Боррель закинув Росії активізацію кампаній з дезінформації

Верховний представник Європейського Союзу з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель стверджує, що Росія активно займається дезінформацією, щоб очорнити демократію Євросоюзу і послабити міжнародну співпрацю. Про це він заявив у понеділок, 1 березня, виступаючи на слуханнях спеціального комітету Європарламенту з іноземного втручання в демократичні процеси ЄС. Під час слухань головний європейський дипломат пообіцяв посилити заходи щодо запобігання і стримування зловмисної діяльності щодо Євросоюзу.

За словами глави європейської дипломатії, кампанії з поширення неправдивої інформації особливо згубні під час пандемії, оскільки фактично можуть поставити під загрозу життя людей. "Ми бачили, як прокремлівські канали поширювали твердження про те, що носити маски марно, або підігрівали голоси проти локдауну", - згадав як приклад Жозеп Боррель, додавши, що останнім часом метою таких дій є вакцини проти COVID-19 і так звана вакцинна дипломатія.

Нині Росія намагається дискредитувати західні вакцини та їхніх виробників, вихваляючи свою власну, пояснив Боррель. "Наприклад, прокремлівські ЗМІ широко висвітлювали твердження про те, що після отримання вакцини Pfizer/BioNTech у людей виникали побічні ефекти і вони нібито навіть вмирали", - нагадав він.

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Розповідаючи про свій візит до Москви на початку лютого, Боррель заявив, що російській владі не сподобалося, коли він спробував почати конструктивний діалог: "Вони не хотіли, щоб я говорив про речі, які вони не цінують, приміром, про права людини, а також про справу Навального. Ми бачили умисне і скоординоване маніпулювання, кампанію дезінформації проти Європейської зовнішньополітичної служби.

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