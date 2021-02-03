 Відлуння протестів у Росії: переповнені камери та довільні затримання | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 08.02.2021

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Європа

Відлуння протестів у Росії: переповнені камери та довільні затримання

Протести на підтримку опозиціонера Олексія Навального в Росії спричинили хвилю затримань по всій країні. За два тижні затримали понад 7000 людей. СІЗО в Москві та передмістях переповнені. Репортаж з місця подій.

Черга охочих передати речі затриманим у Москві протестувальникам

Черга охочих передати речі затриманим у Москві протестувальникам

"Номер 15! Хто номер 15?" - питає жінка у черзі. Багатьом доводиться чекати годинами на 10-градусому морозі, аби потрапити до Центру тимчасового утримання іноземців у селищі Сахарово під Москвою. Десятки людей стоять тут з шостої ранку, аби допомогти друзям і родичам, які опинилися по інший бік колючого дроту. Тим, кого затримали під час протестів у Москві на підтримку нині ув'язненого російського опозиціонера Олексія Навального останніми тижнями.

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Центр, загалом призначений для утримання іноземців, які скоїли адміністративні правопорушення, перетворився на місце, куди почали звозити затриманих протестувальників, адже у московських СІЗО не залишилося вільних місць.

Нагадування про сталінські часи

Серед затриманих і згодом заарештованих Світлана Вассер із Москви. Вона брала учать в акції протесту 31 січня. Її сусід по квартирі Герман стоїть тут, аби передати Світлані їжу, засоби гігієни та теплі ковдри. "Те, що тут відбувається, - чиста єжовщина (період найжорсткіших репресій в СРСР під час правління Йосипа Сталіна у 1930-х роках. - Ред.), - каже Герман. - Це катастрофа, хаос і бардак. Подрузі з п'яти діб лишилося сидіти дві. Передачу досі не прийняли - черга. Беруть по одному пакету на 40 хвилини. Не дозволяють передавати зарядки для телефона, у декого не беруть ліки. Стоїмо вже принципово, на знак підтримки і уваги".

Родичі затриманих розповідають, що передусім за ґратами не вистачає теплих речей. Оцінити ситуацію їм допомагають фото, які протестувальники викладають в інтернет. На них видно, в яких нелюдських умовах утримують людей: переповнені камери з металевими ліжками без матраців та білизни на кілька людей кожне. Туалет - дірка посеред камери. Жодних масок, жодної можливості дотримуватися соціальної дистанції, аби захиститися від коронавірусу.

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Серед затриманих - випадкові перехожі

Щодо декого з затриманих уже є судові рішення, дехто ще чекає на них. Майже всі ці люди наважилися вийти на вулицю проти держави. Майже - тому що затримували і тих, хто випадково опинився поблизу акцій протесту.

Друг затриманої під час протестів на підтримку Олексія Навального в Москві

Герман чекає, аби віддати передачу для своєї подруги, яку заарештували через участь у протестах в Москві

Загалом, за даними правозахисників і ЗМІ, протягом минулих двох тижнів у Росії затримали понад сім тисяч людей за участь в акціях на підтримку Олексія Навального. Під час останніх протестів у Москві та Санкт-Петербурзі поліція діяла особливо жорстко. Подекуди силовики без очевидних причин силоміць затягували людей в поліцейські автобуси. На своє виправдання влада аргументує тим, що акції протесту були неузгоджені й становили безпеку для громадського порядку. Та насправді для деяких ні в чому не винних перехожих небезпеку становили не протестувальники, а поліцейські.

"Будь ласка, допоможіть з'ясувати, де мій син! У списках його немає!" - пише у спеціально створеному Telegram-чаті Люсіне Хачатрян. Її сина, 25-річного Гранта, затримали в центрі Москви 2 лютого. Увечері він зустрівся з другом у барі. Жінка зателефонувала та попередила його, що в місті повно поліції та перекривають санкції метро. Невдовзі хлопець написав, що його відвезли до поліцейського відділку. Далі був суд - десять діб арешту.

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"Сина відвезли в поліцейському автобусі в Сахарово. Зв'язок із ним був до першої ночі 4 лютого, потім зник. Останнє, що він встиг викласти в Instagram, це повідомлення про те, що він і ще тридцять людей досі сидять в автозаку. Їм відімкнули світло, стало задушно, і він ледве міг дихати", - розповідає жінка. Вона не може приїхати в Сахарово - немає авто та потрібно водити до школи доньку-першокласницю. "Син був шокований. Його ніколи в житті не затримували, а тут - арешт. Він, хто жив і навчався в США, але повернувся на батьківщину, бо любить Росію, уже почав казати, що після такого вже точно поїде. Це страшно все", - плаче Люсіне.

Затримання протестувальника в Москві 2 лютого

За участь у протестах у Росії загалом затримали понад 7000 людей

Зараз в інтернеті шириться відео, на якому видно молодих людей, котрих годинами утримують у поліцейському автозаку в темряві. Один хлопець розповідає, що після свого затримання до 12 годин мусив залишатися в будівлі суду та спати в цей час на підлозі. Інший хлопець скаржиться на тісняву та задуху. Він розповідає, що сидить в автозаку вже сім годин, адже у в'язниці більше немає місця.

Солідарність не лише від прибічників Навального

У 25-річної волонтерки Амаї у центрі утримування в Сахарово немає ні знайомих, ні родичів. Сама вона живе в Подольську неподалік від Сахарово та мітинги не ходила. "Я сиділа в чатах Сахарово, спершу пропонувала лише переночувати тим, в кого не прийняли передачу. Люди стояли на морозі, шукали нічліг. А потім мені стали писати інші люди з проханням допомогти: вночі кур'єром привезли речі, і вранці я виїхала стояти в черзі", - розповіла DW Амая. Загалом вона пробула на морозі понад 12 годин.

"Неможливо зовсім не боятися того, що коїться навколо, - каже дівчина. - Попри це дуже багато людей виходить боротися за хороше майбутнє. Саме це гуртує людей, і їм вдається перебороти свій страх". При цьому вона зазначає, що не стоїть тут на підтримку Олексія Навального чи будь-якого іншого політика.

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Перед центром утримування в Сахарово вже стемніло. Черга майже не просунулася вперед. Герману так і не вдалося передати теплі речі своїй сусідці Світлані. Засмучений, він забирає пакунки та йде, аби повернутися наступного дня та спробувати знову.

  • Акція протесту в Новосибірську

    Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії

    Протести другий тиждень поспіль

    Протести в Росії, що розпочалися після затримання опозиційного політика Олексія Навального, відбулися вже вдруге. У неділю, 31 січня, демонстрації знову відбулися в десятках міст країни. Одна з вимог протестувальників - звільнити Навального.

  • Мітинг на підтримку Навального в Новосибірську

    Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії

    Велика кількість учасників

    Незважаючи на побиття, штрафи, адміністративні та кримінальні справи, порушені російською владою після перших багатотисячних акцій 23 січня, у деяких містах Росії число учасників нових протестів 31 січня лише виросло.

  • Поліція перед акцією протесту в Москві

    Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії

    Влада готувалася заздалегідь

    У Москві та інших містах Росії влада готувалася до акції 31 січня заздалегідь: затримували й відправляли під домашній арешт активістів штабів Навального, тиснули на журналістів, усіма способами попереджали про "незаконність" запланованих акцій та можливі наслідки за порушення закону.

  • Подвійні хороводи

    Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії

    Подвійні хороводи

    Холодна погода в деяких містах сприяла появі нового символу російських протестів. У деяких містах демонстранти водили хороводи навколо різдвяно-новорічних ялинок, які ще залишилися на вулицях, а поліція хороводила навколо мирних демонстрантів.

  • Протести на підтримку Навального в Санкт-Петербурзі

    Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії

    Неприступна фортеця

    Задовго до початку акцій силовики перетворили центри великих міст на неприступні фортеці. У Москві була перекрита для пішоходів Червона площа та низка вулиць і площ у межах Бульварного кільця. У Санкт-Петербурзі спецпризначенці поліції та бійці Росгвардії під прикриттям вантажівок перекрили Невський проспект. У низці міст були зачинені станції метро.

  • Затримання учасників акцій протесту в Москві

    Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії

    Придушення всіма засобами

    Жодна акція у російських містах традиційно не минула без затримань. У Москві людей почали затримувати ще до початку ходи, в Пермі проти демонстрантів застосовували кінну поліцію, в Казані затриманих годинами змушували сидіти в снігу.

  • Затриманий учасник акції протесту в Москві

    Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії

    Особлива жорстокість

    Затримували з особливою жорстокістю. Силовики били протестувальників, застосовували проти людей не лише гумові кийки, але й електрошокери, газ, травматичну зброю. У Санкт-Петербурзі співробітник поліції спрямував на учасників акції табельну вогнепальну зброю.

  • Протестувальники відбивають затриманих у Санкт-Петербурзі

    Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії

    Відбиваючи затриманих

    Не минуло без сутичок. Протестувальники намагалися відповідати на невиправдану агресію силовиків. У Казані та інших містах Росії учасники акцій неодноразово відбивали затриманих у сил безпеки. У Санкт-Петербурзі уже порушено справу про насильство щодо правоохоронців на акції 31 січня.

  • Затримані протестувальники у Москві

    Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії

    Тисячі затриманих

    За даними правозахисного інтернет-порталу "ОВД-Инфо", 31 січня лише в Москві було понад 1600 затримань, а по всій Росії - понад 5100. Це найбільша кількість затримань за весь час спостережень правозахисників, починаючи від грудня 2011 року. Затримання відбулися в майже 90 містах Росії.

  • Поліцейський на протестах у Новосибірську

    Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії

    Затримували усіх поспіль

    Силовики затримували всіх поспіль, зокрема журналістів. Загалом, даними "ОВД-Инфо", затримали щонайменше 93 журналістів у 31 місті Росії. А у Санкт-Петербурзі затримали репера Oxxxymiron (Мирона Федорова). Уже на другій акції поспіль затримали і дружину Олексія Навального Юлію.

  • Акція на підтримку Навального в Берліні

    Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії

    У Берліні підтримали Навального

    Акція на підтримку Олексія Навального відбулися й за межами Росії. У демонстрації в Берліні, за деякими оцінками, взяли участь близько двох тисяч людей. Плакати учасників вирізнялися креативом та відсилали до розслідування Навального про "палац для Путіна" - таємну резиденцію, що її, за твердженням політика, будують для російського президента на узбережжі Чорного моря.

    Автор: Віталій Кропман, Данило Білик


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