом у Росії за останню добу виявили максимальну з початку лютого кількість нових випадків - 13,5 тисячі, померли 399 пацієнтів з коронавірусом.

Раніше влада Росії неодноразово заявляла про успіхи у вакцинації населення від COVID-19 та активно просувала свою вакцину "Спутник V" в інші країни. В ЄС нерідко лунала критика щодо використання Москвою пандемії та вакцинації у пропагандистських цілях.