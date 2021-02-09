 Пастка і приниження: як у Європарламенті сварили Борреля за візит до Москви | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 10.02.2021

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Європа

Пастка і приниження: як у Європарламенті сварили Борреля за візит до Москви

Євродепутати дві години критикували Жозепа Борреля за його візит до Москви та пресконференцію з Сергієм Лавровим. Про те, як це відбувалося, - у репортажі DW.

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель

Жозеп Боррель наразився на хвилю критики в Європарламенті після свого візиту до Москви

Більшість політиків у Брюсселі були невдоволені поїздкою верховного представника ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Жозепа Борреля до Москви. У вівторок, 9 лютого, Європарламент виділив на обговорення візиту високопосадовця до Росії одну годину, що доволі багато для подібних дебатів. Але тема настільки хвилювала євродепутатів, що дискусія розтягнулася на дві години.

Боррель: Росія не зацікавлена у покращенні відносин з ЄС

Глава дипломатії ЄС назвав дві основні цілі своєї поїздки до РФ. Перша - донести позицію Євросоюзу щодо опозиціонера Олексія Навального та ситуації з правами людини у Росії. "Я зробив це, і їм це не сподобалося", - зауважив Боррель. Друга ціль - підготувати стратегічну дискусію про відносини ЄС-Росія. "Я хотів визначити, чи зацікавлена російська влада у серйозній спробі виправити погіршення наших відносин і скористатися шансом на більш конструктивний діалог. Відповідь чітка: ні, вони не зацікавлені", - заявив він.

Боррель уточнив, що влада РФ не бажає вести конструктивний діалог, коли ЄС порушує питання прав людини. "Ми на роздоріжжі у наших відносинах з Росією", - переконаний Боррель. Він пообіцяв підготувати до зустрічі міністрів закордонних справ 22 лютого і до саміту ЄС у березні пропозиції, як Євросоюзу рухатися далі у відносинах з Росією, включно з новими санкціями щодо Москви.

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Провальна пресконференція Борреля з Лавровим

Утім, цієї обіцянки було замало, аби заспокоїти критиків. Зовнішньополітичний речник фракції Європейської народної партії німець Міхаель Ґалер (Michael Gahler) визнав, що Боррель таки доніс своєму російському колезі Сергію Лаврову вимоги звільнити Навального та зупинити "російську агресію" проти сусідніх країн.

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель (л) під час сумнозвісної пресконференції у Москві

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель (л) під час сумнозвісної пресконференції з главою російського МЗС Сергієм Лавровим (ц) у Москві

Але він одразу ж поставив запитання, а чи не було очікуваним, що Лавров нападатиме на ЄС на сумнозвісній пресконференції. "У відповідь слід було би вказати на довгий перелік недостойної поведінки Росії та дати відсіч лавровському "А як там у Латвії, Кубі та Каталонії?" Адже агресор проти України - це Росія, а не ми. Адже російська влада, а не ми, вбиває людей як всередині країни, так і за кордоном. Адже диктаторів при владі утримує Росія, а не ми", - перерахував Ґалер і закликав як до санкцій проти всіх суддів і прокурорів, причетних до політичних справ проти опозиції у РФ, так і до розслідування відмивання коштів російських олігархів у Євросоюзі.

Голова фракції "Оновити Європу" Дачіан Чолош з Румунії назвав хибним рішення Борреля відвідати Москву зараз, коли у нього не було можливостей тиску на владу РФ, щоб вона звільнила опозиціонера Олексія Навального. Те, що глава дипломатії ЄС все ж поїхав і потрапив у "пастку" на пресконференції з Лавровим, стало, на думку Чолоша, "хибним дипломатичним сигналом" і підірвало переконливість Брюсселя як зовнішньополітичного гравця.

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Євродепутати закликають Борреля до відставки

Багато євродепутатів були куди більш жорсткими у своїх оцінках. Польська євродепутатка від Європейських консерваторів і реформістів Анна Фотига нагадала, що країни її регіону ще до візиту радили Боррелю не їхати. "Ви донесли свої меседжі віч-на-віч, але дозволили Лаврову донести свою брехню та зверхність мільйонам людей у світі, які побачили й ваше приниження", - зазначила Фотига.

Низка євродепутатів відкрито закликала Борреля подати у відставку. Естонець Ріхо Террас із Європейської народної партії написав керівництву Єврокомісії листа з проханням "вжити заходів", якщо Боррель не піде сам. Цього листа підписав 81 євродепутат.

Євродепутати звинувачують не Борреля, а Берлін і Париж

Хоча 81 підпис - немало для подібних листів, але дебати показали, що більшість не підтримує цей заклик. Першими на захист Борреля стали його однопартійці соціал-демократи. Каті Пірі з Нідерландів вважає, що Москва зловжила візитом, аби принизити високопоставленого гостя та образити ЄС. "Але чи можна покладати за це провину на Борреля? Чи сталося би це, якби лідери ЄС займали жорсткішу позицію?" - запитувала вона і сама відповіла, що ні. Як приклад вона навела заклики президента Франції Еммануеля Макрона до діалогу з Москвою та поновлення будівництва газопроводу "Північний потік-2" за підтримки канцлерки Німеччини Анґели Меркель (Angela Merkel).

Євродепутат від Зелених німець Сергій Лагодинський (Sergey Lagodinsky) назвав пережите Боррелем у Москві "принизливим досвідом, який дозволяє протверезіти". Він також не звинувачує дипломата. Натомість Лагодинський адресував Берліну та Парижу заклик боротися з продажністю окремих політиків у ЄС і подумати як над посиленням санкцій, так і над зупинкою "Північного потоку-2".

Праві та ліві популісти стали на захист Борреля

Натомість повну підтримку Боррелю висловили його звичні опоненти. Француз Тьєррі Маріані із правопопулістської фракції "Ідентичність і демократія" похвалив главу дипломатії ЄС за "хоробрий, реалістичний і необхідний" візит до Москви. На його думку, оскільки Росія переслідуватиме свої інтереси у відносинах з Брюсселем, то ЄС слід припинити піклуватися про інтереси інших країн у відносинах з РФ. Під кінець своєї промови він дав зрозуміти, що має на увазі США.

Хвалила Борреля за візит і представниця Лівих від Ірландії Клер Дейлі. Навального при цьому вона назвала "злостивим супротивником імміграції та расистом з, можливо, чотирма відсотками підтримки". Практично наслідуючи прикладу Лаврова на пресконференції з Боррелем, Дейлі вказала на випадки ув'язнення у США й Іспанії, які були, на її думку, організовані з політичних міркувань. Вона закинула ЄС лицемірство, бо у відповідь не були запроваджені санкції проти Мадрида та не звучали заклики розірвати відносини з Вашингтоном.

Дейлі завершувала свій виступ під вигуки обурення. А позафракційна Дорін Роокмакер з Нідерландів зазначила: "Давайте не забувати, що ми можемо вільно критикувати наших політичних лідерів. Це право кожної людини, але у багатьох країнах його топчуть так звані лідери та тирани".

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Боррель не згоден з критикою свого візиту до Москви

Після того, як потік охочих виступити євродепутатів скінчився, Боррель отримав змогу відповісти. Він одразу ж перейшов на рідну іспанську та замість відведених п'яти хвилин емоційно говорив близько 15 хвилин. Він визнав, що у Москві можна було досягти більшого, але висловив нерозуміння, за що ж його критикують. Якщо за те, що він взагалі поїхав, то, за словами Борреля, за останні два роки представники держав ЄС здійснили 19 офіційних візитів до Росії. Дипломат також переконаний, що час для поїздки він вибрав правильно та доніс усі важливі сигнали. "Схоже, що, на загальну думку, я повинен був поводитися інакше. Але я не вважаю, що пресконференція - це дебати чи протистояння. Я висловив свою позицію", - підсумував Боррель.

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    Автор: Віталій Кропман, Данило Білик


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Верховний представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель

Як у Європарламенті сварили Борреля за візит до Москви

Євродепутати дві години критикували Жозепа Борреля за його візит до Москви та пресконференцію з Сергієм Лавровим.  

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