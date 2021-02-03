Відлуння протестів у Росії: переповнені камери та довільні затримання

"Номер 15! Хто номер 15?" - питає жінка у черзі. Багатьом доводиться чекати годинами на 10-градусому морозі, аби потрапити до Центру тимчасового утримання іноземців у селищі Сахарово під Москвою. Десятки людей стоять тут з шостої ранку, аби допомогти друзям і родичам, які опинилися по інший бік колючого дроту. Тим, кого затримали під час протестів у Москві на підтримку нині ув'язненого російського опозиціонера Олексія Навального останніми тижнями.

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Центр, загалом призначений для утримання іноземців, які скоїли адміністративні правопорушення, перетворився на місце, куди почали звозити затриманих протестувальників, адже у московських СІЗО не залишилося вільних місць.

Нагадування про сталінські часи

Серед затриманих і згодом заарештованих Світлана Вассер із Москви. Вона брала учать в акції протесту 31 січня. Її сусід по квартирі Герман стоїть тут, аби передати Світлані їжу, засоби гігієни та теплі ковдри. "Те, що тут відбувається, - чиста єжовщина (період найжорсткіших репресій в СРСР під час правління Йосипа Сталіна у 1930-х роках. - Ред.), - каже Герман. - Це катастрофа, хаос і бардак. Подрузі з п'яти діб лишилося сидіти дві. Передачу досі не прийняли - черга. Беруть по одному пакету на 40 хвилини. Не дозволяють передавати зарядки для телефона, у декого не беруть ліки. Стоїмо вже принципово, на знак підтримки і уваги".

Родичі затриманих розповідають, що передусім за ґратами не вистачає теплих речей. Оцінити ситуацію їм допомагають фото, які протестувальники викладають в інтернет. На них видно, в яких нелюдських умовах утримують людей: переповнені камери з металевими ліжками без матраців та білизни на кілька людей кожне. Туалет - дірка посеред камери. Жодних масок, жодної можливості дотримуватися соціальної дистанції, аби захиститися від коронавірусу.

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Серед затриманих - випадкові перехожі

Щодо декого з затриманих уже є судові рішення, дехто ще чекає на них. Майже всі ці люди наважилися вийти на вулицю проти держави. Майже - тому що затримували і тих, хто випадково опинився поблизу акцій протесту.

Герман чекає, аби віддати передачу для своєї подруги, яку заарештували через участь у протестах в Москві

Загалом, за даними правозахисників і ЗМІ, протягом минулих двох тижнів у Росії затримали понад сім тисяч людей за участь в акціях на підтримку Олексія Навального. Під час останніх протестів у Москві та Санкт-Петербурзі поліція діяла особливо жорстко. Подекуди силовики без очевидних причин силоміць затягували людей в поліцейські автобуси. На своє виправдання влада аргументує тим, що акції протесту були неузгоджені й становили безпеку для громадського порядку. Та насправді для деяких ні в чому не винних перехожих небезпеку становили не протестувальники, а поліцейські.

"Будь ласка, допоможіть з'ясувати, де мій син! У списках його немає!" - пише у спеціально створеному Telegram-чаті Люсіне Хачатрян. Її сина, 25-річного Гранта, затримали в центрі Москви 2 лютого. Увечері він зустрівся з другом у барі. Жінка зателефонувала та попередила його, що в місті повно поліції та перекривають санкції метро. Невдовзі хлопець написав, що його відвезли до поліцейського відділку. Далі був суд - десять діб арешту.

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"Сина відвезли в поліцейському автобусі в Сахарово. Зв'язок із ним був до першої ночі 4 лютого, потім зник. Останнє, що він встиг викласти в Instagram, це повідомлення про те, що він і ще тридцять людей досі сидять в автозаку. Їм відімкнули світло, стало задушно, і він ледве міг дихати", - розповідає жінка. Вона не може приїхати в Сахарово - немає авто та потрібно водити до школи доньку-першокласницю. "Син був шокований. Його ніколи в житті не затримували, а тут - арешт. Він, хто жив і навчався в США, але повернувся на батьківщину, бо любить Росію, уже почав казати, що після такого вже точно поїде. Це страшно все", - плаче Люсіне.

За участь у протестах у Росії загалом затримали понад 7000 людей

Зараз в інтернеті шириться відео, на якому видно молодих людей, котрих годинами утримують у поліцейському автозаку в темряві. Один хлопець розповідає, що після свого затримання до 12 годин мусив залишатися в будівлі суду та спати в цей час на підлозі. Інший хлопець скаржиться на тісняву та задуху. Він розповідає, що сидить в автозаку вже сім годин, адже у в'язниці більше немає місця.

Солідарність не лише від прибічників Навального

У 25-річної волонтерки Амаї у центрі утримування в Сахарово немає ні знайомих, ні родичів. Сама вона живе в Подольську неподалік від Сахарово та мітинги не ходила. "Я сиділа в чатах Сахарово, спершу пропонувала лише переночувати тим, в кого не прийняли передачу. Люди стояли на морозі, шукали нічліг. А потім мені стали писати інші люди з проханням допомогти: вночі кур'єром привезли речі, і вранці я виїхала стояти в черзі", - розповіла DW Амая. Загалом вона пробула на морозі понад 12 годин.

"Неможливо зовсім не боятися того, що коїться навколо, - каже дівчина. - Попри це дуже багато людей виходить боротися за хороше майбутнє. Саме це гуртує людей, і їм вдається перебороти свій страх". При цьому вона зазначає, що не стоїть тут на підтримку Олексія Навального чи будь-якого іншого політика.

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Перед центром утримування в Сахарово вже стемніло. Черга майже не просунулася вперед. Герману так і не вдалося передати теплі речі своїй сусідці Світлані. Засмучений, він забирає пакунки та йде, аби повернутися наступного дня та спробувати знову.