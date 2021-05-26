 Коронавірус знову атакує Москву, змусивши владу зробити вихідним весь тиждень | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.06.2021

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Новини

Коронавірус знову атакує Москву, змусивши владу зробити вихідним весь тиждень

У Москві різко зросла кількість нових випадків зараження коронавірусом та госпіталізацій з COVID-19. Влада сподівається, що вихідний тиждень допоможе зупинити цю тенденцію.

Пункт вакцинації в одному з магазинів у Москві (архівне фото)

Пункт вакцинації в одному з магазинів у Москві (архівне фото)

У столиці Росії Москві за останній тиждень значно погіршилася ситуація з поширенням коронавірусної інфекції, що змусило владу міста знову запроваджувати обмежувальні заходи. Про це у суботу, 12 червня, заявив мер російської столиці Сергій Собянін.

За його словами, кількість виявлених нових випадків зараження підскочила до пікових значень минулого року. Як зазначив Собянін, у Москві стало більше "важких" хворих не лише серед пацієнтів традиційних груп ризику, а й серед людей середнього та молодшого віку.

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Віцемерка російської столиці Анастасія Ракова повідомила журналістам, що число нових заражень у місті зросло на 70 відсотків порівняно з тижнем раніше, а кількість госпіталізацій - на 30 відсотків. За її словами, таке зростання в Москві - вперше з початку поточного року. На апаратах штучної вентиляції легень у столиці РФ перебувають близько 500 людей, додала Ракова. Вона також констатувала суттєве зростання частки молодих людей (від 18-ти до 35 років) серед хворих на COVID-19, яка сягнула третини, повідомляє інформагенція "Інтерфакс".

Заходи влади

Сергій Собянін зазначив, що своїм указом зробив весь наступний тиждень (15-19 червня) у російський столиці неробочим із збереженням заробітної плати для працівників (14 червня у Росії - вихідний день, оскільки свято День Росії 12 червня припадає на суботу. - Ред.). Це рішення поширюється на підприємства і організації всіх форм власності, які не працюють у вихідні дні, однак не стосуватиметься об'єктів критичної інфраструктури. Таким чином, вихідні дні у Москві триватимуть з 12-го до 20 червня включно.

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Інший обмежувальний захід - заборона закладам харчування та розважальним закладам у період з 13-го по 20 червня обслуговувати клієнтів у нічний час - з 23-ї вечора до 6-ї ранку. Не проводитимуть у цей час і розважальні заходи. У парках закриють дитячі та спортивні майданчики,  у торговельних центрах - дитячі куточки, мотивуючи таке рішення тим, що діти часто розносять коронавірус.

Водночас у мерії Москви запевнили, що запроваджувати пропускний режим чи підвищувати штрафи за порушення маскового режиму наміру не мають. Собянін вважає, що тривалі вихідні дозволять впоратися із зростанням захворюваності лише в тому разі, якщо жителі міста проявлятимуть "максимальну обережність". Він також закликав жителів російської столиці активно вакцинуватися проти COVID-19. 

Різке зростання захворюваності

У російській столиці 12 червня повідомили про максимальне від початку року число нових випадків зараження коронавірусом за добу - 6701, померли 67 людей, у яких підтвердили інфікування. Загалом у Росії за останню добу виявили максимальну з початку лютого кількість нових випадків - 13,5 тисячі, померли 399 пацієнтів з коронавірусом.

Раніше влада Росії неодноразово заявляла про успіхи у вакцинації населення від COVID-19 та активно просувала свою вакцину "Спутник V" в інші країни. В ЄС нерідко лунала критика щодо використання Москвою пандемії та вакцинації у пропагандистських цілях.

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  • Ватикан

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  • Краків

    Послаблення карантину: куди в Європі повернулася культура

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  • Порту

    Послаблення карантину: куди в Європі повернулася культура

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    Португалія також поступово відкривається. На початку березня знову відчинилися бібліотеки. На початку квітня запрацювали ринки, художні галереї та музеї (на фото - Порту). Кінотеатри, театри та культурні центри відчиняться в середині травня. З початку травня працюють ресторани, кав'ярні та кондитерські. Також знову дозволено проводити події з обмеженою кількістю учасників.

  • Цюрих

    Послаблення карантину: куди в Європі повернулася культура

    Ранній старт в Цюриху

    У Швейцарії на початку березня знову відкрилися музеї та бібліотеки - попри те, що на той час кількість заражень усе ще зростала. Зовнішні тераси ресторанів, кінотеатри та театри (на фото - Шаушпільгаус у Цюріху) працюють ще з 19 квітня. Також знову відбуваються концерти просто неба та футбольні матчі. При цьому чинні правила гігієни, як-от обмеження аудиторії або вимога носіння маски.

  • Ліверпуль

    Послаблення карантину: куди в Європі повернулася культура

    Святковий настрій у Ліверпулі

    Завдяки тривалому послідовному локдауну та масштабній кампанії вакцинації ситуація з коронавірусом у Великобританії покращилася. В Англії та Уельсі паби та ресторани знову можуть приймати клієнтів на зовнішніх терасах, а в Шотландії і в приміщенні. На початку травня в Ліверпулі відбувся пробний музичний фестиваль, який відвідали кілька тисяч людей. На фото можна побачити радість глядачів.

    Автор: Філіпп Єдіке


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