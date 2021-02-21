Боррель закинув Росії активізацію кампаній з дезінформації
Своїми кампаніями дезінформації Росія намагається очорнити демократію Євросоюзу, вважає глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель. Як приклад він навів повідомлення прокремлівських ЗМІ про вакцини від коронавірусу.
Жозеп Боррель (архівне фото)
Верховний представник Європейського Союзу з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель стверджує, що Росія активно займається дезінформацією, щоб очорнити демократію Євросоюзу і послабити міжнародну співпрацю. Про це він заявив у понеділок, 1 березня, виступаючи на слуханнях спеціального комітету Європарламенту з іноземного втручання в демократичні процеси ЄС. Під час слухань головний європейський дипломат пообіцяв посилити заходи щодо запобігання і стримування зловмисної діяльності щодо Євросоюзу.
За словами глави європейської дипломатії, кампанії з поширення неправдивої інформації особливо згубні під час пандемії, оскільки фактично можуть поставити під загрозу життя людей. "Ми бачили, як прокремлівські канали поширювали твердження про те, що носити маски марно, або підігрівали голоси проти локдауну", - згадав як приклад Жозеп Боррель, додавши, що останнім часом метою таких дій є вакцини проти COVID-19 і так звана вакцинна дипломатія.
Нині Росія намагається дискредитувати західні вакцини та їхніх виробників, вихваляючи свою власну, пояснив Боррель. "Наприклад, прокремлівські ЗМІ широко висвітлювали твердження про те, що після отримання вакцини Pfizer/BioNTech у людей виникали побічні ефекти і вони нібито навіть вмирали", - нагадав він.
Розповідаючи про свій візит до Москви на початку лютого, Боррель заявив, що російській владі не сподобалося, коли він спробував почати конструктивний діалог: "Вони не хотіли, щоб я говорив про речі, які вони не цінують, приміром, про права людини, а також про справу Навального. Ми бачили умисне і скоординоване маніпулювання, кампанію дезінформації проти Європейської зовнішньополітичної служби.
Робити щеплення чи ні? Міфи та факти про вакцину від COVID-19 (23.12.2020)
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
BioNTech та Pfizer: початок мРНК-революції
Першою вакциною від COVID-19, дозволеною до застосування в США і ЄС, стала розробка німецьких вчених Угура Шахіна і його дружини Езлем Тюречі. Їхня фірма BioNTech з Майнца уклала альянс з американським гігантом Pfizer. У 2021 році будуть випущені два мільярди доз. Завдяки цій вакцині ЗМІ заговорили про "революцію" у фармацевтиці - вона стала першою вакциною, що базується на матричній РНК.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Moderna: родом з університету Гарварда
На РНК-технологіях, що вважаються новим словом у медицині, спеціалізується і американська біотехнологічна компанія Moderna. Її штаб-квартира розташована в Кембриджі, у штаті Массачусетс, поблизу Гарвардського університету, вчені якого і заснували цю фірму в 2010 році. Вакцина Moderna, створена за фінансової підтримки влади, стала другою, зареєстрованою в США і ЄС на рубежі 2020-21 років.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
У AstraZeneca - "оксфордська вакцина"
Учені Оксфордського університету уклали для клінічних випробувань і виробництва своєї вакцини альянс з британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вона значною мірою забезпечує вакцинацію жителів Великобританії, виконує замовлення ЄС і активно працює з країнами, що розвиваються, адже у "оксфордської вакцини" дуже низька ціна. Так, в Індії її випускають для місцевого ринку і на експорт.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
"Спутник V": найперша реєстрація
У серпні 2020 року Росія оголосила, що першою в світі зареєструвала вакцину від коронавірусу під назвою "Спутник V". Масова вакцинація російського населення офіційно почалася в січні 2021 року. На закордонні ринки цю векторну вакцину, розроблену вченими московського Центру Гамалії, просуває Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ). На фото - прибуття першої партії в Болівію.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Sinovac: тихий конкурент з Китаю
Без зайвого шуму і докладних звітів про результати клінічних досліджень Китай розробив щонайменше три вакцини. Одну з них, створену на основі інактивованого коронавірусу, компанія Sinovac Biotech тестувала в декількох країнах Азії, зокрема в Індонезії, яка її потім закупила. Аби подати приклад співвітчизникам, президент країни Джоко Відодо прищепився першим.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
CureVac: принтер для вакцин від Tesla
Другу німецьку мРНК-вакцину, реєстрація якої очікується до літа, компанія CureVac з Тюбінгена вироблятиме й експортуватиме на світовий ринок в союзі з концерном Bayer. Але її можна буде виготовляти й прямо в клініках всюди і світі. Зразок мобільного принтера, створеного німецькою дочірньою фірмою Tesla Grohmann, Ілон Маск (в центрі) демонстрував у вересні 2020 року депутатам Бундестагу.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу
Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Johnson&Johnson: достатньо однієї дози
Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen.